Siêu trăng cuối cùng của năm 2021 sẽ như thế nào?

TPO - Nếu bạn đang lên kế hoạch ngắm trăng để trốn cái nắng nóng của mùa hè, hãy đánh dấu ngày thứ Năm (24/6) là ngày Mặt Trăng Dâu Tây, siêu trăng cuối cùng của năm 2021, sẽ mang lại ánh sáng rực rỡ cho bầu trời đêm.

Trong thời kỳ trăng tròn, mặt trời, Trái đất và mặt trăng thẳng hàng với nhau theo một đường thẳng 180 độ. Nhưng vì quỹ đạo của mặt trăng hơi khác so với Trái đất (nó lệch 5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của Trái đất), nó thường cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với bóng của Trái đất khi hình thành thiên thể, có nghĩa là ánh sáng của mặt trời có thể chiếu sáng hoàn toàn.

Siêu trăng Strawberry sẽ tròn đầy chỉ trong chốc lát vào thứ Năm - lúc 1g 40 sáng, giờ Việt Nam, nhưng đối với những người quan sát thông thường, nó sẽ xuất hiện tròn đầy vài ngày trước và sau đó.

Trăng tròn của tháng 6 sẽ không ở trên đường chân trời ở Bắc Mỹ khi nó tròn đầy, nhưng những người theo dõi bầu trời có thể nhìn thấy siêu trăng bắt đầu lúc 8:53 tối ở New York (khoảng 7g 53 sáng, giờ Việt Nam).

Strawberry Moon ( Mặt trăng Dâu tây) là trăng tròn đầu tiên của mùa hè , được lấy tên từ mùa trồng dâu tây ở đông bắc nước Mỹ và một phần miền đông Canada. Bộ lạc Algonquin sống ở những nơi này đã được hưởng quả dâu Tây ngọt.

Dâu tây có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và người châu Âu không biết về chúng cho đến đầu những năm 1600. Vì vậy, nhiều người châu Âu lại gọi mặt trăng này là Trăng hồng, theo tên loài hoa thơm nở rộ vào tháng 6.

Mặt trăng của tháng Sáu cũng là một siêu trăng, mặc dù nó không phải là siêu trăng lớn nhất của năm 2021. Siêu trăng đỏ như máu của tháng Năm , cũng là một kỳ nguyệt thực, mới là siêu trăng lớn nhất năm.

Nếu thời tiết khắc nghiệt cản trở tầm nhìn của bạn, bạn có thể xem buổi phát trực tiếp trên mạng khi Mặt trăng Dâu tây mọc trên Rome lúc 19h00 GMT ( hoặc 2 giờ sáng giờ Việt Nam) vào ngày 24/6, với sự hỗ trợ của Dự án Kính viễn vọng Ảo .

Hà Thu