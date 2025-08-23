Hà Nội: Siêu thị, cửa hàng rợp cờ đỏ sao vàng dịp Quốc khánh

Trong không khí cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội đồng loạt tung ra nhiều chương trình kích cầu. Từ trung tâm thương mại, siêu thị cho tới cửa hàng, quán ăn, cafe, hàng loạt ưu đãi và sản phẩm thiết kế riêng cho dịp lễ được triển khai.

Đại diện một số hệ thống siêu thị cho biết, trước thời điểm nhu cầu hội họp gia đình, vui chơi mua sắm giải trí, du lịch tăng cao, sức mua đã cải thiện, đặc biệt với nhóm hàng thực phẩm, thời trang và đồ gia dụng. Các siêu thị tăng giờ mở cửa, tung nhiều ưu đãi.

Không gian mua sắm rợp sắc cờ đỏ sao vàng.

Một hệ thống siêu thị lớn điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng. Tại miền Bắc, các điểm siêu thị của hệ thống này mở cửa từ 8h-22h30 trong giai đoạn 29/8-2/9. Khu vực mua sắm, các gian hàng trang trí cờ đỏ sao vàng.

Trung tâm thương mại lớn triển khai chương trình khuyến mãi mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với rất nhiều sản phẩm Việt Nam giảm giá tới 50%, áp dụng trên nhiều ngành hàng thiết yếu. Chương trình tôn vinh những thương hiệu Việt chất lượng cao, đã đồng hành cùng người tiêu dùng suốt nhiều thế hệ. Trong không gian mua sắm, khách hàng dễ dàng bắt gặp những sản phẩm thương hiệu Việt gắn bó với bữa cơm và ký ức nhiều thế hệ gia đình.

Không chỉ tổ chức chương trình giảm giá, có siêu thị trong hệ thống còn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 2/9 như vẽ nón lá, check-in cùng lá cờ tổ quốc. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng thương hiệu Việt, hàng tiêu dùng nhanh hoặc hàng thực phẩm tươi sống được ưu đãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, giảm giá đến 80%, thực phẩm tươi sống giảm 20%.

Nhiều chương trình khuyến mãi được siêu thị áp dụng trong dịp này.

Rất đông khách hàng tham quan mua sắm tại các siêu thị dịp này.

Dịp này, siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng tổ chức lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” quy tụ 160 sản vật vùng miền như cua biển Cà Mau, hồng giòn Mộc Châu, bánh Pía Sóc Trăng… Tại đây còn tổ chức buffet sầu riêng nhân dịp 2/9. Nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá trực tiếp lên đến 50%, mua nhiều tiết kiệm nhiều tại các siêu thị thuộc hệ thống siêu thị Central Retail Việt Nam.

Nông sản trang trí theo chủ đề dịp 2/9.

Bên cạnh các siêu thị, nhiều cửa hàng thời trang, quán ăn, quán cà phê cũng khéo léo bắt nhịp không khí ngày Quốc khánh bằng cách phủ kín không gian với cờ đỏ sao vàng. Trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, cờ Tổ quốc được treo kín, tạo thành những “góc sống ảo” được giới trẻ đặc biệt ưa thích.

Một số cửa hàng đồ uống còn sáng tạo khi đặt tên menu theo chủ đề ngày lễ, như “Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc”, hay thiết kế ly, cốc in hình quốc kỳ và các địa danh nổi tiếng của Thủ đô. Những sản phẩm này nhanh chóng trở thành “điểm check-in” trên mạng xã hội, giúp khách hàng vừa có trải nghiệm mới lạ, vừa lan tỏa tinh thần lễ hội.

Quán cafe trang trí ấn tượng phủ kín không gian với cờ đỏ sao vàng.

Thích thú chụp ảnh “check-in” với cốc trà in hình quốc kỳ cùng các địa danh nổi tiếng của Thủ đô, chị Nguyễn Thùy Linh (ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ ấn tượng với cách làm mấy sản phẩm của một cửa hàng tại phố Trần Thái Tông. “Đi uống trà sữa mà còn có thể chụp hình với cốc in quốc kỳ thì rất thú vị, cách thể hiện niềm tự hào dân tộc gần gũi với người trẻ như mình”, chị Linh cho biết.