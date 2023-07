Siêu du thuyền có công nghệ tiên tiến nhất thế giới

TPO - Du thuyền chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên của tập đoàn đóng tàu nổi tiếng thế giới Royal Caribbean International, đã được đóng tại máy đóng tàu Meyer Turku ở Turku, Phần Lan. Icon of the Seas là đại diện cho đỉnh cao của các công trình đóng tàu khi sử dụng các công nghệ đóng tàu tiên tiến nhất trong điều kiện thực tế.

Icon of the Seas chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), với tổng trọng tải 250.800 tấn. Con tàu có sáu động cơ Wärtsilä đa nhiên liệu tạo ra công suất 67.500 kW (90.520 mã lực). Các động cơ có thể được cung cấp năng lượng bằng cả LNG và nhiên liệu chưng cất.

Icon of the Seas của Công ty Royal Caribbean International được ca ngợi là siêu du thuyền lớn nhất thế giới với chiều dài 365 mét, nặng khoảng 250.800 tấn. Icon of the Seas có thể chứa khoảng 5.610 hành khách và 2.350 thủy thủ đoàn. Con tàu còn được thiết kế như một công viên nước lớn nhất trên biển với hồ bơi và 6 đường trượt nước dài kỷ lục.

Thiết kế bình chứa nhiên liệu LNG như một phần trong quá trình công ty chuyển đổi sang một tương lai năng lượng sạch.

Royal Caribbean International cho biết, có hơn 450 chuyên gia trên tàu, những người sẽ thực hiện các thử nghiệm sơ bộ, quan trọng với động cơ chính, thân tàu, xuồng cứu sinh, máy đẩy…

Icon of the Seas có sáu động cơ chính của Wärtsilä có thể sử dụng cả nhiên liệu diesel và khí đốt tự nhiên. Con tàu cũng sẽ có công nghệ pin nhiên liệu, kết nối năng lượng trên bờ và hệ thống thu hồi nhiệt thải với mục đích giảm phát thải khí nhà kính. Công nghệ pin nhiên liệu rất thú vị đối với ngành du lịch vì nó có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các chức năng của khách sạn trên tàu.

Con tàu này cũng sẽ được bôi trơn bằng không khí cho thân tàu dưới nước, gửi hàng triệu bong bóng siêu nhỏ dọc theo thân tàu để giảm ma sát.

Icon of the Seas là con tàu đầu tiên trong số ba chiếc được đặt hàng tại Meyer Turku. Công ty đóng tàu Phần Lan đã bắt đầu đóng tàu Icon of the Seas vào tháng 6 năm 2021 và lắp đặt một thùng nhiên liệu LNG vào tháng 11 năm 2021.

Icon of the Seas sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023 và sẽ ra khơi trong chuyến hành trình đầu tiên vào tháng 1 năm 2024. Con tàu sẽ thực hiện hành trình quanh năm từ Miami ở Đông và Tây Caribe.

Hà Thu