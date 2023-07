Siêu dự án tiếp tục xin điều chỉnh, thời điểm thị trường BĐS sẽ 'đảo chiều'

TPO - Bất động sản trầm lắng hết năm, chuyên gia tiết lộ thời điểm thị trường 'đảo chiều'; Hai dự án sai phạm liên quan đến Mường Thanh bị yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xét xử; Bỏ tiền tỷ mua shophouse, 7 năm thành nhà hoang; Khánh Hòa lên tiếng về siêu dự án The Arena tiếp tục xin điều chỉnh;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Bất động sản trầm lắng hết năm, chuyên gia tiết lộ thời điểm thị trường 'đảo chiều'

Chia sẻ về thị trường BĐS thời gian qua, TS. Nguyễn Văn Khôi Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, thị trường BĐS tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong tình trạng thanh khoản kém và nguồn cung rất hạn chế. Ông Khôi chỉ ra có 3 vướng mắc cơ bản đó là liên quan đến pháp luật về đất đai, pháp luật về quy hoạch, về dòng vốn...

Nhận định về xu hướng phát triển thị trường, ông Khôi dự báo, thị trường BĐS nước ta hết năm 2023 còn trầm lắng, chỉ có thể phục hồi, phát triển lành mạnh hơn, minh bạch hơn và chuẩn mực hơn từ quý II hoặc quý III năm 2024. (Xem chi tiết)

Hai dự án sai phạm liên quan đến Mường Thanh bị yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xét xử

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành uỷ Hà Nội vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Coma 18 trong quá trình thực hiện dự án VP6 Linh Đàm (quận Hoàng Mai) và vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông). (Xem chi tiết)

Hà Nội 'khai tử' 18 dự án trụ sở các Tổng công ty

Tại Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy, UBND TP đã chỉ đạo dừng thực hiện các nội dung đã được chấp thuận trước đây đối với 18 dự án quy hoạch trụ sở các Tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Trong đó có các dự án như: Dự án trụ sở làm việc, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê, do Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm chủ đầu tư tại ô đất 01-E9; dự án tòa nhà văn phòng và dịch vụ thương mại, do Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư tại ô đất 17-E4; dự án trụ sở văn phòng, do Tổng Công ty cổ phần Thương mại xây dựng Vietracimex làm chủ đầu tư tại ô đất 19-E4; dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và căn hộ Diamond Tower do Công ty TNHH SBIC-CFHH làm chủ đầu tư tại ô đất 06-E7… (Xem chi tiết).

Bỏ tiền tỷ mua shophouse, 7 năm thành nhà hoang

Hàng chục người mua shophouse trên đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã tập trung trước khu A3 của Dự án khu phức hợp đô thị thương mại cao tầng Phương Trang do Cty CP đầu tư Phương Trang làm chủ đầu tư và ủy quyền cho Cty CP thương mại - dịch vụ Hai Hạnh Đà Nẵng ký hợp đồng mua bán với khách hàng yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết quyền lợi, hoàn thành việc xây nhà và giao sổ đỏ sau nhiều năm chây ì.

Theo đó, đã 7 năm kể từ ngày ký hợp đồng mua bán bất động sản, 5 năm ký phụ lục xây nhà trên đất, nhiều khách hàng bỏ tiền tỷ mua shophouse vẫn mòn mỏi đi đòi và xót xa nhìn tài sản của mình hoang phế, xuống cấp. (Xem chi tiết)

Hải Phòng sắp có thêm thành phố và loạt khu đô thị cảng biển

Chia sẻ với Tiền Phong trước thềm hội thảo “Hiện thực hóa quy hoạch TP Hải Phòng, bứt phá thị trường bất động sản”, được tổ chức tại TP Cảng, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt mới đây có ý nghĩa hết sức quan trọng, thay thế quy hoạch trước đây đã lạc hậu, không còn đáp ứng được yêu cầu của một TP đang phát triển.

Cũng theo ông Nam, sắp tới sẽ có TP Thủy Nguyên trong TP Hải Phòng và bám dọc sông Cấm, huyện An Dương sẽ thành quận và hình thành một loạt khu đô thị cảng biển giúp thị trường bất động sản của TP Cảng bứt phá. (Xem chi tiết)

Khánh Hòa lên tiếng về siêu dự án The Arena tiếp tục xin điều chỉnh

Liên quan đến kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án The Arena của Công ty CP Trần Thái Cam Ranh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã có hiệu lực thi hành do đó, nhà đầu tư cần lập lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án theo quy định.

Đây là một trong những dự án có số lần điều chỉnh nhiều nhất tại Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh ở Khánh Hòa. Trước đó, dự án này đã 5 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết. (Xem chi tiết)