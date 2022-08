Siêu dự án khách sạn - sân golf nghìn tỷ chậm tiến độ của Lạng Sơn lại chỉnh quy hoạch

TPO - Sau khi được điều chỉnh quy mô, dự án Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng (TP Lạng Sơn) tiếp tục được điều chỉnh hàng chục nghìn m2 đất dịch vụ công cộng thành đất ở kết hợp thương mại.

Chuyển đất dịch vụ công cộng thành đất ở kết hợp thương mại

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.

Đáng chú ý, theo văn bản này, lô đất CC.03 và CC.04 có tổng diện tích là 13.304m2 được chuyển từ đất dịch vụ công cộng (theo Quyết định số 979/QĐ - UBND ngày 30/5/2018) thành đất ở kết hợp thương mại với ký hiệu là TM.09 và TM.10.

Có thể thấy, đây không phải lần đầu tiên dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng được điều chỉnh.

Bởi theo tìm hiểu, ban đầu, dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đầu tư vào tháng 3/2004 với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD (tương đương 61 triệu USD), diện tích 186ha, do công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn làm chủ đầu tư, nhưng đến cuối năm 2010 thì dự án mới được công bố.

Theo quy hoạch, dự án bao gồm trung tâm thương mại quốc tế 50.000m2; khách sạn thương mại và casino Lạng Sơn 3 tòa; khách sạn, chung cư cao cấp 6 tòa; cao ốc văn phòng cho thuê 10 tòa nhà; khu biệt thự nghỉ dưỡng sân golf 300 căn, trung bình diện tích mỗi căn từ 300-400m2; ngoài ra còn có các cửa hàng, sân golf 18 lỗ, khu vui chơi giải trí với diện tích hơn 70ha, công viên cây xanh,...

Về tiến độ thực hiện, dự án sẽ hoàn thành khu tái định cư trong tháng 5/2019; hạng mục sân golf giai đoạn 1 hoàn thành tháng 5/2019, giai đoạn 2 hoàn thành vào tháng 8/2020; khách sạn 5 sao hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2020; đến cuối năm 2020 đưa vào sử dụng các hạng mục cơ bản.

Tuy nhiên, 17 năm trôi qua, dự án vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ.

Đến năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn đã điều chỉnh quy mô dự án thành 202 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Sân golf, nhà ở thương mại liền kề, khách sạn, khu vui chơi giải trí, khu tái định cư…, thời gian thực hiện điều chỉnh trong giai đoạn 2021 – 2024.

Chủ đầu tư yếu kém trong việc triển khai dự án

Liên quan đến dự án Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng, tại cuộc họp tháng 6/2021, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đánh giá, dự án dù được các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để triển khai thực hiện, được bàn giao mặt bằng sạch đảm bảo triển khai các hạng mục chính của dự án, đồng thời gia hạn thời gian thực hiện.

Nhưng nhà đầu tư vẫn không đảm bảo tiến độ như nội dung đã quy định tại giấy chứng nhận đầu tư và bản cam kết đã ký, đồng thời vi phạm Luật Đầu tư, Luật đất đai, Luật Xây dựng, Luật doanh nghiệp,…

Cũng tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn đã thừa nhận hạn chế, yếu kém trong việc triển khai dự án và mong muốn UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico là đối tác cùng thực hiện dự án.

Đồng thời, Thanh tra Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án, vì vi phạm tiến độ và 5 hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền phạt là 215 triệu đồng.

Ngoài ra, hồi đầu năm 2022, dự án liên tục bị người dân địa phương phản ánh về việc huy động máy móc, phương tiện, vận chuyển đất san lấp mặt bằng, thi công trái phép trong hành lang ATGT QL1A, đoạn qua Km 11+900.

Theo tìm hiểu, công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn thành lập tháng 12/2009, có trụ sở tại thôn Hoàng Trung (Nà Tâm cũ), xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn. Hiện tại, công ty này có hai người đại diện pháp luật là ông Vũ Nhất (SN 1974, Hà Nội) và ông Lâm Bảo Kỳ (SN 1962, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc).

Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 464 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập bao gồm: Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) với vốn góp 242 tỷ đồng (tương đương 50,01% vốn); Công ty Ever Gigantic CO., LTD (British Virgin Islands, Trung Quốc, Đài Loan) góp 130,3 tỷ đồng (tương đương 28,09%); Công ty Kai Chieh International Investment LTD (Cayman Island, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) góp 23,2 tỷ đồng (tương đương 5% vốn); Ngô Minh Đức (Đài Loan, Trung Quốc) góp 8,8 tỷ đồng (tương đương 1,899% vốn).

Tuy nhiên, tính đến tháng 8/2021, danh sách cổ đông nước ngoài của Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn chỉ còn Công ty Kai Chieh International Investment LTD.