'Siêu cò' châu Âu: 'Quang Hải đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để xuất ngoại'

Nhắc đến việc Quang Hải có thể sẽ rời Hà Nội FC để ra nước ngoài chơi bóng, nhà môi giới Jernel Kamensek bày tỏ sự tiếc nuối. Bởi đáng ra, Quang Hải phải nghĩ đến điều đó từ cách đây 4 năm, khi anh vẫn đang ở diện có thể phát triển năng lực của mình.

PV: Xin cảm ơn ông Jernel Kamensek đã đồng ý chia sẻ với Dân trí. Suốt tuần vừa qua, tương lai của Nguyễn Quang Hải trở thành tâm điểm của giới truyền thông và bóng đá nước nhà. Là một nhà môi giới có thâm niên ở Việt Nam và cũng quan tâm bóng đá Việt Nam thường trực, ông suy nghĩ thế nào về câu chuyện Quang Hải đi hay ở lại Hà Nội FC?

- Jernej Kamensek: Cảm ơn Dân trí và xin chào các độc giả. Tôi luôn cảm thấy hào hứng mỗi khi được trao đổi với các bạn về bóng đá Việt Nam. Về trường hợp của Quang Hải, hãy để tôi dùng một từ theo ngôn ngữ "Gen Z". Đó là quá drama. Thực tế, đó chỉ là một thương vụ chuyển nhượng bình thường như biết bao lần trước đó. Nhưng với người Việt Nam, chuyện Quang Hải đi hay ở lại là một điều vô cùng được quan tâm. Còn với tôi, một người nước ngoài và cũng là một người môi giới, tôi lựa chọn việc đứng ngoài cuộc, cố gắng theo dõi một cách khách quan nhất. Nhưng tôi biết rằng thương vụ này đang bị nhiễu thông tin, với những sự kỳ vọng điên rồ vượt qua giới hạn.

Tại sao lại là "drama"? Tôi rất thích cách ông sử dụng một từ khá lạ nhưng lại phổ biến trên mạng xã hội như vậy trong câu chuyện này.

- Tôi dùng từ đó bởi không nhiều người biết điều gì đang xảy ra. Và chúng ta sẽ chỉ biết một cách chính xác khi nó thực sự khép lại. Có thể đó là vào ngày 12/4 tới, khi Quang Hải hết hạn hợp đồng với Hà Nội FC. Không loại trừ khả năng anh ấy sẽ ở lại V.League hoặc cũng có thể sang nước ngoài. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tôn trọng quyết định của Quang Hải.

Cho đến hiện tại, thương vụ này vẫn chưa kết thúc. Bởi đến ngày 12/4, Hà Nội FC vẫn còn cơ hội để giữ Quang Hải. Nhưng dựa trên góc độ quan điểm làm nghề môi giới, ông cho rằng đã đến thời điểm chín muồi để Quang Hải rời đội bóng thủ đô?

- Với tôi, những động thái chuyển nhượng lúc này không có gì lạ lẫm cả. Nhưng người hâm mộ Việt Nam dường như vẫn nghĩ rằng bóng đá Việt Nam sẽ vận hành khác so với luật chung của FIFA. Tôi cho rằng qua thương vụ này, người hâm mộ Việt Nam cần biết rõ hơn về các quy định trong cách chuyển nhượng cầu thủ chung trên toàn thế giới. Thực tế, câu chuyện này còn có thể nhân rộng cho lao động chung ở Việt Nam. Tại không ít nơi vẫn còn mập mờ trong quyền lợi và nghĩa vụ hợp đồng mà mình xứng đáng được hưởng và phải làm.

Về quy định của FIFA, mọi cầu thủ trên thế giới đều có thể tự do đàm phán với bất kỳ CLB nào khi hợp đồng của anh ta chỉ còn thời hạn 6 tháng với đội chủ quản hiện tại. Quang Hải đã có thể tự do đàm phán với các CLB khác ngoài Hà Nội FC kể từ tháng 11/2021. Anh ấy cũng có thể tự do rời Hà Nội FC vào ngày 12/4 tới đây, khi hợp đồng hiện tại chính thức hết hiệu lực. Các cầu thủ có quyền như vậy. Nhưng khổ nỗi, chính những người Việt Nam trong CLB lại không phải ai cũng tỏ tường điều đó. Điều đó vô hình trung dẫn đến những ràng buộc vượt quá giới hạn cho phép mà đôi khi chính các cầu thủ trẻ cũng không tường tận.

Tôi cảm thấy thất vọng khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam không có sự can thiệp cần thiết trong phát triển bóng đá. Bởi thực tế, những Liên đoàn bóng đá các quốc gia khác cũng đưa ra những quy định riêng biệt cho các cầu thủ bản địa. Cụ thể là quy định cầu thủ từ 25 tuổi trở đi sẽ được tự do đàm phán hợp đồng chuyên nghiệp. Nhưng có những trường hợp các CLB ràng buộc cầu thủ của mình vượt quá ngưỡng tuổi ấy và không tuân theo sự cho phép và tiêu chuẩn của FIFA. Điều đó là đi ngược lại phát triển bóng đá đỉnh cao và chuyên nghiệp.

Nhiều tin đồn cho rằng các CLB tại V.League như Bình Định, Hải Phòng có thể trả lót tay 7 tỷ đồng/năm và 250 triệu đồng/tháng cho Quang Hải, nếu anh ấy không ở lại Hà Nội FC nữa. Theo ông, Quang Hải có nên đến một đội bóng khác tại Việt Nam, thay vì ra nước ngoài chơi bóng? Và đấy liệu có phải một bước lùi trong sự nghiệp của Hải?

-Tôi nghĩ trường hợp của Quang Hải khi đó sẽ giống Lê Công Vinh thôi. Cả hai đều là những tài năng bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng họ lại không tạo nên được những điều đặc biệt và có giá trị ngoài ranh giới V.League. Nếu cầu thủ muốn phát triển, muốn đạt đến ngưỡng cao nhất trong sự nghiệp và ngày càng đẩy năng lực của bản thân vượt qua những giới hạn thì hãy xuất ngoại ngay từ khi 19, 20, 21 hoặc 22 tuổi. Nói như thế để thấy rằng, tôi khá tiếc cho Quang Hải khi anh ấy giờ mới nghĩ đến điều đó và cố gắng thực hiện mơ ước đó ở tuổi 25.

Vậy ông trông chờ gì vào một Quang Hải có thể xuất ngoại khi đã 25 tuổi?

-Tất nhiên sự trông chờ ấy sẽ phụ thuộc vào CLB nào có Quang Hải sau ngày 12/4 tới. Còn hiện tại, chúng ta chưa thể nói được gì cả. Nhưng tôi nghĩ, Quang Hải đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để xuất ngoại cách đây 3-4 năm. Sẽ thật hoàn hảo nếu Quang Hải xuất ngoại vào năm 2018.

Theo ông, đâu sẽ là nơi phù hợp cho Quang Hải khi anh xuất ngoại?

- Thật khó để đưa ra một quan điểm chuẩn xác về câu hỏi này. Nhưng tôi vẫn nghĩ sẽ tốt cho Quang Hải nếu đến châu Âu. Bởi đó sẽ là lúc anh có cơ hội thể hiện ở một hệ thống giải chất lượng tại châu Âu, bao gồm cả Conference League, Europa League và Champions League. Đấy là dịp không thể tốt hơn để mọi cầu thủ vô danh có dịp "show hàng" trong mắt những đội bóng tầm cỡ của châu Âu nói riêng và thế giới nói chung.

Còn nếu Quang Hải lựa chọn một đội bóng nhỏ mà cũng không phải ở châu Âu ở tuổi 25 thì theo tôi, rất khó để có một trải nghiệm tốt. Chúng ta cũng nên quên những giấc mơ và hoài bão to tát luôn đi.

Nhưng Văn Hậu, người bạn rất thân của Quang Hải đã thất bại ở châu Âu trong màu áo Heerenveen, thưa ông?

- Heerenveen vẫn là một CLB quá tầm so với đẳng cấp của Văn Hậu. Rõ ràng, nếu cậu ấy đến một CLB lớn hoặc rất lớn mà chẳng có một kế hoạch, lộ trình nào cả thì đương nhiên, việc mài đũng quần ở ghế dự bị là hiển nhiên. Có thể, bởi các bạn đã xem những đội bóng tầm cỡ quá cao ở châu Âu thi đấu các giải như Ngoại hạng Anh, Bundesliga, La Liga nên có góc nhìn chưa chuẩn xác về các CLB ít tên tuổi hơn như Heerenveen. Nhưng chúng ta hãy nhìn những ngoại binh đã chơi ở châu Âu và đến V.League thì thấy rõ trình độ khác biệt mà. Omar, Ceh, Leandro, Cristiano cũng đã chơi bóng ở châu Âu. Họ không xuất thân ở các CLB tầm cỡ. Nhưng chỉ cần chơi ở một CLB trung bình tại châu Âu thôi cũng đủ để phô diễn năng lực khi đến Việt Nam rồi. Vậy nên, tôi mới nói rằng, việc lựa chọn một đội bóng phù hợp và vừa tầm với Quang Hải là rất quan trọng.

Sẽ có những đổi thay lớn thế nào cho Quang Hải khi anh ấy xuất ngoại, đặc biệt là ở châu Âu?

- Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào thời gian Quang Hải được chơi bóng. Và nó cũng phụ thuộc vào sự hòa nhập của anh ấy trước mùa giải. Lý do là bởi với thể lực của Quang Hải, tôi không dám chắc anh ấy sẽ lập tức được đá chính.

Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ phải xác định rõ Quang Hải sẽ đến đội bóng nào nữa? Nếu lựa chọn một CLB quá tầm, đương nhiên, Quang Hải khó lòng có thể "với đến".

Cho đến giờ, tôi vẫn tin rằng sẽ thật hoàn hảo nếu Quang Hải rời Hà Nội FC vào năm 2018. Nhưng cả Quang Hải lẫn Hà Nội FC đều đã bỏ lỡ cơ hội vàng ấy. Cũng tại vì câu chuyện liên quan đến cống hiến trẻ mà các CLB Việt Nam luôn cố gắng ràng buộc cầu thủ trẻ của họ. Những cầu thủ đáng ra phải được hưởng quyền lợi nhiều hơn. Nhưng nhiều đội bóng ở Việt Nam đã không cho họ được hưởng đặc quyền ấy.

Về phía Quang Hải, đương nhiên cậu ấy chưa thể bằng một cầu thủ trình độ khá ở Slovenia, chứ đừng nói đến những ngôi sao top đầu giải đấu. Nếu Việt Nam không thể có một ông chủ đủ giàu có để mua một đội bóng nước ngoài tầm cỡ như Thái Lan thì rõ ràng chúng ta không thể quá tham vọng vào việc Quang Hải đến một CLB tên tuổi. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, nhiều cầu thủ quá kỳ vọng rằng người đại diện sẽ giúp mình làm được điều đó.

Ông từng nói rằng Quang Hải sẽ khó lòng nhận một khoản tiền lớn như ở Việt Nam nếu xuất ngoại. Là một nhà môi giới có thâm niên, ông có thể ước chừng mức thu nhập mà Quang Hải có thể nhận được nếu sang châu Âu chơi bóng?

- Đến giờ tôi vẫn bảo lưu quan điểm đó. Có thể ở Việt Nam, Quang Hải là một thương hiệu lớn. Nhưng khi sang nước ngoài, cậu ấy sẽ phải bắt đầu từ một cầu thủ ít tên tuổi. Chúng ta cũng biết thu nhập sau thuế của đa phần cầu thủ chơi bóng ở châu Âu rơi vào khoảng 10.000 USD/năm. Quang Hải có thể không là ngoại lệ.

Tất nhiên, bóng đá còn hàm chứa những nguồn thu khác đến từ tài trợ. Rõ ràng, việc nhận thêm bao nhiêu sẽ còn tùy thuộc vào những đàm phán và các thương vụ nữa. Nhiều ngoại binh ở V.League không nhận nổi 2.000 USD/tháng ở châu Âu. Nhưng khi đến Việt Nam, họ lại nhận gấp 5-7 lần con số ấy.

Tôi nghĩ trường hợp của Quang Hải cũng có thể sẽ xảy ra như vậy. Nhưng anh ấy cần thể hiện được giá trị ấy khi xuất ngoại để các CLB hay nhà tài trợ trả một cách tương xứng.

Theo kinh nghiệm của tôi, Quang Hải có thể nhận tối đa 200.000 USD cho mùa giải đầu tiên xuất ngoại.

Câu hỏi cuối cùng, ông liệu có thất vọng nếu Quang Hải ở lại Hà Nội FC hay sang một đội khác tại V.League mà không xuất ngoại?

- Không. Bởi như tôi đã nói, sự thất vọng ấy đã diễn ra từ 3 năm trước rồi. Nếu ý thức được điều đó, Quang Hải đã xuất ngoại đúng thời điểm. Thôi thì bây giờ, Quang Hải nên tìm CLB giúp anh ấy trở nên giỏi hơn, có nhiều cơ hội chơi bóng hơn khi xuất ngoại. Còn không, hãy hài lòng với việc có thu nhập hấp dẫn và chơi bóng ở V.League.

Vốn dĩ, với tôi, Quang Hải đã không phát triển hơn kể từ thời điểm bùng nổ năm 2018. Dẫu sao, tôi vẫn thích xem Quang Hải chơi bóng, dù thế nào đi nữa.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Link gốc:

https://dantri.com.vn/the-thao/sieu-co-chau-au-quang-hai-da-bo-lo-co-hoi-quy-gia-de-xuat-ngoai-20220318210523075.html