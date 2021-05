Showbiz4/5: Phản ứng của Hoài Lâm khi Đạt G xác nhận hẹn hò Cindy Lư

Phản ứng của Hoài Lâm khi Đạt G xác nhận hẹn hò Cindy Lư

Mới đây, Đạt G chính thức gửi lời xin lỗi đến công chúng vì những chuyện lùm xùm vừa qua. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định anh và Du Uyên đã chia tay nhau hơn một năm nhưng vẫn duy trì mối quan hệ công việc cho đến thời điểm trước khi xảy ra những chuyện ồn ào. Về mối quan hệ với vợ cũ Hoài Lâm, nam ca sĩ cho biết cả hai gặp nhau khi Cindy Lư đã ly hôn và đến với nhau bằng sự thấu hiểu. Về phía Hoài Lâm, anh ra sản phẩm âm nhạc mới giữa thời điểm vợ cũ vướng nghi vấn hẹn hò Đạt G và dường như không quan tâm tới ồn ào trên. Trên fanpage chính thức của mình, Hoài Lâm nhấn mạnh: “Comment không liên quan sẽ tiếp tục bị xoá nhé mọi người”.

MC Đại Nghĩa hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 80 chốt đồn biên phòng chống dịch COVID-19

Mới đây, MC Đại Nghĩa đã chia sẻ trên Facebook cá nhân về việc hỗ trợ cho 80 chốt đồn biên phòng tại huyện An Phú, tỉnh An Giang và cửa khẩu Khánh Bình. Anh cho biết thông qua tài khoản An Vui của mình, MC đã gửi tặng đến 80 chốt, mỗi chốt gồm: 100 kg gạo, mì, hủ tiếu, một số đồ ăn và gia vị cần thiết cùng 2 đèn pha để phục vụ việc tuần tra đêm. Tổng số tiền được trích từ tài khoản để mua nhu yếu phẩm lên tới 200 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Bị góp ý là mặc áo tắm không đẹp, không phù hợp, Lệ Quyên nói gì?

Nữ ca sĩ thẳng thắn nêu quan điểm khi bị góp ý là thường xuyên đăng tải hình ảnh diện áo tắm, khoe body trên mạng xã hội. Cụ thể, Lệ Quyên đáp trả: “Mặc sao cho hợp cảnh thôi ạ, đi biển em không mặc đầm dạ hội hay quần áo dài tay, váy vóc lụa là được. Bớt khắt khe thì tự khắc cuộc sống dễ thở phải không ạ? Luôn trân trọng sự yêu mến của chị và của mọi người. Em ít bình luận nhưng em cảm nhận sự yêu quý thật lòng của chị nên em cũng vậy, chia sẻ suy nghĩ của em, cảm ơn chị”. (XEM CHI TIẾT)

Mạnh Trường nhận xét về Phương Oanh trong phim 'Hương vị tình thân'

Nhận xét về bạn diễn của mình, Mạnh Trường tỏ ra rất thoải mái và dành lời khen cho cô: “Oanh là diễn viên mà tôi cảm nhận là rất có nội lực cả bên trong lẫn bên ngoài. Nội lực bên trong là diễn xuất, bên ngoài là sức khỏe, tinh thần khi cô ấy làm việc. Gần như là không có cái gì cảm thấy làm khó được Phương Oanh, rất là khỏe và sung sức, phấn chấn. Thú thật Phương Oanh luôn luôn tạo được hứng khởi cho đoàn phim và đặc biệt những người diễn viên như tôi khi đóng cùng, năng lượng Phương Oanh truyền cả cho tôi và tôi cảm thấy hào hứng ở mỗi cảnh quay”, Mạnh Trường cho hay. (XEM CHI TIẾT)

Song Joong Ki bất ngờ được khen sau ồn ào quảng cáo đồ Trung Quốc trong 'Vincenzo'

Bộ phim truyền hình của đài TvN “Vincenzo” do Song Joong Ki đóng chính đã đi đến hồi kết. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tài tử sinh năm 1985 lần đầu đề cập đến ồn ào quảng cáo đồ ăn Trung Quốc trong phim. Cụ thể, khi được phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi về sự việc, Song Joong Ki không hề tỏ ra bối rối hay lảng tránh. “Sẽ rất buồn nếu câu hỏi này không được giải thích rõ”, anh nói. Nam diễn viên 36 tuổi nói thêm, không chỉ diễn viên chính, những diễn viên khác cùng thảo luận về vấn đề là điều tốt, sẽ góp phần giảm bớt tranh cãi không đáng có. (XEM CHI TIẾT)

Britney Spears phản ứng phim tài liệu về cuộc đời cô: ‘Đạo đức giả’

Mới đây, Britney Spears đăng tải lên Instagram cá nhân đoạn video quay lại cảnh cô nhảy múa, kèm theo chia sẻ khá dài về những bộ phim tài liệu phản ánh cuộc đời cô ra mắt trong năm 2021. “Năm 2021 chắc chắn tốt đẹp hơn năm 2020, nhưng tôi chưa bao giờ biết nó sẽ như thế này. Rất nhiều phim tài liệu về tôi trong năm nay với cách nhìn nhận của người khác về cuộc đời tôi. Tôi có thể nói gì đây? Tôi bị tâng bốc một cách sâu sắc. Những bộ phim tài liệu này thật đạo đức giả. Họ chỉ trích các phương tiện truyền thông soi mói tôi và sau đó làm điều tương tự. Tôi không biết các vị, nhưng tôi không phiền khi nhắc nhở các vị rằng, mặc dù tôi đã có một số thời điểm khá khó khăn, tôi cũng có được những khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc sống này. Thật không may, tôi nghĩ thế giới quan tâm đến điều tiêu cực nhiều hơn… Tài sao lại nêu bật những khoảng thời gian tiêu cực và đau thương nhất trong cuộc đời tôi dù nó đã lùi sâu về quá khứ?”, nữ ca sĩ bức xúc, còn sử dụng khá nhiều từ chửi thề. (XEM CHI TIẾT)

Tài tử gạo cội Trương Quốc Lập ‘nằm không dính đạn’ vụ Trịnh Sảng

Có thể nói, tin tức “nóng” nhất showbiz Hoa ngữ hiện nay là vụ Trịnh Sảng bị điều tra vì nghi nhận cát xê “khủng” 160 triệu tệ (569 tỷ đồng) chỉ trong 77 ngày đóng phim “Thiến nữ u hồn” và sử dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế. Vụ việc gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn, mạng xã hội Trung Quốc. Đáng nói, không chỉ Trịnh Sảng bị chỉ trích, nhiều ngôi sao hạng A của C-biz khác cũng rơi vào tình cảnh “nằm không cũng dính đạn”. “Nạn nhân” mới nhất của dân mạng Trung Quốc là tài tử gạo cội Trương Quốc Lập. Cụ thể, vào khoảng 4h30 sáng ngày 29/4, Trương Quốc Lập đăng lên trang cá nhân bức ảnh chụp bầu trời ban đêm, với trăng tròn và anh đèn điện, kèm dòng chú thích: “Tôi không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu làm việc xuyên đêm”. (XEM CHI TIẾT)