Showbiz 9/8: Thu Quỳnh phủ nhận tin lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008

TPO - Từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 nhưng Thu Quỳnh khẳng định cô không lọt vào Top 10 như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thu Quỳnh phủ nhận tin lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008

Trong chương trình Lời Tự Sự, Thu Quỳnh chia sẻ: "Tôi dừng lại ở đó thôi, vì tôi không đủ đẹp và đủ tài năng như dàn thí sinh năm đó. Hồi đó Thu Quỳnh đang học năm thứ 2 trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, bé lắm, cao có 1,66m thôi”. Nữ diễn viên cũng tiết lộ bản thân cô ấn tượng với Hoa hậu Thùy Dung, Á hậu Thụy Vân… Ngoài ra, Thu Quỳnh cho biết, quyết định thi Hoa hậu năm xưa của cô xuất phát từ việc thấy mình cần có sự thay đổi đồng thời đánh dấu kỷ niệm khi bước sang tuổi 20: “Tôi xách vali lên và đi, không có sự chuẩn bị bài bản nào. Tôi chỉ muốn đánh dấu cột mốc trong con đường trưởng thành của mình chứ không nghĩ đến việc có giải hay không. Tôi chỉ cần mình có sự trải nghiệm, rời xa vòng tay bố mẹ đến ở tập trung cùng các thí sinh khác. Đó là thời điểm tôi không thể quên trong cuộc đời của mình”- Thu Quỳnh tâm sự.

