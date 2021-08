Showbiz 9/8: Thiên An xác nhận đã sinh con và bạn trai lừa dối, bắt cá hai tay

TPO - Thiên An cho biết đã sinh con được 5 tháng. Cô đã quen với việc làm mẹ đơn thân mà không có sự tồn tại của cha con gái.

Thiên An xác nhận đã sinh con và bạn trai lừa dối, bắt cá hai tay

Ngày 9/8, Thiên An cho biết cô sinh con gái đầu lòng được 5 tháng. Hiện tại cuộc sống của cô và con gái (tên ở nhà là Sol) ổn. Cô đã quen với việc làm mẹ đơn thân mà không có sự tồn tại của cha con gái. Thiên An kể cô và cha của con gái quen nhau đến nay được hơn 2 năm. Gia đình 2 bên đều biết mối quan hệ này. Cô sinh con gái đầu lòng vào 1/4 nhưng chia tay bạn trai sau đó 20 ngày. Theo người mẫu, trong lúc cô mang thai, bạn trai đã lừa dối, bắt cá 2 tay. Theo chia sẻ của Thiên An, mỗi tháng bạn trai cũ nhờ mẹ gửi cho cô 5 triệu đồng để chăm sóc con. (Theo Zing)

MC Quyền Linh đi làm từ thiện ròng rã nhiều ngày, bà xã có lời nhắn nhủ đặc biệt

Talkshow “Sài Gòn ta thương” lên sóng với khách mời là những nghệ sĩ tích cực hoạt động từ thiện trong đại dịch COVID-19 thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Khách mời xuất hiện trong tập đầu tiên của Talkshow là MC Quyền Linh. Quyền Linh tâm sự: "Đôi khi trong lòng mình cũng có chút buồn vì mùa dịch người ta thường ở nhà chơi với con nhưng Linh ít ở nhà lắm, mấy đứa nhỏ vắng ba chắc cũng buồn. Bà xã chỉ nói một câu: Anh đi nhớ cẩn thận, ở nhà còn hai con nhỏ, quan trọng nhất là giữ sức khỏe. Bà xã cũng ủng hộ Linh làm việc đó, con Linh cũng biết ba đang đi làm việc tốt nên thông cảm". (XEM CHI TIẾT)

Vướng ồn ào tình ái, fan đòi tẩy chay Jack khỏi 'Running Man Vietnam'

Những ngày qua, lùm xùm tình cảm của Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) “dậy sóng” mạng xã hội nhưng Jack chưa có bất kỳ phản hồi nào về ồn ào này. Ngay sau đó, rất nhiều khán giả đã vào fanpage Running Man Vietnam mùa 2 để lại bình luận tiêu cực cùng hashtag #phandoiJack #taychayJack #taychayRunningmanmua 2, yêu cầu nhà sản xuất loại Jack ra khỏi chương trình. (XEM CHI TIẾT)

Kĩ sư người Việt từng đoạt giải Oscar ra đi do nghi mắc COVID-19 ở TPHCM

Theo tin từ đạo diễn Mỹ Khanh, kỹ sư Nguyễn Như Ánh - một Việt kiều tại Đức đã từng được trao giải Oscar kỹ thuật đã ra đi do nghi mắc COVID-19 tại TPHCM. Do dịch bệnh, thi thể của Nguyễn Như Ánh đã được đưa đi thiêu tại Bình Hưng Hoà trong đêm 6/8. Kỹ sư Nguyễn Như Ánh sinh ra và lớn lên tại Huế, năm 1970 Ánh đi du học tại Đại học Dortmund (Đức) và theo học chuyên ngành Điện tử truyền tin. Năm 1976, Nguyễn Như Ánh tốt nghiệp và ở lại Đức, làm việc tại một công ty chuyên nghiên cứu- sản xuất máy tia laser để đo lường vận tốc, chất liệu của vật liệu, máy móc. Năm 1980, Nguyễn Như Ánh chuyển đến TP Munich và vào làm vào hãng ARRI nổi tiếng. (XEM CHI TIẾT)

Giáng My khoe nhan sắc đỉnh cao thời đăng quang Hoa hậu đền Hùng 29 năm trước

Mới đây, hoa hậu Giáng My đăng tải bộ ảnh thời trẻ cùng dòng tâm sự: "Tuổi học trò hồn nhiên và trong trẻo, ánh mắt thơ ngây chưa kịp nếm bụi trần. Tóc tai tự cắt, không son phấn, một thuở trong veo như nước suối đầu nguồn. Những ngày giãn cách cho chúng ta thời gian ngoảnh đầu nhìn lại, ở đâu đó trong những ngăn kéo của trái tim có những âm điệu rung lên khe khẽ như tiếng vĩ cầm một mình solo trong một đêm trăng khuyết, giống tuổi học trò khi trái vẫn còn ương." (XEM CHI TIẾT)

Nữ diễn viên ‘Thủy Hử’ tử nạn khi đi quay phim

Sina đưa tin, nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên qua đời ở tuổi 50 trong một vụ tai nạn giao thông tại Alashan, Nội Mông (khu tự trị của Trung Quốc) vào ngày 9/8. Theo nguồn tin, sáng cùng ngày, Vu Nguyệt Tiên và ê kíp đi quay phim ở Nội Mông. Không may, chiếc xe chở nữ diễn viên xảy ra tai nạn. Vu Nguyệt Tiên bị thương tích nặng, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)

Sao nam Trung Quốc bất ngờ hát hit của HKT trên livestream 30 triệu người xem

Trong buổi livestream tối ngày 8/8, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng xứ Trung - Lưu Vũ Ninh gây bất ngờ khi hát vang bản nhạc Việt “Thêm một lần đau” của nhóm HKT. Cụ thể, khi số lượng người xem trực tiếp chạm đến mốc 30 triệu, Lưu Vũ Ninh đã thay bộ đồ vest hát “Thêm Một Lần Đau” với phong thái vô cùng tự tin. Đoạn clip này sau đó đã được đông đảo khán giả Việt Nam hào hứng đón nhận và khen ngợi. Nhiều fan hài hước trêu đùa Lưu Vũ Ninh không khác gì thành viên thứ tư của HKT. (XEM CHI TIẾT)