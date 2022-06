Showbiz 9/6: Vy Oanh diện bikini khoe body nuột nà dù đã là mẹ 3 con

TPO - Dù đã qua 3 lần sinh nở, Vy Oanh vẫn sở hữu body vô cùng gợi cảm và nuột nà. Những hình ảnh mới của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Vy Oanh diện bikini khoe body nuột nà dù đã là mẹ 3 con

Mới đây, Vy Oanh đã đăng tải loạt ảnh bikini khiến dân mạng xuýt xoa. Dù đã là bà mẹ 3 con nhưng nữ ca sĩ vẫn sở hữu thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng cực chuẩn. Vy Oanh chia sẻ: "Cơ địa không vào con nên bầu 3 đứa là 3 lần làm bóng lăn, bầu Voi mẹ tăng 22kg, Xu 18kg, Mio 17kg dù ăn uống rất khoa học và tập luyện chăm chỉ các mẹ ạ. Bây giờ thì Vy Oanh hiện nặng 47kg, số đo ba vòng 83 - 59 - 92. Cứ thoải mái từ từ thực hiện mục tiêu nha. Khỏe đẹp để hạnh phúc các mẹ nhỉ".

Hoa hậu Thùy Tiên đưa top 10 Miss Grand Thái Lan đi ăn phở trước khi rời Việt Nam

Sáng 9/6, đoàn Miss Grand Thái Lan đã ra sân bay Tân Sơn Nhất để trở về nước sau chuyến làm việc ngắn ngày ở Việt Nam. Hoa hậu Thùy Tiên và BTC Miss Grand Vietnam đã đưa đoàn Thái Lan đi thưởng thức món phở trước khi ra sân bay. Mrs. Teresa hào hứng và thích thú khi ăn phở ở TP. HCM. Trước đó bà từng chia sẻ lần đầu tiên bà ăn phở là ở Mỹ nhưng đã rất thích món ăn truyền thống của Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Diễn viên Thu Hà nói gì về kết cục của Thương trong ‘Thương ngày nắng về’?

Nhiều khán giả hả hê khi Thương- nhân vật bà chị chồng quái ác phải trả giá đắt trong tập 30 “Thương ngày nắng về” phần 2. Trong khi đó, diễn viên Thu Hà có những cảnh quay “nhớ đời” khi vào vai nhân vật này. “Kết cục của nhân vật Thương thì như mọi người đã xem trong tập phim hôm qua. Thương mất tất cả: từ chồng con, bố mẹ cho tới chị em. Thương tay trắng ra đường, không có nơi để dung thân và còn bị đánh tơi tả. Hà nghĩ rằng, đó cũng là cái kết xứng đáng cho Thương, sau tất cả những chuyện mà cô ta gây ra”- diễn viên Thu Hà nói. (XEM CHI TIẾT)

Khánh Phương: 'Chiếc khăn gió ấm' là ca khúc 'vớt đời mình lên'

MC Nguyên Khang cùng trò chuyện với ca sĩ Khánh Phương trong tập 23 Khoảnh khắc rực rỡ. Nhắc đến khoảnh khắc rực rỡ trong sự nghiệp của mình, nam ca sĩ nói: “Khánh Phương là một người không có nhiều thành tích nhưng giải thưởng lớn nhất của Phương là in dấu trong lòng khán giả, dù đi đến vùng sâu vùng xa luôn được khán giả yêu mến là phần quà hết sức ý nghĩa đối với Khánh Phương”. (XEM CHI TIẾT)

Á hậu Huyền My sang Hàn Quốc phỏng vấn bố của siêu sao bóng đá Son Heung Min

Những ngày này, Á hậu Huyền My đang có mặt tại Hàn Quốc để tác nghiệp cho kênh thể thao mà cô đang đảm nhận vai trò biên tập viên, MC. Trên trang cá nhân, Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ những hình ảnh giản dị của cô trên đường phố Hàn Quốc. Mới đây nhất, Huyền My chia sẻ hình ảnh chụp cùng ông Son Woong-jung - bố của siêu sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung Min trên sân tập. Được biết, Huyền My có buổi phỏng vấn độc quyền với ông Son Woong-jung tại đây. (XEM CHI TIẾT)

Đan Trường lên tiếng khi tiếp tục bị tố 'hát chùa' ca khúc 'Từng yêu'

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng đăng đàn tố ca sĩ Đan Trường sử dụng bài hát do mình sáng tác là Từng yêu để đi biểu diễn với mục đích thương mại mà chưa xin phép. Anh nói, đây là ca khúc anh viết tặng cho ca sĩ Phan Duy Anh và khẳng định bản quyền vẫn thuộc về mình và công ty ACV Entertainment. Tối 8/6, Đan Trường chính thức lên tiếng thông qua fanpage cá nhân. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả và người hâm mộ, công ty ACV Entertainment vì những ồn ào không đáng có. (XEM CHI TIẾT)

Jennifer Lopez sexy táo bạo với đầm xuyên thấu

Tối thứ Tư (8/6), Jennifer Lopez tham gia buổi chiếu phim tài liệu về cô "Halftime" tại Liên hoan phim Tribeca 2022 ở thành phố New York, Mỹ. Tại sự kiện, người đẹp sinh năm 1969 mặc đầm đen xuyên thấu bó sát cơ thể. Bộ đồ tưởng kín mà hở giúp cô khoe triệt để hình thể "bốc lửa" và săn chắc. Bà mẹ hai con trông sắc sảo, quyến rũ với kiểu tóc đuôi ngựa. Vẻ ngoài càng thêm ấn tượng nhờ son môi hồng bóng, phấn mắt xám khói, phấn má hồng tạo vẻ tươi sáng trẻ trung. (XEM CHI TIẾT)