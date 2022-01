Showbiz 9/1: NSND Hồng Vân đau xót khi hay tin đạo diễn Đào Bình qua đời

NSND Hồng Vân đau xót khi hay tin đạo diễn Đào Bình qua đời

Từ Mỹ, NSND Hồng Vân cho hay, cô không khỏi bàng hoàng khi hay tin đạo diễn Đào Bình qua đời. Với cô, Đào Bình như một người em trai. Thậm chí, chị gái của Đào Bình là Mai Phương từng cằn nhằn vì nam đạo diễn "giống em ruột của bà hơn là tôi". Trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân viết: “Thưa thầy, hôm nay em Bình đi tìm gặp thầy rồi. Con còn nhớ hôm thầy mất, em vừa điện thoại báo tin cho con vừa khóc vì em không tưởng tượng được có một ngày em phải xa thầy. Hai chị em con cùng khóc và kể lể về những ngày đầu thầy cho Bình về sân khấu của con, dặn dò con phải giúp đỡ em vì chỉ có em là sẽ theo nghiệp đạo diễn của thầy còn Mai Phương, Mai Lan, Mai Trang đều theo nghiệp diễn xuất. Mai Phương vẫn cứ hay cằn nhằn con là tao thấy thằng Bình giống như em ruột của mày vậy, nó chỉ nghe lời mày thôi rất hay cãi tao.... Sau này khi em có gia đình và sự nghiệp của em ngày một phát triển trong vai trò của đạo diễn phim và các chương trình truyền hình thì chị em con ít gặp nhau hơn. Để rồi hôm nay khi biết tin em mất, con vẫn chưa hết bàng hoàng. Thương cô và mọi người trong gia đình quá nhất là vợ và những đứa con của em Đào Bình... Vĩnh biệt em nhé Bình ơi, bằng mọi cách phải tìm được ba nha em”.

Lan Phương tiết lộ về tương lai của Vân Khánh 'Thương ngày nắng về'

Sau khi làm khán giả bớt bức xúc với những màn dạy chồng và bật lại mẹ chồng khi bị ức hiếp quá đáng, Vân Khánh “Thương ngày nắng về” đang được người xem chờ đợi sẽ có một cuộc lật đổ “áp bức bất công”. Sau trường đoạn chỉ cây dâu mắng cây hòe, xả hết những ấm ức về mẹ chồng lên đầu mẹ đẻ, Vân Khánh bị nhiều khán giả đánh giá là “không đáng”, “làm quá”, “sao lại thế”... Diễn viên Lan Phương lý giải: “Mỗi sự việc xảy ra đều là sự tổng hoà từ nhiều yếu tố, vấn đề là sức chịu đựng của con người có giới hạn, đến một ngưỡng nhất định sẽ phải bùng nổ. Ai cũng thế cả, chẳng có ai trong cuộc đời mình lại không có lúc căng thẳng, áp lực quá mức rồi dẫn đến bùng nổ với chính mình, giận dữ với chính mình, tức giận lên cả những người xung quanh…” .(XEM CHI TIẾT)

Dàn diễn viên 'Hướng nghiệp' gặp lại, bật khóc nhớ đạo diễn Châu Huế

Diễn viên Ngọc Lan có mặt trong tập 11 Vang bóng một thời bên cạnh MC Đại Nghĩa để gặp gỡ dàn diễn viên phim Hướng nghiệp: Tiết Cương, Trí Quang, Như Phúc. Phim Hướng nghiệp của đạo diễn Châu Huế lên sóng truyền hình những năm đầu 2000 để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Bộ phim nói về những nẻo đường vào đời khác nhau của một nhóm bạn trẻ. Trải qua đau thương, mất mát, hiểu lầm... cuối cùng mỗi thành viên đều tìm được hạnh phúc và giá trị đích thực mà họ theo đuổi. (XEM CHI TIẾT)

'Gái hư' Miley Cyrus hẹn hò tay trống Maxx Morando kém 6 tuổi

Theo trang People, trong hậu trường chương trình biểu diễn đặc biệt đêm giao thừa của đài NBC vào tuần trước, nữ ca sĩ 29 tuổi, đã có những hành động thân mật cùng tay trống Maxx Morando - người được nghi là bạn trai mới của cô. Trong video được người hâm mộ chia sẻ lên Twitter, có thể thấy Miley Cyrus và Morando nắm tay nhau trong khi hát và nhảy theo điệu nhạc trên sân khấu. Bên cạnh đó, trang Daily Mail cũng đăng tải những bức ảnh cả hai đang ôm nhau thân thiết trên ban công phòng riêng của cô tại Miami (Mỹ). (XEM CHI TIẾT)

The Weeknd ngầm thừa nhận hẹn hò Angelina Jolie qua lời bài hát?

Người nghe nhạc thế giới đang “sục sôi” vì tin rằng The Weeknd ngầm thừa nhận chuyện tình cảm giữa anh và Angelina Jolie qua những ca khúc trong album mới của anh, Dawn FM. Theo Cosmopolitan, album vừa phát hành hôm thứ Sáu (7/1) và lời bài hát ngay lập tức được đưa ra “mổ xẻ” để tìm bằng chứng cho mối quan hệ được đồn đoán giữa đôi “chị - em” nổi lên từ mùa hè năm ngoái. Đầu tiên, trong bài “Here We Go… Again”, nam ca sĩ Canada hát “My new girl, she a movie star” (tạm dịch: Cô gái mới của tôi, cô ấy là một ngôi sao điện ảnh). (XEM CHI TIẾT)

Châu Tấn bị bắt gặp dẫn trai trẻ kém 13 tuổi về quê

Ngày 9/1, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin, Châu Tấn đưa “bạn trai tin đồn” Trác Việt về quê cô ở Cù Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, cách đây một tháng. Trong thời gian này, cặp đôi “chị - em” có ghé vào một quán trà sữa khi đi mua sắm cùng người thân và bạn bè. Camera an ninh tại quán đã ghi lại được hình ảnh của hai ngôi sao và gần đây đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Tìm thấy thi thể con trai 17 tuổi của nữ ca sĩ nổi tiếng sau hai ngày mất tích

Đầu giờ sáng thứ Bảy (8/1, giờ địa phương), Sinéad O’Connor báo tin buồn trên trang Twitter cá nhân: “Con trai xinh đẹp của tôi, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, ánh sáng của cuộc đời tôi, đã quyết định chấm dứt cuộc đấu tranh trên nhân thế và hiện đang ở với Chúa. Cầu mong thằng bé yên nghỉ và không ai làm theo thằng bé. Bé cưng của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Hãy yên nghỉ”. Cảnh sát xác nhận tin tức về cái chết của Shane O’Connor vào cùng ngày. Người phát ngôn cho biết trên tờ Irish Mirror, thi thể của thiếu niên 17 tuổi được vớt lên tại khu vực Bray thuộc thị trấn ven biển Wicklow, County Wicklow, Ireland, vào ngày 7/1. Sau khi xác nhận nhân thân, phía cảnh sát hủy thông báo tìm kiếm người mất tích đối với Shane O’Connor. (XEM CHI TIẾT)