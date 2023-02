Showbiz 8/2: Phim của Trấn Thành cán mốc 400 tỷ đồng, nghệ sĩ Hồng Nga bị lẫn

TPO - Nghệ sĩ Hồng Nga trí nhớ kém ở tuổi 78, phim của Trấn Thành đạt doanh thu 400 tỷ đồng, Á hậu Hoàng My công khai bạn trai... là tin tức đáng chú ý của showbiz trong 24 giờ qua.

Nghệ sĩ Hồng Nga trí nhớ kém ở tuổi 78

Trong video đến thăm nhà nghệ sĩ Hồng Nga, nhóm của nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung và Thụy Mười tiết lộ tình hình sức khỏe tuổi xế chiều của ngôi sao gạo cội của cải lương miền Nam. Ở tuổi 78, bà không còn nhớ nhiều, thường xuyên lặp lại những câu nói không rõ nghĩa.

Hiện tại, bà sống với con trai. Nghệ sĩ của Tô Ánh Nguyệt đi đứng ổn định, vẫn còn năng nổ nhưng trí nhớ kém. Bà không nhận ra Phương Dung, Thụy Mười dù từng hợp tác.

Trong buổi trò chuyện, bà liên tục nhớ nhầm số tuổi từ 78 thành 88. Dù được người thân và đồng nghiệp nhắc lại nhiều lần, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn không nhớ rõ độ tuổi.

Do tuổi cao và hay quên, bà thường xuyên nói những câu không rõ nghĩa. Người thân nói với Phi Phụng và Phương Dung rằng nữ nghệ sĩ đôi lúc nói những câu người thân không hiểu gì.

Nhưng khi nhắc về nghề nghiệp, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn nhớ một số bài hát. Bà trổ tài xuống vọng cổ trong bài tân cổ Con gái của mẹ. Dù là bài hát ruột, thường xuyên được sử dụng "chạy show" khi về Việt Nam, Hồng Nga chỉ nhớ giai điệu, nhiều lần được Phi Phụng nhắc nhở vì quên bài.

"Đôi lúc có quên nhưng giọng hát của má (chỉ Hồng Nga) vẫn còn ngọt ngào lắm", Phi Phụng chia sẻ.

Trong khi đó, Phương Dung nói bà thấy tiếc khi tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga xuống cấp: "Giọng hát của cô vẫn hay nhưng thương lắm, một câu cô hát lại ba lần. Người nhà nói cô bị lẫn nhiều, đôi khi không kiểm soát lời nói của mình".

Hồng Nga là nghệ sĩ lớn của cải lương Việt Nam, từng lưu diễn ở các đoàn lớn, từ Dạ Lý Hương cho đến Trần Hữu Trang. Bà để lại ấn tượng với vai mẹ, đào độc, đào lẳng, gây dấu ấn ở Tuyệt tình ca, Lan và Điệp, Tô Ánh Nguyệt... Thời kỳ cải lương xuống cấp, bà cùng NSND Ngọc Giàu đóng hài và để lại ấn tượng tốt với khán giả.

Sau thời gian sang Mỹ, bà trở về sống cùng con trai và con dâu tại TP.HCM. Mùa dịch, bà vẫn tự đi xe máy chạy show. Trước đó, bà tổ chức live show tri ân khán giả Việt Nam.

Phim Trấn Thành đạt 400 tỷ đồng

Ngày 8/2, đơn vị phát hành thông báo Nhà bà Nữ cán mốc 400 tỷ đồng sau 17 ngày ra rạp. Bộ phim của đạo diễn Trấn Thành đứng đầu phòng vé từ mùng 1 Tết Nguyên đán, vượt nhiều tác phẩm ra rạp cùng thời điểm, trong đó có Chị chị em em 2.

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, tính đến tối 7/2, Nhà bà Nữ chỉ ở mức 396 tỷ đồng. Phim thu về 5 tỷ đồng chỉ trong ngày 8/2. Đại diện Trấn Thành nói: "Số hiển thị trên trang Box Office Vietnam là số cập nhật chưa hoàn toàn. Theo thống kê của nhà phát hành CJ Entertainment, phim thu 400 tỷ đồng vào sáng hôm nay”.

Hiện, Nhà bà Nữ cần thu thêm 27 tỷ dồng để phá kỷ lục tác phẩm có doanh thu cao nhất phòng vé Việt của Bố già (427 tỷ đồng).

Theo lý giải của các đơn vị phát hành phim lớn, doanh thu phim Nhà bà Nữ dịp Tết Quý Mão cao do nắm bắt tâm lý khán giả. "Tết là dịp gia đình sum họp. Phim Việt với đề tài gia đình, câu chuyện đời thường gần gũi được khán giả lựa chọn vì dễ xem. Phim có màu sắc tươi sáng, vui vẻ cũng là lựa chọn khả dĩ, dễ xem hơn phim có đề tài giật gân, kinh dị", ông Thái Dương, đại diện Lotte Cinema nói.

Còn theo ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc phát hành CJ CGV Việt Nam, có nhiều nguyên nhân giúp phim Việt (bao gồm Nhà bà Nữ) vượt trội mùa Tết, trong đó có yếu tố phim phù hợp thị hiếu khán giả đại chúng. Tết Nguyên đán cũng không phải giai đoạn cao điểm của phim nước ngoài.

Á hậu Hoàng My công khai bạn trai

Á hậu Hoàng My lần đầu đăng ảnh tình cảm bên bạn trai cùng dòng trạng thái: "Will you be my Valentine?" (Anh sẽ là ngày lễ Tình nhân của em chứ). Trong ảnh, Hoàng My tựa đầu vào vai nửa kia. Cô chụp bạn trai từ phía sau để giấu mặt.

Phía dưới bài đăng, Á hậu Thảo Nhi Lê để lại bình luận chúc mừng. Đáp lại, Hoàng My viết: "Destiny em ơi" (Định mệnh). Nhiều bạn bè khác nói vui rằng một người kín tiếng như Hoàng My chắc hẳn quyết định công khai là sắp có tin vui.

Từ trước đến nay, Hoàng My được biết đến là người đẹp kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô chưa từng công khai bạn trai. Vì thế, bức ảnh tựa đầu vào nửa kia của Hoàng My nhận được sự quan tâm của khán giả. (Đọc thêm).

Minh tinh Thái Lan được chồng tỷ phú lập di chúc để lại toàn bộ tài sản

Tnews đưa tin trong talk show mới nhất của chương trình 3 Zaap, tỷ phú Nott Witsarut chia sẻ về kế hoạch khai trương nhà máy dây điện mới của anh. Cũng tại đây, Witsarut nói về bản di chúc của mình. Theo doanh nhân, người thừa kế toàn bộ tài sản của anh là vợ - minh tinh Chompoo Araya. Nhà máy vừa khai trương cũng nằm trong khối tài sản này.

Witsarut cho biết anh đã lập xong di chúc và cất trong két sắt tại nhà. Sau khi nghe chia sẻ của chồng, Araya bày tỏ sự bất ngờ và nói: "Anh thề là không có một bản di chúc nào khác chứ. Có khi nào mọi thứ sẽ như một bộ phim, luật sư tới và nói rằng còn tồn tại một bản di chúc khác nữa".

"Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với tôi, tất cả sẽ được giao lại cho Chompoo Araya. Không có gì phải tranh cãi cả", Nott Witsarut đáp lời vợ và khẳng định. (Đọc chi tiết).

Nữ diễn viên bị cấm phát ngôn

Theo Sohu, nữ diễn viên Xuân Hạ bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội Weibo và khóa tài khoản. Cộng đồng mạng cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Ảnh hậu 9X bị “phong sát ngầm” sau những phát ngôn tranh cãi.

Weibo chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc cấm phát ngôn từ nữ diễn viên. Nhiều phỏng đoán đưa ra vụ việc Xuân Hạ từng đăng tải bài viết ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh đòi dỡ bỏ chính sách phong tỏa chống dịch COVID-19. Hành động của cô bị cho là kích động sinh viên bạo loạn. Diễn viên phải xóa bài đăng sau đó.

Trước đó, nữ diễn viên bị cắt tiết mục trong chương trình Gala chào xuân (còn gọi là Xuân Vãn) do đài CCTV tổ chức. Đoàn phim Khi gió lại nổi gỡ tên cô trong bài đăng quảng bá. Có thông tin vai diễn của nữ diễn viên bị cắt sạch. Tuy vậy, phim điện ảnh Khi gió lại nổi đang công chiếu tại các rạp ở thị trường Trung Quốc vẫn có sự xuất hiện của Xuân Hạ. Các fan cho rằng ảnh hậu Kim Tượng không bị cắt vai mà chỉ không được công khai tuyên truyền. (Xem thêm).

Hoa hậu Bỉ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Theo Brussels Times, Chayenne Van Aarle bị thương nặng ở vùng đầu sau khi va chạm giao thông. Hoa hậu Bỉ 2022 gặp tai nạn xe hơi khi đang lưu thông trên đường cao tốc.

Nicolas Geniets, bạn trai của Van Aarle cho biết Van Aarle rời nhà ở Waasmunster, East Flanders đi công việc. Trong lúc lái xe trên đường cao tốc E17, chiếc xe tải di chuyển trước cô đột ngột giảm tốc. Hoa hậu người Bỉ không kịp giảm phanh và gây ra tai nạn nghiêm trọng.

"Bạn gái tôi bị thương nặng ở phần mặt và nhiều nơi trên cơ thể. Em ấy còn bị thương ở vùng phổi và xuất huyết trong. Vùng cổ của em ấy còn bị kính găm vào, bác sĩ đã cấp cứu và Van trải qua cơn nguy kịch", Nicolas Geniets nói.

Các dịch vụ cứu hộ mất nửa giờ để đưa Van Aarle ra khỏi chiếc xe Volvo V40. Đây là phần thưởng của cô gái 23 tuổi sau khi giành giải Hoa hậu Bỉ. (Xem thêm).