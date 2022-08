Showbiz 8/8: Trizzie Phương Trinh kể chuyện đi hát với chồng cũ Bằng Kiều khiến ai nấy ngỡ ngàng

TPO - Những chia sẻ của Trizzie Phương Trinh về việc đi hát với chồng cũ Bằng Kiều khiến nhiều khán giả phải “ngả mũ” thán phục.

Trizzie Phương Trinh kể chuyện đi hát với chồng cũ Bằng Kiều khiến ai nấy ngỡ ngàng

Mới đây, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh hậu trường một đêm diễn cùng nhiều nghệ sĩ, trong đó có chồng cũ Bằng Kiều. Trizzie Phương Trinh chia sẻ: "Nhiều người thắc mắc hỏi: “Đi hát với chồng cũ cảm thấy như thế nào?”. Mình cười và trả lời: “Trên sân khấu thì như là một người đồng nghiệp, còn dưới sân khấu thì như 2 người bạn có chung 3 đứa con thôi chứ như thế nào. Trong tuần vừa rồi thì hầu như ngày nào 2 đứa cũng gặp nhau vì có một project đang hợp tác làm chung. Khoảng 3 tuần nữa thì project này sẽ được trình làng trên kênh Youtube của Bằng Kiều. Mất đi một người chồng nhưng có được một người bạn luôn đồng hành và ủng hộ cho mình thì đó là niềm hạnh phúc mình có được sau tất cả'".

