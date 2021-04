Showbiz 8/4: Xôn xao thông tin vợ của một nam diễn viên nổi tiếng bị bắt

Xôn xao thông tin vợ của một nam diễn viên nổi tiếng bị bắt

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì đơn vị này đã hoàn tất quá trình khám xét, bắt tạm giam hai bị can Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (sinh năm 1966). Cả hai người này cùng trú tại thành phố Vũng Tàu, bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo tìm hiểu được biết, bà Lâm Thị Thu Trà là một nữ đại gia nổi tiếng ở thành phố biển Vũng Tàu, cũng là vợ của một nam diễn viên nổi tiếng. Cặp đôi kết hôn với nhau vào năn 2016 và có một con chung. Trước đó, cả hai từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ và đều có con riêng. Chia sẻ về tin đồn cưới vợ đại gia, nam diễn viên này từng thẳng thắn bày tỏ, anh cưới vợ chứ không cưới đại gia, đồng thời khẳng định không có thói quen sống phụ thuộc vào ai. Cũng theo nam diễn viên này thì điều quan trọng nhất khiến cả hai quyết định tái hôn là giá trị ở bản thân mỗi người. Thế nên ngay cả khi đã thành vợ thành chồng, anh cũng chỉ biết vợ có hai căn nhà ở Vũng Tàu, ngoài ra không quan tâm đến tài sản của cô. (Theo ANTD)

Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà được fan khen xinh giống Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm 'gây sốt'

Mới đây trên một diễn đàn sắc đẹp, các fans đã chia sẻ hình ảnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi diện áo dài tham dự một sự kiện và so sánh có nhiều nét giống với nhan sắc của Miss World 2007 Trương Tử Lâm đã thu hút được nhiều sự chú ý. Được biết, đây là hình ảnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi tham dự chương trình nghệ thuật “Giấc mơ đại ngàn” tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hồi cuối tháng 3/2021. Cùng tham dự sự kiện còn có dàn Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Người đẹp Hoa hậu Việt Nam và các cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai. (XEM CHI TIẾT)

Cuộc sống hiện tại ở nước ngoài của Bích Huyền 'Đội đặc nhiệm nhà C21'

Trịnh Bích Huyền - một cái tên quen thuộc với khán giả hâm mộ những series phim Việt đình đám một thời như "Đội đặc nhiệm C21, “Nhà có nhiều cửa sổ", "Vòng nguyệt quế", "Phía cuối cầu vồng"… Ngay từ khi còn nhỏ, Bích Huyền đã để lại ấn tượng với công chúng bởi hình ảnh một cô bé có nụ cười tươi, duyên dáng với lối diễn xuất tự nhiên. Hầu hết vai diễn của Bích Huyền đều thuộc tuyến nhân vật mạnh mẽ, độc lập và có cá tính màu sắc riêng. Bích Huyền từng chia sẻ với báo chí, sau tai nạn của diễn viên Thanh Hải - vai Tùng “quắt” trong phim Đội đặc nhiệm nhà C21 và cũng là anh trai ruột của cô qua đời, gia đình cô liên tiếp gặp biến cố khiến cô phải dừng hoạt động đóng phim trong thời gian dài. Sau đó nữ diễn viên đã quyết định chuyển vào Nam sinh sống và mỗi khi xem lại những thước phim kỷ niệm của hai anh em cô đều cảm thấy buồn và xót xa. (XEM CHI TIẾT)

Dispatch tung ảnh hẹn hò của cặp đôi phụ ‘Hạ Cánh Nơi Anh’ ngay khi vừa phủ nhận

Sáng 8/4, tờ Sports Chosun đăng tải thông tin độc quyền liên quan tới diễn viên Seo Ji Hye (37 tuổi) và Kim Jung Hyun (31 tuổi) hẹn hò. Nguồn tin này cho biết, Kim Jung Hyun và Seo Ji Hye bắt đầu có cảm tình với nhau khi đang quay “Hạ cánh nơi anh” và bắt đầu hẹn hò sau khi bộ phim kết thúc. Năm 2020, Kim Jung Hyun cũng xuất hiện với vai trò khách mời trong “Dinner Mate” để ủng hộ bạn gái. Theo những người quen của cặp đôi tiết lộ, Kim Jung Hyun phải lòng vẻ ngoài nữ tính và thông minh của Seo Ji Hye, còn Seo Ji Hye lại tỏ ra thích thú với nhiệt tình và chu đáo của Kim Jung Hyun, mặc dù cô hơn anh 6 tuổi. (XEM CHI TIẾT)

Thành Long sinh nhật tuổi 67, thông tin về tình trạng sức khoẻ

Ngày 7/4 là sinh nhật tuổi 67 của Thành Long. Cũng nhân dịp này, ngôi sao đình đám kỉ niệm 6 thập kỷ gắn bó với nghệ thuật. Trên trang cá nhân, ông đăng tải hình ảnh buổi tiệc đơn giản tại phim trường cùng đồng nghiệp thân thiết và chia sẻ: "... Năm nay, tôi tổ chức sinh nhật đơn giản bên đồng nghiệp. Làm việc vào ngày sinh nhật chính là là sự tôn trọng lớn nhất đối với công việc. Chúc mọi người sức khỏe, an toàn và khỏe mạnh. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn yêu quý, ủng hộ Thành Long". (XEM CHI TIẾT)

Angelina Jolie trở lại đóng phim hành động ở tuổi 46

Sau 11 năm, nữ diễn viên Angelina Jolie trở lại với thể loại hành động trong tác phẩm “Those Who Wish Me Dead” (Những kẻ nguyền ta chết). Tác phẩm do đạo diễn Taylor Sheridan thực hiện. Thoát khỏi hình ảnh phù thủy quyền năng (Maleficent- Tiên Hắc Ám), trong tác phim điện ảnh mới, nữ diễn viên vào một smoke-jumper thực thụ với tạo hình rắn rỏi, mạnh mẽ. Trong phim, Angelina Jolie sẽ hóa thân vào vai Hannah, một lính cứu hỏa nhảy dù vào đám cháy rừng vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của ba người mà cô không kịp cứu thoát trong một đám cháy trước đó. Hannah tình cờ gặp gỡ một cậu bé 12 tuổi hoảng loạn, chạy trốn khỏi những tên sát thủ đang truy lùng mình trong đám cháy rừng đầy giận giữ. Số phận cậu bé được đặt vào tay Hannah, chuyên gia sinh tồn ở những tình huống như thế này. (XEM CHI TIẾT)