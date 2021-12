Showbiz 8/12: Đỗ Thị Hà livestream chia sẻ về cuộc thi Miss World với người hâm mộ

TPO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết các đối thủ đều rất mạnh, tuy nhiên, nàng hậu sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả cao nhất.

Đỗ Thị Hà livestream tiết lộ nhiều bất ngờ với người hâm mộ

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà tranh thủ livestream giao lưu với khán giả trong thời gian nghỉ giải lao. Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói: "Coi bộ vương miện Miss World cũng hơi khó nha mọi người. Hà chỉ biết tự nhủ là cố gắng hết mình và kết quả đạt được đến đâu thì sẽ tốt đến đấy. Tuy nhiên thì vẫn đặt mục tiêu cao nhất và nỗ lực. Format Miss World năm nay ban đầu sẽ lấy Top 12, đến Top 5 và Top 3". Nàng hậu xứ Thanh cũng cho biết thêm, nếu đạt được Hoa hậu Châu Á thì ít nhất cũng phải lọt vào Top 5 và năm nay các đối thủ đều rất mạnh...".

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời

Nhạc sĩ của “Em ơi Hà Nội phố” và những tình khúc nổi tiếng vừa giã biệt cuộc đời ở tuổi 72 vào 8h45 phút ngày hôm nay (8/12), sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Phú Quang tên đầy đủ là Nguyễn Phú Quang, người Hà Nội nhưng sinh tại Cẩm Khê, Phú Thọ năm 1949 do theo gia đình tản cư kháng Pháp, lên 5 tuổi thì trở về Thủ đô đã được giải phóng. (XEM CHI TIẾT)

Mạnh Quỳnh nói gì về tin sẽ song ca cùng Wendy - con gái Phi Nhung?

Nhiều khán giả hâm mộ Phi Nhung háo hức chờ đợi màn song ca giữa “người tình trên sân khấu” của nữ ca sĩ - Mạnh Quỳnh - với cô con gái ruột Wendy, trên sân khấu hải ngoại thời gian tới. Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh chính thức lên tiếng: Không có chuyện đó đâu. (XEM CHI TIẾT)

Ca sỹ đầu tiên được Phú Quang chọn hát 'Em ơi! Hà Nội phố'

Ca sỹ Lệ Thu (tên thật là Nguyễn Lệ Thu) là người đầu tiên được ca sỹ Phú Quang lựa chọn thể hiện ca khúc Em ơi! Hà Nội phố sau khi ông vừa phổ nhạc ca khúc trên. Và sau này, dù rất nhiều người hát Em ơi! Hà Nội phố nhưng giọng hát của Lệ Thu vẫn mang một chất rất riêng mà nhiều người cho rằng: “Không ai hát Em ơi! Hà Nội phố được như Lệ Thu”. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Thị Hà thông báo về bình chọn ở phần thi Đối đầu ở Miss World

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải thông báo lúc đêm khuya về việc bình chọn cho mình tại phần thi Head to Head Challenge trước khi cổng bình chọn đóng lại vào lúc 23h ngày 8/12 (theo giờ Việt Nam). Sau khi hoàn thành phần thi Top Model, đêm khuya ngày hôm qua Hoa hậu Đỗ Thị Hà bất ngờ đăng tải thông báo trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. (XEM CHI TIẾT)

Á hậu 4 nói lý do vắng mặt trong họp báo hậu cuộc thi cùng Thùy Tiên

Ngày 7/12, tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các Á hậu tham gia một trong những hoạt động trong nhiệm kỳ tại Thái Lan là trả lời phỏng vấn báo chí. Tuy nhiên, chuyến media tour này chỉ có Thùy Tiên và các Á hậu 1, 2 và 3 góp mặt, còn Á hậu 4 Jeané Van Dam vắng mặt vì đã về nước ngay sau khi đăng quang. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ nhân U50 tiết lộ phản ứng của chồng về cảnh nóng trong ‘Trò chơi con mực’

Chương trình “My Little Old Boy” của đài SBS phát sóng ngày 5/12 có sự tham gia của khách mời đặc biệt là nữ diễn viên Kim Joo Ryung – thủ vai người chơi mang áo 212 Han Mi Nyeo trong “Trò chơi con mực” (Squid Game). Trong chương trình, khi được hỏi cảm thấy như thế nào về sự nổi tiếng do “Trò chơi con mực” mang lại, Kim Joo Ryung cho biết, bộ phim khiến cô “thay đổi cuộc đời”. “Sau khi tham gia ‘Trò chơi con mực’, tôi có rất nhiều trải nghiệm mới trong cuộc sống, chẳng hạn như được mời chụp ảnh tạp chí”, cô nói. Người đẹp sinh năm 1976 cũng “bật mí”, lượng người theo dõi SNS (mạng xã hội của Hàn Quốc) của cô đã tăng từ 400 lên 2,4 triệu người. (XEM CHI TIẾT)