Showbiz 7/8: NSND Trung Anh: ‘Tất cả những gì giành được đều muốn dành tặng cho vợ’

TPO - NSND Trung Anh đã dành những lời ngọt ngào và đầy sự trân trọng khi chia sẻ về bà xã trong chương trình Talk cuối tuần.

NSND Trung Anh: ‘Tất cả những gì giành được đều muốn dành tặng cho vợ’

NSND Trung Anh đang gây ấn tượng với vai Trần Giang trong phim "Đấu trí". NSND Trung Anh thú nhận vai diễn này thực sự là một thử thách. "Khi đọc kịch bản và được tư vấn thêm tôi mới hiểu công việc của công an kinh tế thực sự khó khăn", nam diễn viên nói. Tuy nhiên may mắn là khi làm Đấu trí các diễn viên có các chiến sĩ công an theo đoàn hỗ trợ. NSND Trung Anh kể hôm nào cũng có sĩ quan cao cấp đi theo tư vấn cho đoàn phim, từ kịch bản đến thoại sao cho phù hợp. Khi được MC Thụy Vân đề nghị chia sẻ về vợ mình, NSND Trung Anh nói bà xã hy sinh quá nhiều vì chồng vì con. "Mình có đạt được gì đi chăng nữa thì công của người vợ đằng sau cũng rất lớn. Không chỉ có danh hiệu mà có lẽ tất cả những gì mình giành được đều muốn dành tặng cho vợ".

NSƯT Thanh Quý chia sẻ cảm xúc sau hơn 13 tháng gắn bó với 'Thương ngày nắng về'

“Thương ngày nắng về” khép lại nhưng vẫn để lại những dư vị, tình cảm đẹp để khán giả nhớ về. Vai diễn bà Nga "béo"- "người mẹ quốc dân"- thay đổi hẳn cái nhìn của khán giả về NSƯT Thanh Quý trên màn ảnh nhỏ. “Cái kết của phim "Thương ngày nắng về" mang tính lạc quan và không làm câu chuyện thêm nặng nề. Cuộc đời thì không bao giờ hoàn hảo, tròn trĩnh và phim cũng giống cuộc sống, phải có được, có mất. Đối với tôi bộ phim này làm cho khán giả có niềm tin vào cuộc sống, vào những điều lạc quan, tốt đẹp, và không làm mọi người mất đi sự yêu thương cuộc đời…” (XEM CHI TIẾT)

Ni cô Huyền Trang xúc động khi gặp những chiến sĩ Biệt Động Sài Gòn năm xưa

Ký Ức Vui Vẻ tập 1 mùa 4 lên sóng, lấy đi nước mắt khán giả bởi sự xuất hiện của các chiến sĩ Biệt Động Sài Gòn. NSƯT Thanh Loan vinh dự cách đây 36 năm được đạo diễn Long Vân mời hóa thân vào vai ni cô Huyền Trang trong phim Biệt động Sài Gòn. Nguyên mẫu của nữ nghệ sĩ được xây dựng từ hình ảnh của những chiến sĩ năm xưa đang ngồi trên sân khấu. Có mặt trên sân khấu, nữ nghệ sĩ xúc động khi được gặp gỡ những cựu Biệt Động Sài Gòn. “Chính các bác là những vốn sống cho thế hệ trẻ ngày hôm nay biết được những năm tháng chiến tranh gian khổ của các bác đã hi sinh vì đất nước, vì dân tộc này. Mong rằng những hình ảnh các bác sẽ được lan tỏa cho nhiều thế hệ sau này” – NSƯT Thanh Loan bộc bạch. (XEM CHI TIẾT)

VCPMC lý giải tiền tác quyền của nhiều nghệ sĩ tăng vọt

Nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết trong quý 2, đa số các nhạc sỹ thành viên của VCPMC đều nhận được số tiền cao hơn nhiều so với những kỳ trước, đặc biệt nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tác quyền tăng vọt. Trên trang cá nhân của mình, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung - tác giả của nhiều ca khúc ăn khách như Nhật ký của mẹ, Mùa đông không lạnh, Chiếc khăn gió ấm, Bay giữa Ngân hà, Vầng trăng khóc.. vừa tiết lộ chỉ trong quý 2/2022, anh đã nhận hơn nửa tỷ đồng tiền tác quyền từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Cựu Hoa hậu Mỹ phản đối việc phụ nữ đã kết hôn và có con được dự thi Miss Universe

Mới đây, BTC cuộc thi Miss Universe đã đưa ra thông báo về những thay đổi mới trong quy định về đối tượng dự thi, thu hút sự chú ý của cộng đồng fans sắc đẹp trên toàn thế giới. Theo đó, trong e-mail gửi các giám đốc quốc gia, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ sẽ bắt đầu chấp nhận những phụ nữ đã kết hôn và có con dự thi Hoa Hậu Hoàn Vũ vào năm tới. Gần đây nhất, cựu Hoa hậu Mỹ Deshauna Barber cũng đã nói lên quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này. Cô cho biết: "Việc cho phép phụ nữ có con và đã kết hôn được dự thi thực sự khiến tôi cảm thấy bối rối bởi vì danh hiệu này đòi hỏi người chiến thắng phải thực hiện rất nhiều nghĩa vụ trong suốt một năm đương nhiệm. Tôi không biết rằng nếu như đã trở thành mẹ thì liệu người Hoa hậu đó có thể hoàn thành các trách nhiệm của mình hay không…” (XEM CHI TIẾT)

Cổ Thiên Lạc chi 57 triệu USD làm ‘bom tấn’ khoa học viễn tưởng đầu tiên cho Hong Kong

HK01 đưa tin, bộ phim “Minh nhật chiến ký” đã chính thức khởi chiếu tại Trung Quốc đại lục vào ngày 5/8 và đạt doanh thu phòng vé rất khả quan ngay trong ngày đầu tiên, 100 triệu nhân dân tệ (gần 356 tỷ đồng). “Minh nhật chiến ký” (tên tiếng Anh: Warriors of Future) lấy bối cảnh Trái đất giả tưởng năm 1955. Khi đó, một thiên thạch mang theo sinh vật ngoài hành tình tên “Pandora” rơi xuống địa cầu đã bị tàn phá bởi ô nhiễm và sự nóng lên toàn cầu. “Pandora” giúp thanh tẩy hành tinh xanh nhưng tàn sát mọi thứ trên đường đi của nó. Để bảo vệ người dân, quân đội ở Hong Kong (Trung Quốc) được trang bị vũ khí tối tân để tiêu diệt “Pandora” rồi từ đó khám phá ra một âm mưu khủng khiếp ẩn sau đó. (XEM CHI TIẾT)

Nicola Peltz đăng ảnh rơi lệ, chia sẻ ẩn ý giữa tin đồn ‘chiến tranh lạnh’ với Victoria Beckham

Mới đây, Nicola Peltz đăng lên Instagram bức ảnh nằm trên giường rơi lệ, kèm theo đoạn chia sẻ khá dài về nỗi buồn, sự tổn thương. “Đôi khi tôi cảm thấy khó khăn để thể hiện những nỗi buồn của mình. Lớn lên với 7 anh chị em và cha mẹ đều rất mạnh mẽ khiến tôi thực sự cứng rắn. Họ rèn giũa tôi để không cho mọi người hạ thấp tôi hoặc làm tổn thương trái tim tôi. Nó khiến tôi phải dựng lên một bức tường để bảo vệ bản thân, đặc biệt trong ngành này…” (XEM CHI TIẾT)