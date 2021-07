Showbiz 7/7: Thúy Nga đăng status cầu cứu lạ sau ồn ào về ca sĩ Kim Ngân

Thúy Nga đăng status cầu cứu lạ sau ồn ào về ca sĩ Kim Ngân

Cụ thể nữ danh hài viết: "Làm phụ nữ đơn thân, thân cô thế cô rõ khổ cả nhà ạ. Em đang bị một đám đàn ông mặc váy cùng nhau chà đạp, giẫm nát tâm trí em mỗi ngày... kinh khủng thật. Cả nhà tư vấn giúp Thúy Nga phải làm sao đây, cứu Thúy Nga với".

Mặc dù Thúy Nga không đề cập đến cá nhân nào cụ thể, tuy nhiên bài đăng kêu cứu của nữ diễn viên khi cho biết bị ai đó tấn công nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả.

Sau ồn ào, Phi Nhung gửi lời chúc đến Hồ Văn Cường trong kì thi tốt nghiệp THPT

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Phi Nhung có động thái bất ngờ liên quan đến con nuôi. Nữ ca sĩ đã gửi lời chúc đến Hồ Văn Cường trên mạng xã hội: “Mẹ và các em chúc anh Cường và Thiêng Ngân cùng các sĩ tử thi thành công nha. Không gì là không thể, cố lên nhé các sĩ tử Thiêng Ngân và Hồ Văn Cường”. (XEM CHI TIẾT)

Việt Trinh - Lý Hùng cùng lên tiếng khi fan liên tục 'đẩy thuyền' cho cặp đôi

Lý Hùng - Việt Trinh là cặp đôi màn ảnh nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu thích trong thập niên 90. Chính vì vậy, nhiều người luôn tò mò về mối quan hệ của cả hai và mong ngóng cặp đôi nên duyên ngoài đời thực. Mới đây, diễn viên Việt Trinh đã đăng tải những dòng chia sẻ trên trang cá nhân, lên tiếng về mối quan hệ giữa cô và bạn diễn lâu năm Lý Hùng. (XEM CHI TIẾT)

Quách Ngọc Tuyên đưa vợ kém 16 tuổi đi thi THPT, ‘tình cũ’ Nam Thư có bình luận đáng chú ý

Sáng ngày 7/7, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh đưa vợ Thảo Hân đi thi THPT Quốc gia kèm dòng trạng thái: “Coi xong trận banh giờ chở bạn ấy đi thi, làm tròn bổn phận để tối mai được coi tiếp. Anh Vi Cá - chú Tuyên gửi lời chúc các em, các cháu thi bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt”. Theo đó, anh không quên chúc bà xã sẽ “vượt vũ môn” thành công: “Chúc mẹ Bào Ngư vượt qua thử thách chính bản thân mình một cách xuất sắc”. (XEM CHI TIẾT)

Á hậu Ngọc Thảo dự đoán Anh sẽ ‘đè bẹp’ Đan Mạch với tỉ số cách biệt

Á hậu Ngọc Thảo cho biết, từ đầu mùa giải Euro 2020 tới nay đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra trên sân cỏ. Nhiều trận đấu phải định đoạt trên chấm phạt đền và nhiều ông lớn phải ngậm ngùi chia tay giải đấu từ khá sớm. Trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch tại bán kết năm nay hứa hẹn nhiều kịch tính. Liệu Anh có viết tiếp câu chuyện cổ tích hay lịch sử lặp lại với Đan Mạch như Euro 1992? (XEM CHI TIẾT)

Harry Styles 'khóa môi' nồng nàn bạn gái hơn 10 tuổi là vợ cũ Hoàng tử Ý

Mới đây, Olivia Wilde và Harry Styles được nhìn thấy tận hưởng kỳ nghỉ hai người ở biển. Cặp đôi "chị - em" khiêu vũ trên du thuyền sang trọng, không quên trao nhau nụ hôn nồng nàn. Kỳ nghỉ lãng mạn bắt đầu sau khi Harry kết thúc quá trình quay bộ phim mới nhất "My Policeman" về đề tài LGBTQ+ ở London vài tháng qua. Trong thời gian này, Olivia vẫn luôn ở cạnh anh. (XEM CHI TIẾT)

Minh tinh ‘Bản năng gốc’ U70 hẹn hò nam rapper kém 38 tuổi

Minh tinh “Bản năng gốc” Sharon Stone được cho là đang hẹn hò với nam rapper đáng tuổi cháu. Cánh săn tin của Page Six mới đây phát hiện Sharon Stone và RMR hẹn hò nhiều nơi ở Los Angeles. Tuần trước, cặp đôi “cô – cháu” đã đến hộp đêm trên sân thượng Delilah and The Highlight Room và nhảy cùng nhau theo điệu hip hop. Được biết, một số ngôi sao đình đám khác cũng có mặt ở đó như Chris Brown… “Cô ấy chắc chắn đang có một mùa hè nóng bỏng”, nguồn tin chia sẻ. Theo người trong cuộc, hai người đã qua lại với nhau được vài tháng. “RMR tôn trọng cô ấy và nghĩ rằng cô ấy thật tuyệt vời”, nguồn tin nói. (XEM CHI TIẾT)