Showbiz 7/5: Lý do Ngô Thanh Vân chỉ mời số lượng khách hạn chế trong đám cưới

Lý do Ngô Thanh Vân chỉ mời số lượng khách hạn chế trong đám cưới

Sáng 7/5, Jun Phạm, Will cùng một số người bạn của Ngô Thanh Vân đã có mặt tại Đà Nẵng. Một người bạn thân của đả nữ tiết lộ với Zing số lượng khách mời của tiệc cưới chỉ khoảng 50 người, chưa tới 10 nghệ sĩ. Đây là con số khiêm tốn so với mối quan hệ của Ngô Thanh Vân ở trong và ngoài giới. Lý giải về điều này, người đại diện của Ngô Thanh Vân trả lời Zing: "Chị Vân muốn tổ chức một đám cưới riêng tư và ấm áp nhất với những người thân thiết trong gia đình hai bên và bạn bè lâu năm, Chị cũng là người khá kín tiếng và muốn giữ mọi điều trong ngày trọng đại của mình riêng tư theo mong muốn của chị". (Theo Zing.vn)

Hoàng Thùy Linh tiết lộ từng có điểm môn Văn thấp nhất lớp

Tối 6/5, nhạc hội Happy Bee diễn ra tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (TPHCM) thu hút hàng nghìn bạn sinh viên đến xem và cổ vũ. Là một trong những nghệ sĩ được đón đợi bậc nhất tại chương trình, Hoàng Thùy Linh cùng vũ đoàn Oh tạo nên không gian âm nhạc sôi động, sắc màu với các sản phẩm từng đứng top trending như: Để mị nói cho mà nghe, Gieo quẻ, See tình. Sau các tiết mục biểu diễn, khi nhận được yêu cầu gửi lời khuyên về việc học Văn đến các bạn học sinh sinh viên, Hoàng Thùy Linh cho rằng mỗi bạn trẻ có một đam mê, sở thích, tình yêu cho mỗi môn học khác nhau. Chính vì thế, các bạn hãy cứ đi theo tình yêu và đam mê đó và sẽ không cảm thấy mệt mỏi. (XEM CHI TIẾT)

Bà xã NSND Công Lý: 'Giờ đăng cái gì lên facebook cũng sợ bị tấn công'

Trong thời gian chăm chồng bệnh tật, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý đã gặp phải rất nhiều áp lực từ dư luận và cả những tin đồn không hay. Cô từng nhiều lần chia sẻ những bức xúc trong những phút yếu lòng trên trang cá nhân. Mới đây, những chia sẻ đầy tâm sự của Ngọc Hà trên trang cá nhân lại khiến khán giả xôn xao. (XEM CHI TIẾT)

NSND Lan Hương hân hoan đón NSƯT Đỗ Kỷ về nghỉ chế độ

Ngày 6/5 vừa qua, NSƯT Đỗ Kỷ đã nói lời chia tay Cục Nghệ Thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để về nghỉ hưu. Trên trang Facebook cá nhân, NSND Lan Hương- bà xã của Đỗ Kỷ chia sẻ về buổi lễ chia tay ấm áp, xúc động của chồng. NSND Lan Hương viết: "Vậy là anh đã hoàn thành nhiệm vụ sau 30 năm công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam & bước vào năm thứ 14 tại Cục Nghệ Thuật Biểu diễn! (Vậy là gần 44 năm). Gia đình chúng tôi hôm nay đón anh về trong không khí tưng bừng, náo nhiệt, vui vẻ và ấm áp rất kiểu tụ tập chứ chả thấy ai chia chác gì! Mừng thế! Anh ấy nói là chặng đường tiếp theo là 40 năm nữa chúng tôi lại liên hoan tưng bừng thế này...". (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach đính hôn, fan 'dậy sóng' vì vị hôn phu cực điển trai

Mới đây trên trang cá nhân, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach đăng tải trên trang cá nhân đoạn video clip ghi lại cảnh cô được bạn trai - doanh nhân Jeremy Jauncey cầu hôn trong khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Nhân chuyến du lịch biển ở Philippines, bạn trai của Pia đã dành cho cô một bất ngờ khi tặng cho người đẹp chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh khiến cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. (XEM CHI TIẾT)

Ivanka Trump và chồng 'trốn con' đi hẹn hò lãng mạn

Ivanka Trump và chồng được trông thấy đi chơi và cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng cao cấp bên bờ biển ở Miami (Florida, Mỹ) vào tối qua (giờ địa phương). Cặp vợ chồng cùng sinh năm 1981 tay trong tay rạng rỡ tới điểm hẹn. Trong khi ái nữ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump diện chiếc đầm 2 dây màu đen có điểm nhấn bông hoa to ánh bạc trước ngực thì chồng cô mặc đơn giản với áo phông trắng, quần đen và giày da cùng tông. Cặp đôi tranh thủ hẹn hò lãng mạn bên bãi biển mà không có các con đi cùng. Ivanka Trump là con cả trong số 5 người con của ông Donald Trump với người vợ đầu Ivana. Thừa hưởng nét đẹp pha trộn giữa dòng máu Czech và Slovakia của mẹ; Scotland và Đức từ cha, ái nữ nhà ông Trump có gương mặt đẹp thanh tú với đôi mắt to, mũi nhỏ dài và đôi môi nhỏ xinh và nụ cười rạng rỡ. (XEM CHI TIẾT)

Nicola Peltz nói về cuộc sống hôn nhân với Brooklyn Beckham

Ngày 7/5, Brooklyn Beckham chia sẻ trên trang cá nhân video hậu trường do tạp chí Vogue thực hiện trước thềm sự kiện Met Gala 2022. Đây là sự kiện thảm đỏ lớn đầu tiên Brooklyn Beckham - Nicola Peltz tham dự sau khi kết hôn. Do đó, màn xuất hiện của cặp sao thu hút giới truyền thông và công chúng. Trong cuộc trò chuyện với Vogue, Nicola Peltz tiết lộ cuộc sống hôn nhân. Nicola miêu tả cô và Brooklyn Beckham như một cặp vợ chồng già. Họ có thói quen ngủ vào 8h tối sau khi cùng xem một chương trình cả hai yêu thích. Đêm tiệc Met Gala (ngày 2/5 tại New York) là lần hiếm họ đi chơi muộn. (XEM CHI TIẾT)