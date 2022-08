Showbiz 6/8: Status cuối cùng của nữ thần tượng Nhật Bản đột ngột qua đời ở tuổi 21

TPO - Nữ thần tượng Iris Hijiri, thành viên nhóm nhạc Wonder Snake của Nhật Bản, vừa qua đời không rõ nguyên nhân vào ngày 5/8. Những dòng trạng thái gần đây của Iris Hijiri khiến khán giả không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khoẻ tâm lý của cô.

Status cuối cùng của nữ thần tượng Nhật Bản đột ngột qua đời ở tuổi 21

Ngày 5/8, công ty quản lý của nhóm nhạc Wonder Snake bất ngờ thông báo, nữ thần tượng Iris Hijiri đã qua đời ở tuổi 21. Thông báo không nói rõ nguyên nhân ngôi sao trẻ ra đi. Sau khi Iris Hijiri qua đời, cha mẹ của ngôi sao 21 tuổi đã chia sẻ lời nhắn cuối cùng của cô: "Thật may mắn khi tôi được mọi người yêu mến. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với nhóm Wonder Snake. Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh tôi. Đây là những lời tôi mong muốn được nói trực tiếp với các bạn". Trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội, Iris Hijiri tâm sự: "Sau khi kết thúc buổi livestream, tôi đã ngủ gật trên đường trở về nhà, đi quá 3 ga tàu. Lúc về đến nhà, tôi mới nhận ra mình đã ngủ quên trên tàu, thậm chí khi tỉnh dậy tôi còn không nhớ là mình đã chìm vào giấc ngủ. Cảm giác hơi khác so với ngày bình thường, chuyện gì đã xảy ra vậy?". Vào ngày 14/7, cô gái trẻ đăng tải dòng trạng thái: "Thật khó để sống" và một tháng trước đó, cô bày tỏ sự thất vọng với chuyện tình cảm: "Ngay từ đầu tình yêu này đã sai hướng, em không đủ tư cách để yêu anh". (Theo Giadinh.net)

MC Lại Văn Sâm nói gì khi không tham gia 'Ký Ức Vui Vẻ' mùa 4?

Gắn bó với Ký Ức Vui Vẻ 3 mùa và được khán giả mến mộ gọi là “sứ giả ký ức”, nhà báo/MC Lại Văn Sâm đã trở thành một phần không thể thiếu đối với những ai yêu mến chương trình. Tuy nhiên, nam MC lại không thể đồng hành cùng người hâm mộ trong mùa tiếp theo, mà trao cơ hội này cho một MC kỳ cựu khác là Thảo Vân. Trong đoạn trailer tập phát sóng tối ngày hôm nay (6/8), MC Lại Văn Sâm có những chia sẻ xoay quanh quyết định chia tay vị trí dẫn dắt quen thuộc. (XEM CHI TIẾT)

Thiện Nhân đổi tên Facebook theo họ của tình đồng giới, phản ứng gắt khi bị chỉ trích 'điên vì tình'

Mặc dù gia đình Thiện Nhân không cấm con gái yêu đồng giới nhưng cũng không ủng hộ mối quan hệ của nữ ca sĩ với người phụ nữ tên Ngân Trác, vì cho rằng người này đang lợi dụng con gái họ. Tuy nhiên, Thiện Nhân vẫn luôn thể hiện tình cảm khăng khít với Ngân Trác. Gần đây, cả hai đã cùng nhau sang Hàn Quốc. Những bức hình cặp đôi mặc Hanbok (trang phục truyền thống Hàn), tình tứ thân mật nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cô cập nhật mối quan hệ trên Facebook thành "đã kết hôn". Bất ngờ hơn, Thiện Nhân thay tên đổi họ thành Trác Thiên An, lấy họ của người yêu đồng giới. (XEM CHI TIẾT)

Thanh Sơn- Lương Thu Trang khóa môi ngọt ngào dưới cơn mưa

Thanh Sơn và Lương Thu Trang từng đóng cặp trong vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy. Bộ phim Đấu trí đánh dấu lần đầu tiên cả hai nên duyên trong một bộ phim truyền hình. Trong phim,Thanh Sơn vào vai Đại úy Vũ- Phó trưởng phòng CSKT PC03 tỉnh Đông Bình. Còn Lương Thu Trang đảm nhận vai Lam- cô bạn gái mạnh mẽ, tài giỏi của Vũ. Sau hơn 10 tập phim của Đấu trí, Vũ và Lam (Lương Thu Trang) mới có một phân cảnh lãng mạn bên nhau sau khi Lam trở lại Đông Bình. (XEM CHI TIẾT)

Những bí mật đằng sau chiếc váy cưới của Công nương Diana

Vào ngày 29 tháng 7 năm 1981, công chúng hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của tiểu thư Diana Spencer cùng chiếc váy cưới thế kỷ trong lễ thành hôn hoàng gia với Thái tử Charles. Trước đó, ngay khi lễ đính hôn được công bố, Công nương Diana 19 tuổi trở thành biểu tượng thời trang chỉ sau một đêm. Những thông tin về đám cưới long trọng này cùng sự tò mò về trang phục của vị Công nương mới ngay lập tức tạo thành “cơn sốt” khắp nước Anh, thậm chí còn lan rộng ra toàn thế giới. (XEM CHI TIẾT)

Diễn viên Anne Heche nguy kịch sau tai nạn xe hơi kinh hoàng

Trang People đưa tin diễn viên Anne Heche nhập viện trong tình trạng nguy kịch do một tai nạn xe hơi ngày 5/8 (giờ Mỹ) ở Los Angeles. Anne Heche đã ngồi trên chiếc xe Mini Cooper màu xanh lam đâm vào một ngôi nhà ở khu 1700 của South Walgrove Ave, Mar Vista khiến nó bốc cháy. Chiếc xe do Anne Heche đứng tên nhưng chưa xác nhận cô có phải người cầm lái hay không. (XEM CHI TIẾT)

Kim 'siêu vòng ba' chia tay tình trẻ kém 13 tuổi

Một nguồn tin trong cuộc xác nhận với Page Six, Kim Kardashian và Pete Davidson chia tay vào đầu tuần này sau 9 tháng hẹn hò. “Kim và Pete đã quyết định chỉ là bạn. Họ có rất nhiều tình cảm và sự tôn trọng dành cho nhau, nhưng nhận thấy rằng khoảng cách xa về địa lý và lịch trình dày đặc của họ khiến việc duy trì mối quan hệ thực sự khó khăn”, nguồn tin nói. (XEM CHI TIẾT)