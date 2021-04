Showbiz 6/4: Phan Hiển lên tiếng về việc bị chỉ trích khi úp bánh kem lên mặt Khánh Thi

Phan Hiển lên tiếng về việc bị chỉ trích khi úp bánh kem lên mặt Khánh Thi

Ngày 5/4, Phan Hiển cùng một số bạn bè đã tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Khánh Thi tại văn phòng riêng. Kỷ niệm ngày đặc biệt này, anh đã không quên quay lại clip và chia sẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đoạn clip này đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng vì hành động được cho quá lố của Phan Hiển và người nhà đối với Khánh Thi. Cụ thể, Phan Hiển cùng bạn bè đã mang bánh sinh nhật tới để tạo bất ngờ. Tuy nhiên, sau đó anh lại úp nguyên chiếc bánh kem lên mặt Khánh Thi để đùa giỡn. Hiện trên một số diễn đàn mạng xã hội, vô số bình luận đều cho rằng cách mừng sinh nhật này là quá đà. Không chỉ vậy, việc bôi trét bánh kem cũng gây lãng phí, mất vệ sinh. Ngay lập tức, Phan Hiển cũng đã lên tiếng giải thích về vụ việc này ngay dưới phần bình luận: "Cảm ơn các anh chị đã góp ý. Bánh kem nhà làm nên ba Hiển mới dám chơi lớn vậy ạ". (Theo Công lý)

Phản ứng của Phi Nhung khi Hồ Văn Cường ra ở riêng

Thông tin Hồ Văn Cường xin phép mẹ Phi Nhung để được ra ở riêng khi tròn 18 tuổi dấy lên nghi vấn tình cảm mẹ con rạn nứt, đặc biệt là sau khi nữ ca sĩ đăng tài dòng trạng thái tố con trai nuôi mắc “bệnh ngôi sao”. Trước nhưng ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, trong một cuộc phỏng vấn, Hồ Văn Cường tiết lộ không phải do mẹ Nhung mắng mà mình xin ra ở riêng, đây là ý định cậu đã ấp ủ bấy lâu nay và mẹ nuôi hoàn toàn ủng hộ điều này. Mới đây, khi tham gia làm giám khảo tại một chương trình âm nhạc, Phi Nhung lại một lần nữa khẳng định lại thông tin này, cô cho biết đã nhận làm con thì suốt đời cũng sẽ là con. (XEM CHI TIẾT)

Á hậu Ngọc Thảo đã về Việt Nam, sẽ thực hiện cách ly y tế 14 ngày

Trao đổi với phóng viên Tiền phong, Ngọc Thảo cho biết, cô vừa đáp chuyến bay về Việt Nam chiều nay (6/4). “Ngọc Thảo sẽ thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại Đà Nẵng theo quy định trước khi trở về nhà. Thảo vô cùng hạnh phúc khi được trở về. 10 ngày ở Thái Lan sau cuộc thi Miss Grand International với Thảo thực sự rất dài. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để Thảo tìm hiểu nền văn hóa, du lịch, ẩm thực cũng như có những trải nghiệm mới mẻ, thú vị ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Thảo. Thảo sẽ thực hiện cách ly y tế một cách nghiêm túc và hồi hộp chờ tới ngày được về nhà. Có rất nhiều lời hẹn sẽ cùng Thảo đi ăn bánh tráng trộn, đi dạo phố, uống trà sữa… “- Á hậu Ngọc Thảo chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Cuộc sống Thương Tín thay đổi ra sao sau cơn đột quỵ 'thập tử nhất sinh'?

Biết tin Thương Tín nhập viện trong tình trạng đột quỵ nhưng hoàn cảnh khó khăn, không thể chi trả được viện phí, nhiều nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, NSND Kim Cương, Lý Hùng… đã thăm nom, góp quỹ giúp đỡ nam nghệ sĩ. Đặc biệt, nghệ sĩ Kim Chi đã đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ tài chính giúp cuộc sống sau này của nam diễn viên đỡ khó khăn hơn. Sau 3 đợt kêu gọi quyên góp Trịnh Kim Chi đã thu về được tổng số tiền là hơn 400 triệu đồng. Cô cho biết, số tiền này sẽ giao cho nam diễn viên 100 triệu đồng tiền mặt, số còn lại chi trả viện phí và mua bảo hiểm để lo cho con gái ông đến lúc bé 18 tuổi. Bên cạnh đóng góp từ các mạnh thường quân, nghệ sĩ Thương Tín còn được một người bạn tặng xe hơi đời cũ trị giá hơn 400 triệu đồng và ông đã quyết định để đem cho thuê, lấy thu nhập cố định hàng tháng. Đồng thời, bà xã của nghệ sĩ Thương Tín còn được MC Phạm Anh giúp đỡ bằng cách mở tài khoản để kêu gọi mọi người quyên góp. Số tiền mà mạnh thường quyên trong và ngoài nước gửi về khoảng 400 triệu đồng. Như vậy sau cơn đột quỵ, nam diễn viên đã được quyên góp số tiền khoảng 800 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Lâm Vỹ Dạ tung ảnh năm 17 tuổi khiến dân mạng 'ngỡ ngàng'

Vừa qua, trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ tung hình năm 17 tuổi với khuôn mặt mộc khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Khác với cách các nghệ sĩ giữ hình ảnh, bà xã Minh Đạt mạnh dạn tiết lộ hình ảnh mặt mộc không chỉnh sửa, không make up. Chia sẻ cùng bức ảnh giản dị, Lâm Vĩ Dạ cho hay: “Nghĩ tới cảnh lát đi làm căn cước tự nhiên thấy nhớ thời niên thiếu. Hình chụp năm 17 tuổi khi làm CMND lần 2 vì bị mất. Thú thực lúc này tâm trạng đang rất vui không quạo mà không hiểu sao lên hình nó vậy đó chời. Cơ mặt trời sinh để bình thường mà ai nhìn cũng thấy bất thường. Bởi vậy hay bị mang tiếng.” (XEM CHI TIẾT)

Tạ Đình Phong bất ngờ xuất hiện cùng Vương Phi sau nhiều năm, nắm tay không rời

Cụ thể, cánh săn ảnh gần đây phát hiện Vương Phi và tình trẻ kém 11 tuổi đi ăn tối cùng bạn bè. Sau bữa ăn, hai người cùng nhóm bạn bước ra khỏi nhà hàng. Đáng chú ý, tài tử “Kẻ chỉ điểm” nắm tay “thiên hậu C-pop” không rời, từ lúc rời nhà hàng đến khi bước vào xe bảo mẫu. Tạm biệt bạn bè xong, cặp đôi trở về nhà của Vương Phi. Sina nhận xét, cặp đôi tái hiện “cái nắm tay thế kỷ” của 21 năm trước, chứng minh tình yêu bền chặt không đổi. (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Hàn Quốc bị tố ngụy tạo gia thế ‘khủng’ của chồng trẻ kém 18 tuổi

Hoa hậu Ham So Won đang bị nghi ngờ nguy tạo gia thế “khủng”, cũng như chức CEO của chồng trẻ kém 18 tuổi Trần Hoa. Ngoài giới thiệu Trần Hoa là một cựu thực tập sinh thần tượng, Ham So Won còn thường xuyên khoe về gia thế “khủng” của chồng trẻ trên sóng truyền hình. Do đó, dư luận xứ Kim Chi đều tin rằng Trần Hoa sinh ra trong một gia đình tài phiệt ở Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây, một cư dân mạng bất ngờ tố ngôi sao truyền hình 45 tuổi bịa đặt về gia cảnh của chồng cô. Theo đó, Ham So Won và Trần Hoa từng là khách mời cố định trong “Taste of Wife” – chương trình thực tế ghi lại cuộc sống gia đình của những người tham gia. Dân mạng giấu tên chỉ ra, ngôi nhà tân hôn ở Quảng Châu (Trung Quốc) mà cặp “đũa lệch” khoe trên chương trình thực tế là nhà đi thuê với giá khoảng 2.000 USD/tháng. Nội thất so với lúc được Ham So Won giới thiệu và trên quảng cáo cho thuê gần như không đổi. Chưa kể, trang web cho thuê căn nhà còn quảng cáo rằng, một chương trình truyền hình Hàn Quốc đã đến ghi hình tại đó. (XEM CHI TIẾT)