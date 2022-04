Showbiz 6/4: Diệu Nhi lên tiếng về nghi vấn đeo nhẫn đôi, sắp lên xe hoa

TPO - Mới đây, trong một đoạn clip TikTok của Diệu Nhi, netizen phát hiện ngón áp út của cô đeo nhẫn. Từ đó dấy lên tin đồn Diệu Nhi đang ngầm ẩn ý về việc sắp lên xe hoa với Anh Tú.

Diệu Nhi lên tiếng về nghi vấn đeo nhẫn đôi, sắp lên xe hoa

Trước tin đồn từ phía cư dân mạng, Diệu Nhi đã đích thân lên tiếng về nghi vấn trên. Trên Instagram, cô viết: "Dạ thưa đây không phải là nhẫn đôi tình nhân mà là nhẫn vía ạ. Đây là cách đeo nhẫn phong thủy của riêng em, em đeo tay phải nữa cả nhà ạ. Lên clip bị ngược hình, mong cả nhà tỉnh táo". Đây là một trong những lần hiếm hoi mà nữ diễn viên lên tiếng về những đồn đoán trong chuyện tình cảm của mình. (Saostar)

Mạnh Quỳnh trình làng 2 ca khúc đặc biệt viết tặng Phi Nhung

Phi Nhung ra đi, một trong những đồng nghiệp đau buồn nhất chính là Mạnh Quỳnh. Anh gửi gắm nỗi lòng của mình trong thơ và nhạc. Mạnh Quỳnh sáng tác khá nhiều nhưng không công bố, chỉ muốn giữ riêng cho mình. Nhưng tại live concert “Nhớ Nhung” sắp tới, anh đã quyết định chia sẻ với khán giả hai ca khúc đặc biệt viết trong tâm trạng nhớ thương “người tình sân khấu” khôn nguôi. (XEM CHI TIẾT)

'Nhật ký COVID' gây cười của Thanh Lam

Đã chiến thắng COVID để tiếp tục đi hát, lúc này Diva mới tung “Nhật ký COVID” bằng video tự quay. Ngay lúc mắc COVID, bị hành đến hoa mắt, chóng mặt, giọng khàn đặc, Thanh Lam vẫn tranh thủ tự quay những video hài hước tường thuật diễn biến COVID từng ngày. Chị khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bật cười, khi tiết lộ: Ăn 7 cốc chè để chữa COVID! (XEM CHI TIẾT)

Lâm Bảo Châu xuất hiện trong 'Thương ngày nắng về' khiến nam chính ghen 'nổ mắt'

Phần 2 Thương ngày nắng về sẽ có nhiều nhân vật mới xuất hiện khiến câu chuyện của dàn diễn viên chính trở nên kịch tính, hấp dẫn hơn. Sau khi Vân Trang (Huyền Lizzie) vừa đi Nhật, chỉ kịp chào hỏi đồng nghiệp qua loa, cô đã khiến Hoàng Duy (Đình Tú) ghen “nổ mắt” vì được một người đàn ông điển trai, phong độ đến đón. Theo nhiều khán giả, đây chính là tình địch “không phải dạng vừa” mà Hoàng Duy phải dè chừng nếu muốn mở cửa trái tim của chị sếp Vân Trang. Và diễn viên đảm nhiệm nhân vật mới này không ai khác là người mẫu, diễn viên Lâm Bảo Châu. (XEM CHI TIẾT)

Cuộc sống đời thực của Dung 'Anh có phải đàn ông không'

Trong “Anh có phải đàn ông không” vai Dung – vợ Duy Anh do diễn viên Thúy An đảm nhận. Thùy Dung là mẫu người phụ nữ kiên cường lại còn gánh vác kinh tế gia đình thế nhưng khá vụng về trong việc bếp núc, trong khi Thúy An lại đam mê nấu ăn và cũng rất tự hào là mình nấu ăn ngon. Ông chồng Duy Anh trong phim khéo nấu ăn bao nhiêu thì chồng Thúy An ngoài đời vụng về bếp núc bấy nhiêu, lâu nay anh chỉ quen ăn cơm vợ nấu. (XEM CHI TIẾT)

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Hiền Thục sau 21 năm làm mẹ đơn thân

Mới đây nhất, trong đêm nhạc “21 năm nhớ Trịnh Công Sơn” do chính gia đình nhạc sĩ tổ chức, lần đầu tiên ca sĩ Hiền Thục xuất hiện với tư cách khách mời chính. Tại đây, giọng ca “Nhật ký của mẹ” chọn thể hiện ca khúc “Tuổi đời mênh mông” mà cô từng hát lần đầu vào năm 13 tuổi. Khi được em gái nhạc sĩ là bà Trịnh Vĩnh Trinh yêu cầu hát thêm, Hiền Thục quyết định chọn “Em là hoa hồng nhỏ”, một ca khúc thiếu nhi trong trẻo đúng như kí ức lần đầu gặp gỡ của Hiền Thục với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lúc ấy cô vẫn lễ phép gọi nhạc sĩ là “chú”, nhưng ông hài hước đáp trả: “Có bà con họ hàng gì không mà gọi chú? Gọi là anh Sơn nghen”, cô dí dỏm kể lại. Cũng trong lần tái xuất này, nhiều khán giả đã lâu mới được nghe Hiền Thục hát trực tiếp không giấu nổi xuýt xoa vì vẻ trẻ trung hack tuổi của cô. (XEM CHI TIẾT)

Lộ tin nhắn vén màn cuộc sống hôn nhân của Từ Hy Viên và chồng cũ thiếu gia

Từ Hy Viên chính thức tuyên bố ly hôn Uông Tiểu Phi vào tháng 11/2021, kết thúc hơn 10 năm chung sống. Dù đã tìm thấy “mùa xuân thứ hai” bên mối tình đầu người Hàn Quốc, Đại S được cho là vẫn luôn trăn trở về cuộc hôn nhân đã qua. Mới đây, truyền thông Hong Kong đã công khai nội dung tin nhắn do nữ diễn viên “Vườn sao băng” gửi cho bạn bè, hé lộ cuộc hôn nhân đầu tiên không viên mãn khiến không chỉ Đại S mà các con đều phải chịu đựng. (XEM CHI TIẾT)