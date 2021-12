Showbiz 6/12: Nghệ sĩ Mạc Can bệnh tật, sống chật vật ở tuổi ngoài 70

TPO - Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Mạc Can, người từng thủ vai Bác Ba Phi dí dỏm, phóng khoáng trong phim "Đất Phương Nam" khiến nhiều người xót xa.

Nghệ sĩ Mạc Can bệnh tật, sống chật vật ở tuổi ngoài 70

Ở tuổi 75, sức khỏe suy kiệt, không thể tự chăm sóc bản thân, năm 2020 nam nghệ sĩ phải dọn đến sống nương nhờ ở nhà em gái út tên Lê Ngọc Yến ở Hóc Môn, TP HCM.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về bệnh tình của nghệ sĩ Mạc Can, bà Ngọc Yến cho biết nam nghệ sĩ bị nhiều bệnh như bệnh gout, bệnh tim mạch tái phát.

"Anh Mạc Can bị bệnh gout, bệnh tim mạch. Năm 2020, anh phải nhập viện điều trị nhiều lần. Sau khi ở viện về, anh Mạc Can ở nhà tôi gần năm nay. Mấy tháng trước anh nằm một chỗ, chân đau nhức, không đi lại được. Giờ sức khỏe của anh khá hơn, tập đi được rồi nhưng phải chống gậy, có người dìu, đỡ. Tuổi già mà, lắm bệnh, thi thoảng bệnh lại tái phát", bà Ngọc Yến kể.

Hiện tại, anh Mạc Can đã không ở đây nữa. Anh đã hàn gắn với chị dâu. Bây giờ anh Can đã về sống với chị dâu được hơn một tháng rồi, từ ngày 23/10. Bà Ngọc Yến chia sẻ thêm: "Cuộc sống của anh Can vẫn rất chật vật, nhà cửa chật hẹp, vợ anh Can cũng lớn tuổi, không đi làm được để kiếm tiền. Con cái anh Can cũng lo lắng, đỡ đần bố mẹ nhưng chúng cũng không giàu có gì, đi làm công nhân thôi. Anh Can nhiều bệnh, sức khỏe yếu, cũng cần nhiều chi phí thuốc thang…".(Theo Dân Trí)

Đỗ Quyên