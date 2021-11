Showbiz 6/11: MC thời tiết Phương Thảo bất ngờ quay lại dẫn Thời sự VTV

TPO - Từ đêm nay đến ngày 11/11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực từ phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên có lượng mưa 400-700mm, có nơi trên 800mm. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát các phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất; chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.