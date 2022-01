Showbiz 6/1: Hồ Văn Cường lập bàn thờ mẹ nuôi Phi Nhung ở nhà mới

TPO - Theo những hình ảnh được lan truyền, Hồ Văn Cường đã lập bàn thờ và chuẩn bị mâm cơm chay cúng 49 ngày mẹ nuôi Phi Nhung tại nơi ở mới.

Hồ Văn Cường lập bàn thờ, chuẩn bị cơm cúng 49 ngày cho mẹ nuôi Phi Nhung

Sự vắng mặt của Hồ Văn Cường tại lễ 49 ngày và 100 ngày của Phi Nhung khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Mới đây, trên một diễn đàn mạng bất ngờ lan truyền loạt ảnh Hồ Văn Cường đã lập bàn thờ cố ca sĩ Phi Nhung tại nơi ở mới. Theo đó nam ca sĩ đã tự tay chuẩn bị mâm cúng 49 ngày cũng như thắp nhang cho mẹ nuôi. "Mâm cúng cậu tự chuẩn bị cho ngày lễ 49 ngày của mẹ nuôi đợt trước. Thời gian ấy, cậu không cho ai đưa bất kì hình ảnh nào của cậu lên, cậu mặc kệ cho người ta nghĩ sao về mình, mặc kệ người ta bôi tro trát trấu, cậu vẫn lặng thinh, âm thầm. Việc cậu làm cậu chỉ cần trời cao hiểu thấu. Vì thương cậu, chúng tôi tôn trọng cậu. Một góc nhỏ trong nơi ở mới của cậu, cậu dành một vị trí riêng với sự kính trọng của mình cho mẹ nuôi. Kệ người ta nghĩ sao, chúng tôi biết rằng cậu luôn giữ trọn đạo hiếu", một thành viên trong FC Hồ Văn Cường chia sẻ trong nhóm FC. (Theo PLVN)

Á hậu Hoàng My mắc COVID-19 sau khi trở về Việt Nam từ Dubai

Sáng 6/1, Á hậu Hoàng My bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân về việc bị mắc COVID-19 sau khi trở về TP. HCM từ Dubai. "My xin phép nghỉ dưỡng thương vài ngày, bẻ cổ con virus xong rồi My sẽ chiến tiếp với các dự án ạ" - Hoàng My chia sẻ. Hoàng My cho biết trước đó khi ở Dubai và quá cảnh tại Hà Nội, cô và các người đẹp đi cùng đoàn đều có kết quả âm tính. Sau khi về tới TP. HCM thì sáng 4/1, Á hậu Kim Duyên thông báo đã mắc COVID-19 và giờ tới lượt Hoàng My. (XEM CHI TIẾT)

Vợ Mạc Văn Khoa chia sẻ quá trình có con đầy trắc trở

Mới đây, trong chương trình “Tâm sự mẹ bỉm sữa” Thảo Vy đã có những chia sẻ về thời gian mang thai bé Minnie đầy trắc trở. Cô cho biết mình là người khó có con, từ lúc yêu Mạc Văn Khoa đến nay đã hơn 6 năm, tháng nào cô cũng nuôi hy vọng mình mang thai. Đến khi tưởng chừng như hết hy vọng thì vợ chồng cô nhận được tin vui. "Chính bản thân em phải thử thai tận 2 lần mới tin mình có con. Lúc đó, em giấu Khoa, nói đã thử rồi nhưng không có gì hết thì thấy anh ấy buồn buồn. Đến khi em đưa que thử thai ra thì Khoa mừng lắm, hét toáng lên. Xong rồi hai đứa ngồi ôm nhau khóc. Nhà em ai cũng mừng rỡ tới rơi nước mắt vì vốn dĩ em với Mạc Văn Khoa rất khó có con. Mẹ em thậm chí còn chuẩn bị trước tinh thần là em vô sinh, không đẻ được", Thảo Vy xúc động kể lại khoảnh khắc biết mình mang thai. (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về quá trình điều trị tại nhà khi mắc COVID-19 ở Mỹ

Sau khi chung kết cuộc thi Miss World 2021 bị huỷ bỏ vào phút chót do dịch bệnh bùng phát, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã bay từ Puerto Rico sang Mỹ để chờ chuyến bay về Việt Nam. Sáng 23/12, trong lúc chuẩn bị hành lý lên máy bay thì cô bất ngờ nhận kết quả dương tính với COVID-19 và phải huỷ bỏ lịch trình về nước của mình. Kể từ đó, Đỗ Thị Hà tự cách ly trong phòng và nhờ sự hỗ trợ của bạn bè bên Mỹ để điều trị. Người đẹp cũng ít xuất hiện trên mạng xã hội để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. (XEM CHI TIẾT)

Hé lộ những điều đặc biệt của phim nối sóng ‘Mặt nạ gương’

“Anh có phải đàn ông không” của đạo diễn Trịnh Lê Phong xoay quanh câu chuyện của Tuấn Khang, Duy Anh, Nhật Minh. Đó là những câu chuyện đời sống, gia đình rất thân quen được thể hiện dưới góc nhìn của những người đàn ông rất mới lạ và có phần hài hước. Bộ phim “Anh có phải đàn ông không” sẽ lên sóng vào 21h40 thứ 5, 6 hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 13/01/2022. (XEM CHI TIẾT)

Rapper Mỹ tự sát sau khi bắn chết bạn gái

Rapper J $tash qua đời tại Temple City thuộc quận Los Angeles, California, hôm thứ Bảy tuần trước (1/1/2022), hưởng dương 28 tuổi. Sở cảnh sát quận Los Angeles cho biết, nhận được tin báo về một vụ bạo lực gia đình vào khoảng 7h14 sáng ngày đầu tiên của năm mới 2022 (giờ địa phương). Khi đến ngôi nhà ở Temple City, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của J $tash và một phụ nữ tên Jeanette Gallegos (27 tuổi). People dẫn lời cảnh sát cho biết, J $tash và Gallegos phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã vào sáng cùng ngày. Sau đó, nam rapper kéo người phụ nữ vào phòng ngủ chính và khóa trái cửa. Đây cũng là nơi cảnh sát tìm thấy thi thể của họ. (XEM CHI TIẾT)

Ước nguyện dang dở của sao nữ 9x vừa đột ngột qua đời ở tuổi 30

Thông tin nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Mi Soo qua đời ở tuổi 30 mới đây đã khiến giới giải trí Hàn cũng như dư luận bàng hoàng. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được tiết lộ. Tang lễ của cô được tổ chức tại Nhà Tang lễ Sungsim ở thành phố Jeonju (Hàn Quốc). Theo SPOTV News, đoàn làm phim "Kiss Sixth Sense" - Bộ phim Kim Mi Soo đang tham gia cùng Seo Ji Hye, Yoon Kye Sang đã hủy lịch quay sau khi nhận được thông báo cô đột ngột qua đời. Nguồn tin cho biết nghệ sĩ và nhân viên trong ê-kíp bị sốc, đau buồn trước sự ra đi của Kim Mi Soo. Vì vậy, họ quyết định tạm dừng công tác ghi hình để chia sẻ nỗi mất mát với gia đình cố nghệ sĩ. (XEM CHI TIẾT)