Showbiz 4/4: Lý do Trấn Thành không cho Hari Won bất cứ vai diễn nào trong phim của mình

Lý do Trấn Thành không cho Hari Won bất cứ vai diễn nào trong phim của mình

Trong buổi họp báo ra mắt dự án phim mới đây, khi được hỏi: “Trấn Thành còn định để dành Hari Won bao lâu nữa hay có ý định mời vợ tham gia phim của mình hay không?”, nam MC đã cười vui vẻ cho biết: “Tôi và vợ tôi có giấc mơ điện ảnh của riêng của chúng tôi. Câu chuyện của Hari Won quý vị sẽ được theo dõi sau 10 năm nữa”. Theo Trấn Thành, để Hari Won xuất hiện trong phim của mình, anh sẽ kiếm cho vợ một vai thật phù hợp. Hari Won ca hát sẽ dễ dàng hơn, nhưng để diễn xuất trong phim điện ảnh thì cần một vai diễn có chất giọng phù hợp với người nước ngoài như cô. Trấn Thành nhấn mạnh, anh muốn mọi người biết đến Hari với tư cách là diễn viên chứ không phải là vợ Trấn Thành khi cô lấn sân sang màn ảnh rộng.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ về tình yêu và hôn nhân

Một trong những mỹ nhân được xếp hàng “đại gia” của làng giải trí Việt, không thể không nhắc đến Lý Nhã Kỳ. Cô có trong tay tất cả những gì mà phụ nữ muôn đời ao ước: Nhan sắc, tiền bạc, thu hút sự chú ý. Cô đã và đang hạnh phúc với cuộc sống của mình, dù vẫn luôn tự nhận “ế”. Bởi “lập gia đình muộn không còn là nỗi lo của phụ nữ độc lập và tự chủ trong cuộc sống”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

NSƯT Kim Tiến thương tiếc tiễn biệt NSƯT Minh Trí rời cõi tạm

Trưa nay (4/4), đông đảo người thân, đồng nghiệp đã có mặt tại lễ tang phát thanh viên - NSƯT Minh Trí từ sớm để tiễn biệt "giọng đọc vàng" về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ viếng phát thanh viên, NSƯT Minh Trí bắt đầu diễn ra vào 12h30 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Nán lại bên cuốn sổ tang, NSƯT Kim Tiến viết: "Anh Trí ơi, những lời từ biệt cuối cùng của cả phòng phát thanh viên gửi tới anh... Đã đến lúc phải chia tay nhau trong thương tiếc". (XEM CHI TIẾT)

Hoài Lâm phát tướng khó nhận ra

Từ ngày tuyên bố rời hào quang showbiz, Hoài Lâm trở về quê Vĩnh Long sinh sống và ít xuất hiện trên truyền thông. Dù thế, mọi hoạt động nghệ thuật của con nuôi Hoài Linh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, đoạn clip nam ca sĩ say sưa biểu diễn tại một quán cà phê đã thu hút được lượt tương tác "khủng" trên mạng xã hội TikTok. Hoài Lâm vẫn giữ được giọng hát cảm xúc, ngọt ngào nhưng ngoại hình lại thay đổi ngỡ ngàng. (XEM CHI TIẾT)

Cái tát của Will Smith bị chế giễu ở Grammy 2022

Lễ trao giải Grammy 2022 diễn ra sáng 4/4 (giờ Việt Nam). Sự kiện diễn ra sau hai tháng trì hoãn do sự bùng phát chủng Omicron của COVID-19. Kể một tuần kể từ khi xảy ra “cú tát thế kỷ” của Will Smith với đồng nghiệp Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 vì nam diễn viên đùa cợt về mái tóc của vợ Will Smith, câu chuyện này tiếp tục bị nhắc lại tại lễ trao giải Grammy 2022. Trong phần phát biểu của mình, diễn viên hài Nate Bargatze đội chiếc mũ bảo hiểm đen trên đầu và đề cập tới sự việc tai tiếng của đồng nghiệp. "Tôi nghe bảo rằng, từ bây giờ mấy nghệ sĩ hài tốt nhất nên đội thứ này nếu muốn bước lên sân khấu các lễ trao giải", Nate Bargatze nói. (XEM CHI TIẾT)

Từ Hy Viên sống chung với DJ Koo, chồng cũ thiếu gia cho người đến nhà lúc nửa đêm

Gần một tháng trôi qua kể từ khi Từ Hy Viên và DJ Koo (Koo Jun Hyeop) gây sốc dư luận với thông báo kết hôn dù gần 25 năm chưa gặp, ồn ào tình ái “nóng” nhất làng giải trí Đài Loan nửa đầu năm 2022 vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” bởi ngày càng có thêm nhiều diễn biến không thể ngờ. Mới đây, truyền thông Đài Loan đưa tin, sau khi DJ Koo kết thúc thời gian cách ly và hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), người đẹp “Vườn sao băng” đã đưa chồng mới về nhà sống chung. (XEM CHI TIẾT)

V (BTS) ‘tán tỉnh’ mỹ nhân 19 tuổi tại Grammy 2022 gây ‘bão’ mạng

Tối 3/4 (giờ địa phương), ngoài vai trò nghệ sĩ được đề cử, nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS cũng “góp vui” với màn biểu diễn bản hit “Butter” trên sân khấu Lễ trao giải Grammy lần thứ 64. Tiết mục nhận được sự yêu thích của đông đảo ngôi sao đình đám thế giới, khán giả có mặt trong khán phòng và người hâm mộ theo dõi qua sóng truyền hình không chỉ bởi giai điệu bắt tai, vũ đạo nhuần nguyễn mà còn nhờ khoảnh khắc “tình bể bình” giữa V (BTS) và nữ ca sĩ 19 tuổi Olivia Rodrigo. (XEM CHI TIẾT)