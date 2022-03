Showbiz 31/3: Lý Nhã Kỳ lên tiếng trước tin đồn đang hẹn hò Hồ Quang Hiếu

Lý Nhã Kỳ lên tiếng trước tin đồn đang hẹn hò Hồ Quang Hiếu

Theo đó, trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò trên. Cô viết: "Em xin đính chính xa gần là em vẫn ế và không còn chị đẹp nào ế hơn em đâu ạ. Nếu sóng gió có lướt qua đời em thì cũng không kéo đi được cái ế nặng của em đâu ạ". Ngoài ra, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu cũng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội chỉ là tin đồn không chính xác. "Tin đồn bậy thôi, chúng tôi chỉ là bạn bè", Hồ Quang Hiếu chia sẻ với Saostar.

Hoa hậu Thuỳ Tiên gây chú ý khi dùng ngôn ngữ ký hiệu trong hoạt động từ thiện ở Colombia

Chuỗi hoạt động tại các nước Nam Mỹ của Hoa hậu Thùy Tiên vẫn đang được công chúng quan tâm trong những ngày qua. Mới đây, nàng hậu sinh năm 1998 tiếp tục khiến các fan Việt bất ngờ và tự hào khi dùng ngôn ngữ ký hiệu để giới thiệu bản thân trong một chuyến đi từ thiện ở Colombia. (XEM CHI TIẾT)

Diễn viên Tô Dũng: 'Sau Lối về miền hoa, tôi muốn đóng những vai gây tranh cãi'

Diễn viên Tô Dũng cho biết vai Nghĩa trong Lối về miền hoa là một thử thách có chút mới mẻ với anh, khi tính cách nhân vật này khác biệt so với những nhân vật anh từng đảm nhận. “Tôi muốn được đóng những vai có nhiều sự tranh cãi như thế này. Ai cũng muốn được khán giả yêu quý, dành lời khen. Nhưng khi mình làm nhiều dạng vai như vậy, bản thân cũng thấy nhàm và sợ khán giả cũng sẽ nhàm. Ví dụ như trước đây tôi toàn đóng người tốt, người âm thầm đứng sau hạnh phúc của nữ chính, thì vai Nghĩa lần này đã khác đi đôi chút. Điều này giúp cho khán giả cũng thấy được những mặt khác của mình…” (XEM CHI TIẾT)

An ninh nghiêm ngặt tại đám cưới Hyun Bin – Son Ye Jin

Siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành tâm điểm của giới showbiz châu Á ngày hôm nay (31/3). Hôn lễ được thắt chặt an ninh nghiêm ngặt, chỉ gia đình và người quen thân thiết tham dự, quy mô dưới 200 người. Địa điểm tổ chức tại ở khu ngoài trời Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, tọa lạc tại quận Gwangjin, Seoul, Hàn Quốc. (XEM CHI TIẾT)

Nhà bị trộm đột nhập, vợ chồng Beckham và Harper Seven ở nhà không hay biết

The Sun đưa tin, một tên trộm đeo mặt nạ đã đột nhập vào phòng ngủ ở tầng trên trong căn nhà của vợ chồng Beckham ở khu vực Holland Park, phía tây London, Anh, vào hồi cuối tháng Hai. Thời điểm đó, vợ chồng Victoria và David cùng con gái Harper Seven đang thư giãn ở tầng dưới. Cả ba người đều không hay biết cho đến khi con trai út Cruz Beckham trở về nhà sau một đêm đi chơi và phát hiện kính vỡ trong căn phòng bị đột nhập. “Đáng buồn thay, gia đình Beckham lại là nạn nhân của tên trộm khá chuyên nghiệp đang hoạt động trong khu vực. Nhưng họ gặp may khi bọn tội phạm chỉ đột nhập một phòng ngủ và rời đi”, nguồn tin nói với The Sun. (XEM CHI TIẾT)

'Đông Phương Bất Bại" Trần Kiều Ân bí mật đăng ký kết hôn với thiếu gia kém 9 tuổi

Trong khi cả châu Á đang đổ dồn sự chú ý về thủ đô Seoul, Hàn Quốc, để theo dõi “đám cưới thế kỷ” của Hyun Bin và Son Ye Jin, ở Đài Loan (Trung Quốc), nữ diễn viên Trần Kiều Ân cùng bạn trai kém 9 tuổi Alan lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, chính thức “nên vợ thành chồng” sau ba năm hẹn hò. Theo Sohu, ngày 31/1, truyền thông Đài Loan tung loạt ảnh chụp Trần Kiều Ân và bạn trai làm thủ tục tại văn phòng đăng ký kết hôn. Cặp đôi rất kín tiếng, chỉ một số bạn bè đi cùng. (XEM CHI TIẾT)

Chris Rock cuối cùng cũng lên tiếng về vụ cái tát trên sân khấu Oscar 2022

Trong show diễn tại Nhà hát Wilbur của Boston (tiểu bang Massachusetts, Mỹ) vào đêm 30/3, nam diễn viên hài 57 tuổi cuối cùng cũng đã có những phát ngôn đầu tiên về vụ ồn ào mà anh được xem là nạn nhân. Xuất hiện trước 3.000 khán giả, cựu ngôi sao “Saturday Night Live” nhanh chóng dập tắt hy vọng của những người tò mò về phản ứng của anh sau khi bị “ăn” tát: “Vậy, cuối tuần của các bạn thế nào?... Tôi không có nhiều thứ để nói về điều đã xảy ra nếu các bạn đến đây vì điều đó. Tôi đã viết toàn bộ kịch bản cho chương trình này trước cuối tuần qua (trước lễ trao giải Oscar). Tôi vẫn đang xử lý những gì đã xảy ra, vì vậy một lúc nào đó tôi sẽ nói về nó. Nó sẽ rất nghiêm túc và cũng sẽ rất buồn cười, nhưng ngay bây giờ tôi sẽ kể một vài câu chuyện cười”. (XEM CHI TIẾT)