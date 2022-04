Showbiz 30/4: Vợ cũ chia sẻ xúc động nhân sinh nhật mẹ Bằng Kiều

TPO - “Tuy không còn là con dâu của mẹ nhưng những ngày vui của mẹ vẫn là những ngày vui của con và các cháu của mẹ”- ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Vợ cũ chia sẻ xúc động nhân sinh nhật mẹ Bằng Kiều





Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật nghệ sĩ chèo Lưu Nga cũng là mẹ của chồng cũ- ca sĩ Bằng Kiều. Trizzie Phương Trinh viết: “Chúc mừng sinh nhật bà nội- nghệ sĩ chèo Lưu Nga. Sinh nhật bà nội, chúng con muốn gửi tới bà nội những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc bà nội luôn mạnh khỏe, vui tươi và mãi luôn hạnh phúc bên con cháu. Tuy không còn là con dâu của mẹ nhưng những ngày vui của mẹ vẫn là những ngày vui của con và các cháu của mẹ. Mong mẹ sống thật lâu với con cháu và ngày nào cũng hạnh phúc như ngày hôm nay. Đúng ngày sinh nhật của bà nội là 1/5 nhưng năm nay làm sớm vài ngày để có đầy đủ mặt mọi người”. Có thể nói, dù đã chia tay nhưng Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau hôn nhân. Cả hai ứng xử văn minh và thường xuyên chia sẻ hình ảnh về nhau.(Xem chi tiết)

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc

Chiều 29/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã có thư mời ông Nguyễn Thanh Tùng – Nghệ danh: Sơn Tùng M-TP (ngụ quận 7, TPHCM) đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc “There’s no one at all”. Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, MV ca nhạc “There’s no one at all” được phát trên kênh Youtube www.YouTube.com/c/sontungmtp, trang Thông tin điện tử mtpentertainment.com và tài khoản mạng xã hội facebook.com/MTP.Fan. (XEM CHI TIẾT)

NSND Trần Nhượng: Tôi không bao giờ nghĩ con gái đi thi hoa hậu

Con gái NSND Trần Nhượng, Jenna Anh Phương tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, ở tuổi 26. Cô thuộc top thí sinh lớn tuổi của cuộc thi. NSND Trần Nhượng ủng hộ quyết định thi hoa hậu của con gái. Nam diễn viên chuyên vai đểu chia sẻ, dù Anh Phương thắng hay bại trên đấu trường nhan sắc, anh cũng đón nhận vui vẻ. (XEM CHI TIẾT)

Sơn Tùng M-TP xin lỗi, chủ động ngưng phát hành 'There’s No One At All'

Sơn Tùng ra mắt MV tiếng Anh There’s No One At All tối 28/4. Sản phẩm bị cho là cổ súy hành động tự vẫn lên người trẻ. Rất nhiều người đã yêu cầu ca sĩ có lời xin lỗi và gỡ MV. Trước “bão” chỉ trích, tối cùng ngày, nam ca sĩ đã chính thức gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP trực tiếp lên tiếng về scandal của mình. Giọng ca sinh năm 1994 cho biết, MV được lấy ý tưởng từ chính những giai điệu, ca từ và tinh thần của bài hát mà anh viết ra. (XEM CHI TIẾT)

Trương Triết Hạn chỉ trích bạn diễn sau thời gian ‘mất tích’ do bị phong sát

Sáng sớm ngày 30/4 (giờ địa phương), Trương Triết Hạn đăng lên Instagram bức ảnh chụp lá thư tay viết vào ngày 21/4, kèm dòng chú thích: “Tiếng nói của tôi”. Mở đầu bức “tâm thư”, Trương Triết Hạn viết: “Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể gặp các bạn dưới dạng một bức thư viết tay. Tôi rất biết ơn mọi người từ mọi tầng lớp xã hội và các đối tác đã giúp đỡ tôi trong giai đoạn này. Chính nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của các bạn, tôi mới kiên trì được đến bây giờ, đồng thời khiến tôi tin rằng cuối cùng công lý sẽ được thực thi”. (XEM CHI TIẾT)

Cô bé 9 tuổi tại TPHCM đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu nhí Quốc tế

Cô bé Phùng Hiểu Anh, 9 tuổi hiện đang học lớp 3 thuộc trường tiểu học Lương Định Của (TP Thủ Đức- TPHCM) đã chính thức được chọn là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Hoa hậu nhí Quốc tế (Little Miss United Nations). Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 5 này. Trước đó, vào tháng 1/2022, BTC cuộc thi đã chính thức công bố cuộc thi Hoa hậu nhí quốc tế Việt Nam. Sau vòng bình chọn và hàng trăm hồ sơ gửi về Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, BTC và Ban Giám khảo đã lựa chọn ra gương mặt xuất sắc nhất để trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu nhí Quốc tế (Little Miss United Nations) tại Ấn Độ. Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký khác, cô bé Phùng Hiểu Anh đã vinh dự giành Vương miện Hoa hậu nhí Quốc tế Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Katie Holmes - vợ cũ Tom Cruise bất ngờ công khai bạn trai mới kém 11 tuổi

Ngày 29/4, nhiều trang báo nước ngoài như People, Dailymail đăng tải loạt ảnh Katie Holmes (SN 1978) tình tứ bên Bobby Wooten III (SN 1989) - là nhạc công, nhạc sĩ nổi tiếng, từng được đề cử Grammy. Anh còn được biết đến qua những lần hợp tác với nhiều ca sĩ đình đám ở Hollwood như Machine Gun Kelly, Jennifer Lopez, Jennifer Hudson... Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Đây là lần đầu tiên vợ cũ tài tử Tom Cruise công khai tình mới sau khi chia tay bạn trai đầu bếp Emilio Vitolo kém 9 tuổi vào tháng 5 năm 2021. (XEM CHI TIẾT)