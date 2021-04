Showbiz 30/4: ‘Cô dâu 8 tuổi’ viết tâm thư khi dịch COVID-19 bùng phát kinh hoàng ở Ấn Độ

TPO - Nữ diễn viên phim "Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor vừa có những chia sẻ mới nhất về cuộc sống trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 ở Ấn Độ.

‘Cô dâu 8 tuổi’ viết tâm thư khi dịch COVID-19 bùng phát kinh hoàng ở Ấn Độ

Tờ India Today, nữ diễn viên phim "Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor vừa có những chia sẻ mới nhất về cuộc sống của cô cùng gia đình trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 ở Ấn Độ. Theo đó, trên mạng xã hội Avika Gor cho rằng, trong lúc này, sức mạnh to lớn chính là sự đoàn kết của tất cả mọi người. "Hãy bàn về những điều quan trọng ngay bây giờ. Ngoài kia thật đáng sợ. Theo số liệu chính thức, gần 2 vạn người đã mất mạng và chúng ta đều biết con số thực ít nhất gấp 4-5 lần. Hơn 17 triệu người (chính thức) đã bị ảnh hưởng bởi virus ở nước ta, rất nhiều người trong số họ có thể phải chịu một số hậu quả về sức khỏe trong tương lai. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta đang quá tải và hiện không thể làm được gì nhiều. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là hỗ trợ lẫn nhau bằng mọi cách, làm mọi thứ để ngăn chặn sự lây lan càng sớm càng tốt", cô viết. Avika Gor cũng khẳng định tầm quan trọng của khẩu trang trong thời điểm này. Cô viết thêm: "Tôi không ở đây để thuyết giảng, tôi chỉ ở đây để yêu cầu bạn ở nhà, trừ khi có một lý do thực sự quan trọng để bạn ra ngoài. Chúng ta phải chiến đấu cùng nhau. Chúng ta gần như đã đánh bại nó một lần, chúng ta có thể làm lại, nhưng hãy hoàn thành công việc lần này để tất cả chúng ta có thể sống tự do một lần nữa. Tôi hứa với tất cả các bạn, rằng tôi cũng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tạo ra sự thay đổi. Và tôi hãy đeo khẩu trang, thậm chí là mặc quần áo nhiều lớp". (Theo Baogiaothong)

Anh Dũng nắm tay Trương Ngọc Ánh dạo biển, ngầm xác nhận hẹn hò 'chị đẹp' hơn 14 tuổi

Nhân ngày nghỉ lễ 30/4, diễn viên Anh Dũng gây chú ý khi đăng tải ảnh nắm tay Trương Ngọc Ánh tình tứ đi dạo biển. Anh viết: "Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất". Bức hình đã nhanh chóng nhận được quan tâm của đông đảo khán giả, khen cặp đôi “trai tài gái sắc”. Một tài khoản Facebook bình luận: “Ngưỡng mộ quá đi. Chúc trai đẹp và "người ấy" luôn hạnh phúc nhé!”, “Mong mãi cuối cùng cũng đúng”, “Chúc mừng đôi trẻ”. Nhiều đồng nghiệp cũng để lại lời chúc mừng. Hoa hậu Hà Kiều Anh nói: “Tay trong tay dưới ánh mặt trời là điều hạnh phúc nhất”, BTV Quang Minh để lại hình ảnh cặp đôi yêu nhau với ý chúc phúc,… (XEM CHI TIẾT)

‘Thánh đà đa’ từng ẵm 250 triệu tại ‘Thách thức danh hài’ bây giờ ra sao?

Kim Hoàng - cô gái có tên gọi “Thánh đà đa” không tham gia vào showbiz mà có sự lựa chọn khác khi giành giải thưởng lớn ở chương trình “Thách thức danh hài” mùa 4. “Kim Hoàng xác định dù thi đậu cũng không theo nghề diễn. Với cá tính của bạn, bạn thích chọn công việc ngồi và viết kịch bản và Kim Hoàng đã hiện là nhân viên công ty giải trí của tôi làm việc được hơn 2 năm (từ tháng 11/2018)”, Khương Dừa tiết lộ. Nhớ lại khoảng thời gian dự thi của Kim Hoàng, Khương Dừa không tin cô sẽ tiếp tục giành chiến thắng nếu lại sử dụng nét mặt “bất biến” chọc cười hai giám khảo, dù đã có trong tay 100 triệu đồng trước đó. Vì vậy, anh để “thả” thí sinh và rất ngạc nhiên khi nghe tin cô lọt tới vòng 3. (XEM CHI TIẾT)

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lần đầu về lại nhà cũ sau thông báo ly hôn

Ngày 30/4, truyền thông và dư luận Trung Quốc được phen xôn xao khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau sau đúng một tuần thông báo ly hôn. Cụ thể, một blogger có tiếng ở Trung Quốc tung đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi “Minh Lan truyện” về lại căn nhà cũ mà họ cùng chung sống lúc còn mặn nồng ở Thượng Hải. Trong video, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều mặc đồ đen, người trước, người sau bước vào nhà. Hai người giữ khoảng cách với nhau, không hề có tương tác, thái độ lạnh nhạt. (XEM CHI TIẾT)

Trịnh Sảng nguy cơ ngồi tù vì trốn thuế, vẫn tự tin trước scandal rúng động

Những ngày qua, vụ việc Trịnh Sảng bị cơ quan chức năng điều tra trốn thuế đang gây là đề tài nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Sự việc bắt đầu khi bạn trai cũ Trương Hằng đăng trên Weibo tố nữ diễn viên và gia đình sử dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế. Cụ thể, trong 77 ngày quay “Thiện nữ u hồn”, Trịnh Sảng nhận mức cát-xê lên tới 160 triệu nhân dân tệ (569 tỷ đồng), trong khi ở hợp đồng, mức thù lao cô nhận là 48 triệu tệ (170 tỷ đồng). Số tiền còn lại sẽ chuyển cho công ty chủ quản, đứng tên bố mẹ nữ diễn viên như một khoảng tăng vốn. (XEM CHI TIẾT)

Tài tử Ấn Độ dồn hết tiền tiết kiệm giúp hơn 30.000 người giữa thảm họa COVID-19

The Hindustan Times đưa tin, Arjun Kapoor đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm cho một dự án kinh doanh nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong “làn sóng thứ hai” của đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ. Cùng với chị gái Anshula Kapoor, Arjun đã huy động được hơn 10 triệu rupee (3,1 tỷ đồng) và hỗ trợ hơn 30.000 người trên khắp Ấn Độ thông qua nền tảng gây quỹ trực tuyến cho người nổi tiếng của họ, Fankind. “Tôi đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời cho dự án kinh doanh này. Tôi tự hào rằng nền tảng đã hỗ trợ những người thực sự cần giúp đỡ trong những thời điểm tuyệt vọng và cần nỗ lực này. Đại dịch khiến chúng tôi rơi vào vực thẳm của đau khổ. Nó khiến chúng tôi tiến lên phía trước và giúp đỡ nhiều người nhất có thể theo cách riêng của chúng tôi. Từ bộ dụng cụ ăn hàng tháng tới những bữa ăn nóng hổi, trao tiền mặt cho những người lao động nhập cư, cung cấp bộ dụng cụ vệ sinh để phòng chống COVID-19, sáng kiến này đã chạm đến cuộc sống của nhiều người. Hy vong nó đã giúp được họ một phần nhỏ để chống lại virus có sức tàn phá khủng khiếp này”, Arjun cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Kim Kardashian lại gây 'bão' mạng xã hội khi khoe vòng 3 hơn 100cm

Kim Kardashian khiến hơn 200 triệu fan trên Instagram "dậy sóng" với loạt shoot hình khoe đường cong body "siêu thực" mới đây. Tỷ phú USD mới của thế giới vừa tung loạt ảnh lên Instagram có 217 triệu follow, khoe body đồng hồ cát nóng bỏng trong bộ váy phong cách "cái bang" cắt xẻ lạ mắt. Dailymail cho biết người đẹp đang khoe khéo đường cong thể hình quá "bốc lửa" với vòng eo 66cm trong khi vòng 3 là 104 cm. (XEM CHI TIẾT)

Danh hài Thái Lan qua đời vì Covid-19

Trên Sanook, Napatcharin "Ice" Preedakul, con gái Kom Chauncheun, cho biết nghệ sĩ hôn mê từ 29/4, nhiều bộ phận cơ thể suy yếu, thuốc không còn tác dụng với ông. Diễn viên 64 tuổi được chẩn đoán nhiễm virus hôm 12/4, điều trị ở khu săn sóc tích cực từ 20/4. Vợ ông cũng mắc Covid-19, đang được chữa bệnh. Kom Chauncheun qua đời là tổn thất lớn với làng nghệ thuật, tên diễn viên cùng một số vai diễn nổi bật của ông vào top xu hướng trên Twitter. Tài tử Nachat Juntapun đăng ảnh Kom Chauncheun trên trang cá nhân, chia buồn với gia đình nghệ sĩ. Các diễn viên Phattharawadee Pinthong, Pramote Pathan... cũng thể hiện sự yêu mến với Kom Chauncheun, đau buồn khi ông qua đời. (XEM CHI TIẾT)