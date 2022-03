Showbiz 30/3: Nghệ sĩ Xuân Bắc xuất hiện cùng con trai Bi béo sau ồn ào

Nghệ sĩ Xuân Bắc xuất hiện cùng con trai Bi Béo sau ồn ào

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh của con trai Bi béo khi hai bố con cùng nhau tham gia một chương trình vô cùng ý nghĩa. Nghệ sĩ Xuân Bắc viết: “"Phiên chợ 0 đồng" đúng nghĩa cho 300 bạn nhỏ khó khăn. Gia đình tớ cũng góp một gian hàng để tặng đồ chơi và thực phẩm cho các bạn và quan trọng là chính anh em Minh- Bi đi chọn đồ chơi, mua để tặng các bạn”. Trước đó, NSƯT Xuân Bắc lên tiếng xung quanh câu chuyện vợ anh phản ứng với cậu con Bi béo khi phát hiện tài khoản mạng xã hội của con có thông tin xấu độc. “Bất kì một ông bố bà mẹ nào cũng có thể mắc sai lầm trong dạy bảo con cái. Trong gia đình nghệ sĩ (trong đó có gia đình tôi), nếu có những sai lầm dễ gây ra hiệu ứng mạnh. Là một người thường xuyên đấu tranh cho quyền trẻ em, tôi thấy sự việc này rất đáng tiếc”- NSƯT Xuân Bắc nói.

Bà xã kém tuổi hé lộ NSND Công Lý bật khóc vì thèm đi diễn khiến khán giả xúc động!

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, bà xã của Công Lý tiếp tục có những chia sẻ vô cùng xúc động khiến khán giả chú ý. Cô hé lộ trong một lần bạn thân gọi điện hỏi thăm, NSND Công Lý đã bật khóc nói trong nước mắt "Tao thèm được đi diễn vô cùng". "Người nói cũng thương, người nghe cũng đau lòng! Lần đầu tiên, anh Lý bỏ sự mạnh mẽ để sống thật với sự yếu lòng nói với người bạn thân" - Ngọc Hà xót xa. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ Tâm cố giấu, fan vẫn phát hiện chuyện tình

Mặc dù chưa bao giờ công bố chuyện tình cảm, nhưng các fan của Mỹ Tâm vẫn tìm ra vô số bằng chứng chứng tỏ thần tượng “đang trong một mối quan hệ phức tạp”. Đối tượng hẹn hò của “họa mi tóc nâu” chính là đàn em Mai Tài Phến đã cùng cô đóng “Chị trợ lý của anh”. Mới đây nhất, người hâm mộ đã phát hiện "tình trẻ tin đồn" cũng có mặt tại Đà Lạt xem show diễn của Mỹ Tâm, âm thầm dõi theo cô biểu diễn. Nam diễn viên lặng lẽ ngồi ở khu vực bàn âm thanh để hỗ trợ ban tổ chức. Đặc biệt, vị trí ngồi của anh đối diện sân khấu, có thể trực tiếp ngắm nhìn Mỹ Tâm biểu diễn. Mặc dù đã cẩn thận che giấu ngoại hình nhưng cộng đồng mạng vẫn nhận ra diện mạo quen thuộc của Mai Tài Phến. (XEM CHI TIẾT)

Tân Hoa hậu Thế giới giản dị về quê nhà sau đăng quang

Theo thông báo từ Fanpage chính thức của cuộc thi Miss World thì Tân Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska đã trở về quê nhà ngày 29/3. Từ những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, Karolina Bielawska ăn mặc khá đơn giản trong bộ suit trắng. Tân Hoa hậu được người thân, bạn bè, khán giả và truyền thông đón ở sân bay Ba Lan. Karolina Bielawska hạnh phúc chia sẻ: "Cuối cùng tôi đã về nhà. Thật tuyệt vời khi gặp lại gia đình, bạn bè của tôi. Tôi thật sự phấn khích khi được trở lại Ba Lan". (XEM CHI TIẾT)

Cảnh sát ghé nhà Will Smith, Chris Rock kiếm bộn tiền sau khi ‘ăn’ tát

Splash News đưa tin, cánh săn ảnh đã bắt gặp xe cảnh sát đỗ trước cổng biệt thự trị giá 42 triệu USD của gia đình Smith ở khu dân cư Calabasas (Los Angeles, California, Mỹ) vào lúc 14h40 chiều 29/3 (giờ địa phương), hai ngày sau khi Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Khi Page Six liên hệ, Lizette Salcon - người phát ngôn của Sở Cảnh sát trưởng quận Los Angeles cho biết, cảnh sát đến Calabasas sau khi có người trình báo về một chiếc máy bay không người lái bay qua khu dân cư dành cho giới nhà giàu, nhưng không nói rõ người khiếu nại là Will Smith hay những hàng xóm khác. (XEM CHI TIẾT)

Chồng cũ thiếu gia bất ngờ ‘nổi điên’ về cuộc hôn nhân mới của Từ Hy Viên

Kể từ khi Từ Hy Viên và DJ Koo (Koo Jun Hyeop) bất ngờ thông báo kết hôn vài tuần trước, một trong những điều khiến dân mạng quan tâm nhất là phản ứng của Uông Tiểu Phi, chồng cũ 10 năm của nữ diễn viên “Vườn sao băng”. Sau thời gian “đặt gạch” chờ đợi, cuối cùng dân mạng cũng thoả nguyện bởi động thái mới đây của vị thiếu gia Bắc Kinh cho thấy anh không mấy vui vẻ gì khi vợ cũ dứt tình quá nhanh. Mọi chuyện bắt nguồn từ những chia sẻ mới đây của Từ Hy Đệ, em gái Từ Hy Viên, về mối quan hệ mới của chị gái trên sóng truyền hình. (XEM CHI TIẾT)

Triệu Lệ Dĩnh bị tố trốn thuế, người trong cuộc và nhà chức trách nói gì?

Sohu đưa tin, ngày 28/3, một cư dân mạng đăng tải một bức ảnh chụp màn hình có nội dung tiết lộ nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bị tình nghi trốn thuế. Theo bức ảnh, Triệu Lệ Dĩnh nhận mức cát-xê 156 triệu nhân dân tệ (hơn 560 tỷ đồng) cho vai chính trong phim “Ai là hung thủ” nhưng không kê khai thu nhập theo quy định, trốn thuế 43,027 triệu nhân dân tệ (hơn 154 tỷ đồng) và nộp thiếu các khoản thuế khác là 16,1778 triệu nhân dân tệ (58 tỷ đồng). (XEM CHI TIẾT)