Showbiz 3/1: 'Phố trong làng' đột ngột dừng chiếu

'Phố trong làng' đột ngột dừng chiếu

Theo kế hoạch, Phố trong làng sẽ lên sóng tập tiếp theo vào tối nay, 3/1/2022 và đều đặn phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1. Tuy nhiên cách đây ít phút, một Fanpage chuyên đăng trailer phim thuộc quản lý của VFC thông báo tập 1 bộ phim Mùa xuân ở lại sẽ lên sóng VTV1 vào tối 3/1, đúng khung giờ của Phố trong làng. Lịch chiếu phim của VTV tuần này cũng đã cập nhật Mùa xuân ở lại lên sóng vào 21h mỗi ngày. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao “Phố trong làng” bị ngưng chiếu đột ngột. (Theo Vietnamnet)

Lễ cúng 100 ngày ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, Mạnh Quỳnh thông báo vắng mặt vì một lý do

Rạng sáng ngày 3/1 (theo giờ Việt Nam), lễ cúng 100 ngày ca sĩ Phi Nhung được gia đình tổ chức trang trọng và ấm cúng tại Mỹ và phát trực tiếp trên kênh Phi Nhung & Wendy’s Official. Bên cạnh đó, chương trình văn nghệ tưởng niệm cố nghệ sĩ Phi Nhung do ca sĩ Trizzie Phương Trinh dẫn dắt. Cô đăng tải nhiều hình ảnh về buổi lễ lên trang cá nhân cùng dòng thông báo: “Buổi lễ 100 ngày tưởng nhớ Phi Nhung sáng nay đã diễn ra trong không khí thân mật và ấm cúng nhưng không thiếu phần nghiêm trang. Hôm nay Trizzie phải làm MC bất đắc dĩ cho chương trình nên không có thời gian chụp nhiều hình. (XEM CHI TIẾT)

Siêu mẫu Hà Anh xin lỗi vì phát ngôn liên quan mẹ ruột của bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Liên quan tới vụ việc bé gái 8 tuổi V.A bị mẹ kế bạo hành tới tử vong khiến dư luận phẫn nộ thời gian vừa qua, siêu mẫu Hà Anh đã bày tỏ góc nhìn cá nhân lên án gay gắt mẹ kế và cha ruột, ngoài ra cô còn đề cập đến trách nhiệm của mẹ ruột bé gái đã qua đời. Bài chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, nhiều ý kiến cho rằng cô quá nặng lời khi nói về mẹ ruột bé gái. “Người ta bảo người mẹ bị "cấm" không được đến gặp con 1 năm liền. Tôi băn khoăn tòa án nào xử không cho đến thăm con nhỉ? Trừ khi người mẹ đó bị thần kinh, mang lại nguy hiểm tính mạng cho đứa bé. Còn không uẩn khúc là gì? Chúng ta cũng nên tìm hiểu để những trường hợp sau này cảnh giác và để tìm ra những giải pháp giúp cho họ”, Hà Anh chia sẻ trong bài viết. (XEM CHI TIẾT)

NSƯT Xuân Bắc: 'Giới nghệ thuật có nhiều chuyện không đáng có trong năm qua’

Trên trang cá nhân, NSƯT Xuân Bắc xúc động chia sẻ: “Mặc dù năm qua giới nghệ thuật của chúng ta có nhiều chuyện không đáng có và đặc biệt là những mất mát không gì bù đắp nổi với sự ra đi của rất nhiều nghệ sĩ tài năng. Nhưng nghệ sĩ chúng tôi vẫn luôn hiểu mình cần phải làm gì để đem lại những tác phẩm có giá trị và đóng góp sức mình với sự phát triển cộng đồng. Với giải thưởng này, Xuân Bắc xin phép được đại diện các nghệ sĩ nhận từ Ban tổ chức và như một lời khẳng định với quý vị khán giả gần xa: Chúng tôi, những nghệ sĩ chân chính, sẽ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình với tinh thần trách nhiệm của nghề, không phụ lòng tin yêu của khán giả và hơn cả là trách nhiệm của nghệ sĩ với xã hội”. (XEM CHI TIẾT)

Lý do phim mới của Leonardo DiCaprio bị giới phê bình quay lưng

Don’t Look Up là bộ phim duy nhất của Leonardo DiCaprio trong vai trò nam chính ra mắt trong năm 2021. Chủ đề gai góc của Don’t Look Up khiến bộ phim nhận nhiều phản ứng trái chiều. Đây là tác phẩm duy nhất của Leonardo DiCaprio kể từ năm 2013 bị gắn mác “Ủng” (Rotten) - danh hiệu dành cho phim dở tệ - trên chuyên trang chấm điểm phim Rotten Tomatoes. Tính đến ngày 2/1, Don’t Look Up đã nhận về 227 bình luận từ các cây bút phê bình của Rotten Tomatoes. 55 người trong số này là các nhà phê bình uy tín (Top critics). Số lượng bình luận tích cực và tiêu cực về phim lần lượt là 125 và 102, đạt tỷ lệ 55%. Ở nhóm các nhà phê bình uy tín, tỷ lệ này là 45%, tương đương 25 tích cực so với 30 tiêu cực. Trên thang 10, Don’t Look Up nhận điểm trung bình 6,2/10. (XEM CHI TIẾT)

Nhạc sĩ Viên Duy Nhân bị hôn mê sâu

Ngày 2/1, ETtoday đưa tin nhạc sĩ Viên Duy Nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Theo chia sẻ từ gia đình, anh hoàn toàn mất đi ý thức. "Tình trạng của Viên Duy Nhân được bác sĩ đánh giá là rất tệ. Thang điểm hôn mê Glasgow đã xuống con số 7, mức độ nặng. Trước đây, khi nhìn thấy con gái Viên Dung và con trai Viên Nghĩa, Duy Nhân luôn mỉm cười, nhưng giờ cậu ấy chẳng còn phản ứng gì", chị của Viên Duy Nhân nói với ETtoday. (XEM CHI TIẾT)

Ivanka Trump chơi bóng cùng con trai ở biển, thần thái kiêu sa đầy khí chất

Loạt ảnh độc quyền trên Dailymail ghi lại cảnh Ivanka Trump chơi bóng cùng con trai trên bãi biển ở Miami (Florida, Mỹ) trong những ngày đầu năm mới gây chú ý. Con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dành thời gian đón năm mới bên gia đình và các con ở biển. Cô được trông thấy chơi bóng, vui đùa với cậu con trai Joseph Frederick Kushner 8 tuổi. Dù mặc chiếc váy 2 dây đơn giản, khăn quấn đầu nhưng Ivanka Trump vẫn toát lên sắc vóc xinh đẹp gợi cảm và thần thái quý tộc, sang chảnh đầy khí chất. (XEM CHI TIẾT)