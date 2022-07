Showbiz 29/7: Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo hiếm hoi xuất hiện

TPO - Theo 163, vài năm qua, sức khỏe của Hồng Kim Bảo giảm sút, cân nặng thay đổi thất thường, phải thường xuyên chống nạng hoặc ngồi xe lăn khi di chuyển. Nhưng ngôi sao võ thuật vẫn không muốn giải nghệ mà mong ước được cống hiến cho điện ảnh đến những giây phút cuối đời.

Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo hiếm hoi xuất hiện

Ngày 29/7, trang 163 đưa tin Hồng Kim Bảo xuất hiện trong buổi trò chuyện trực tuyến, giới thiệu dự án phim mới Ban nhạc 7 người. Đây là lần hiếm hoi ngôi sao võ thuật xuất hiện trước truyền thông. Ông có dấu hiệu giảm cân nhiều. Theo HK01, Hồng Kim Bảo chống gậy chỉ đạo công tác quay phim. Ông đặt ra yêu cầu khắt khe với dàn diễn viên, đặc biệt là Hồng Thiên Minh - con trai sao võ thuật. Hồng Thiên Minh cho biết gặp áp lực khi hợp tác với người thân. "Cha tôi không phải là người dễ làm việc", anh nói. (Theo Zing.vn)

Trọng Hiếu than 'ế', 'không ai muốn ở cùng'

Ngay từ phút giây đầu tiên, Cuộc hẹn cuối tuần đã mang tới bất ngờ khi BTV Long Vũ xuất hiện cùng hai vũ công hip hop tái hiện màn thi đấu với nhóm nhảy của khách mời. Không khí trẻ trung, sôi động này đã mở ra không gian trò chuyện mở đặc biệt gần gũi dành cho ca sĩ Trọng Hiếu. Những câu chuyện về "lần đầu tiên" của Trọng Hiếu liên tục được chia sẻ tại chương trình. Đó là giải thưởng trong cuộc thi nhảy đầu tiên của Trọng Hiếu khi còn nhỏ tại Đức, cuộc gặp gỡ giữa cậu bé Trọng Hiếu và nữ ca sĩ Britney trên truyền hình Đức năm 2002, cảm xúc lần đầu về Việt Nam, thi Vietnam Idol rồi trở thành Quán quân năm 2015 cùng những trải nghiệm mới mẻ trong chương trình. Đặc biệt, chàng ca sĩ cũng vui vẻ nói về tình trạng "ế", "không ai muốn ở cùng". (XEM CHI TIẾT)

Ca sỹ Ngọc Mai - vợ Quốc Nghiệp có tên trong danh sách đề cử NSƯT

Ngọc Mai cho biết ban đầu chị không nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT nhưng chồng chị, NSƯT Quốc Nghiệp đã động viên rất nhiều. “Anh Nghiệp bảo đó là vinh dự của người nghệ sỹ, mình đã cống hiến bao năm cho nghệ thuật, đã từng đoạt nhiều huy chương vàng, bạc sao lại bỏ phí đi. Rồi anh Nghiệp tự đi làm thủ tục nộp hồ sơ cho tôi. Tôi nhớ thời điểm đó, đại dịch đang lan rộng nhưng khi cả gia đình đang né dịch tại Bình Dương, anh Nghiệp vẫn tìm cách để về TPHCM, nơi tâm dịch để hoàn thiện hồ sơ cho vợ”, Ngọc Mai kể. (XEM CHI TIẾT)

Hồng Diễm trở lại với phong cách dịu dàng, Việt Anh gọi 'vợ' ngọt xớt

Sắp tới, Hồng Diễm sẽ trở lại màn ảnh nhỏ của VTV trong bộ phim Người vợ tốt. Cô và diễn viên Việt Anh sẽ vào vai vợ chồng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ nhiều hình ảnh về lần trở lại này. Không còn là tiểu thư Minh Châu cá tính, mạnh mẽ trong Hướng dương ngược nắng, Hồng Diễm quay trở lại với hình ảnh dịu dàng, nữ tính quen thuộc. (XEM CHI TIẾT)

Cặp đôi tái hiện cảnh ‘mây mưa’ của phim ‘Trò chơi vương quyền’ nơi công cộng gây sốc

New York Post đưa tin, sự việc xảy ra vào tuần trước tại khu vực phố cổ Old Town của thành phố biển Dubrovnik, Croatia – nơi được chọn làm bối cảnh cho thành phố hư cấu King's Landing trong bộ phim truyền hình ăn khách “Game of Thrones” (tựa Việt: Trò chơi vương quyền). Một người qua đường đã dùng điện thoại di động ghi lại cảnh một cặp đôi ngang nhiên quan hệ tình dục tại điểm du lịch và chia sẻ lên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Angelina Jolie cùng con trai gốc Việt Pax Thiên đi du lịch

Hôm thứ Năm (28/7), cánh săn ảnh bắt gặp hai mẹ con Angelina Jolie và Pax Thiên tại Sân bay London Heathrow ở London (Anh). "Đả nữ" hàng đầu Hollywood mặc bộ đồ ngủ màu sô cô la thoải mái kết hợp đôi dép Valentino trị giá 540 bảng Anh (hơn 15 triệu đồng). Angelina không trang điểm, đeo kính râm che gần nửa mặt. Cô trông "có da có thịt" hơn thời gian trước đây. Pax Thiên xuất hiện với phong cách thể thao quen thuộc, trong đó đáng chú ý nhất là chiếc áo sơ mi có giá 1.250 bảng Anh (hơn 35 triệu đồng) của Dior. Con trai gốc Việt của Angelina Jolie nay đã là một thanh niên 18 tuổi rắn rỏi, nam tính. (XEM CHI TIẾT)

Người mẫu ảo trở thành đại sứ quảng bá du lịch Hàn Quốc gây tranh cãi

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã giới thiệu một đại sứ danh dự mới - người mẫu ảo Lizzie Yeo, có nhiều nét tương đồng với Irene - thành viên nhóm nhạc idol Red Velvet. Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng người "ảo" ngày càng phổ biến nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Từ MC, ca sĩ, người mẫu ảo,… giống y người thật, thu hút được lượng người hâm mộ lớn và thậm chí nhận được các hợp đồng quảng cáo khiến các công ty kiếm bộn tiền. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, mới tháng trước, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã giới thiệu một đại sứ danh dự mới - người mẫu ảo Lizzie Yeo. (XEM CHI TIẾT)