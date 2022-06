Showbiz 29/6: Sau khi được vinh danh thủ khoa trung học, con trai Jennifer Phạm về Việt Nam

Sau khi được vinh danh thủ khoa trung học, con trai Jennifer Phạm về Việt Nam

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm vừa chia sẻ hình ảnh đón bé Bảo Nam ở sân bay Nội Bài khi cậu nhóc về Việt Nam nghỉ hè. Jennifer Phạm viết: "Cảm thấy mình thật bé nhỏ trong vòng tay của anh ấy… tình yêu của mẹ”. Trước đó ít ngày, Jennifer Phạm bày tỏ niềm tự hào vì Bảo Nam được vinh danh thủ khoa trung học cơ sở (lớp 6-8) với số điểm tuyệt đối cho cả 3 năm học.

Quỳnh Lương (Lối nhỏ vào đời) kể lại cảnh quay bị đánh bầm tay chân, hất nước vào mặt

Quỳnh Lương đang nhận được sự chú ý lớn khi đảm nhận vai nữ chính trong Lối nhỏ vào đời. Trong phim, cô vào vai Hoài – một cô gái trẻ cá tính, mạnh mẽ và có đời tư phức tạp. Cảnh quay khiến cô nhớ nhất là lúc Hoài bị hất nước vào mặt. "Cứ tưởng rằng cảnh quay hất nước này chỉ cần 1-2 lần là xong, nhưng không phải, khi mình thực hiện một cảnh quay thì dựa vào rất nhiều yếu tố. Không chỉ phụ thuộc vào chính bản thân mình đâu, mà còn tính đến âm thanh, ánh sáng, quay phim, góc máy quay và những bạn diễn xung quanh. Chỉ cần một người sai thôi là cảnh đó bị làm lại. Và đương nhiên rồi, mình phải chịu bị hất nước lại từ đầu. Chắc mình bị hất nước khoảng 4-5 lần. Cứ hất nước vào mặt rồi lại đi sấy khô. Mình nghĩ trời ơi, chắc bình thường quay một cảnh hất nước thế này chắc mọi người cũng vất vả lắm", Quỳnh Lương chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Trở về Việt Nam, Hồng Ngọc hội ngộ Mỹ Tâm cùng dàn sao 'Làn sóng xanh'

Vừa trở về Việt Nam, Hồng Ngọc có dịp hội ngộ cùng dàn sao trưởng thành từ chương trình Làn sóng xanh. Hồng Ngọc chia sẻ hình ảnh hội ngộ cùng Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đoan Trang,…và ngay lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả. “Ôi thật quá đáng yêu khi cả bầu trời tuổi thơ tề tựu đằm thắm đầy xúc cảm”, “Tấm hình chứa cả một thời thanh xuân của tôi”,…người hâm mộ viết. Dưới bài đăng, Mỹ Tâm bày tỏ cảm xúc hạnh phúc trước cuộc gặp gỡ của các nghệ sĩ, ca sĩ Thanh Thảo tiếc nuối khi không thể góp mặt. (XEM CHI TIẾT)

Mẹ con Sam, So (Thương ngày nắng về) bất ngờ chung khung hình cùng ca sĩ Bằng Kiều

Trong một buổi quay Thương ngày nắng về, Lan Phương dắt theo bé Lina đến trường quay. Tại đây, cô con gái đáng yêu của nữ diễn viên đã làm quen cùng hai bé Bảo Linh (vai Sam), Tuấn Phong (vai So). Theo lời Lan Phương, Lina ban đầu còn lạ mọi người nên chỉ chăm chú vào sách vở. Sau đó, Sam-So đến bắt chuyện nên đã nhanh chóng hòa nhập. “Anh chị Sam So rất thích em, đến thủ thỉ nói chuyện và cuối cùng rất thân nhau. Chị Sam rất yêu và chiều em, nên ban đầu Lina chỉ nói chuyện với mỗi chị Sam”, cô chia sẻ. Kết thúc buổi quay, nữ diễn viên dẫn các bé đi chơi ở trung tâm thương mại. Buổi đi chơi của Sam So cùng Lina bất ngờ xuất hiện một nhân vật đặc biệt, đó là ca sĩ Bằng Kiều. Cuộc gặp tình cờ này được các sao kỷ niệm bằng một tấm hình selfie cùng nhau. (XEM CHI TIẾT)

Nam diễn viên ‘Tân tiếu ngạo giang hồ’ đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ngày 28/6, nam diễn viên Lưu Nhuế Lân đăng một “tâm thư” dài trên trang cá nhân, thông báo đồng nghiệp kiêm người bạn thân thiết của anh là Lý Đông Nhiên đã qua đời ở tuổi 37. Trong “tâm thư”, Lưu Nhuế Lân gọi Lý Đông Nhiên là “anh hai”. Anh tiết lộ hai người gặp nhau lần đầu khi quay chung bộ phim “Songs of the Youth 1969” (lên sóng năm 2016) và duy trì mối quan hệ anh em thân thiết trong gần 10 năm. (XEM CHI TIẾT)

Phạm Băng Băng bị chỉ trích vì khoe giảm 6kg trong 7 ngày

Gần đây, Phạm Băng Băng chia sẻ lên tài khoản mạng xã hội cá nhân video ghi lại quá trình giảm cân bằng phương pháp “Bigu”. Trong đó, người đẹp sinh năm 1981 tiết lộ không ăn gì trong suốt thời gian siết cân, chỉ uống nước chanh tươi và nước táo đỏ. Nhờ đó, người đẹp giảm được 6kg trong 7 ngày mà vẫn khỏe mạnh, không cảm thấy khó chịu trong người. Theo HK01, “Bigu” là phương pháp giữ gìn sức khỏe có nguồn gốc từ Đạo giáo (Trung Quốc). Người áp dụng phương pháp không được ăn ngũ cốc hay các loại hạt, thay vào đó tập trung luyện khí để giải độc và thanh lọc cơ thể. Ngày nay, “Bigu” được phát triển thành một phương pháp làm đẹp và giảm cân, trong đó chỉ được phép ăn một số loại thực phẩm trong một thời gian ngắn để cải thiện hình thể, cân nặng. (XEM CHI TIẾT)

Justin Bieber ‘khóa môi’ bà xã siêu mẫu giữa biến cố sức khỏe và ồn ào kiện tụng

Hôm 27/6, Justin và Hailey Bieber được nhìn thấy xuất hiện ở khu phố Westwood, Los Angeles, California (Mỹ). Theo Daily Mail, cặp vợ chồng đình đám đi khảo sát một không gian văn phòng, được cho là để chuẩn bị triển khai dự án kinh doanh mới. Siêu mẫu 26 tuổi giản dị với áo crop-top hai dây, quần ống rộng và giày thể thao để lộ vòng eo săn chắc, thon gọn. Trong khi đó, "Hoàng tử nhạc Pop" nổi bật với bộ đồ thể thao đỏ rực, kết hợp giày thể thao và tất trắng, kèm theo kính râm và mũ lưỡi trai đội ngược. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa loạt biến cố trong cuộc sống. (XEM CHI TIẾT)