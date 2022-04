Showbiz 29/4: Bảo Thy tâm sự về những thay đổi sau khi sinh con đầu lòng

TPO - “Thy thật sự cảm thấy mình quá may mắn. Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài”- Bảo Thy chia sẻ.

Bảo Thy tâm sự về những thay đổi sau khi sinh con đầu lòng

Trên Instagram, Bảo Thy có chia sẻ về thay đổi bản thân sau khi sinh con đầu lòng. Nữ ca sĩ viết: "Từ ngày có cục cưng xuất hiện, Thy thật sự cảm thấy mình quá may mắn. Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài. Cứ thế mỗi ngày trôi qua bình an bên gia đình, người thân mà đêm nào đặt lưng xuống giường cũng mỉm cười để dìu mình vào giấc ngủ. Hạnh phúc thật đó cả nhà ạ. Chúc cho cả nhà thân yêu của Thy cũng sẽ luôn cảm nhận được niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất mà trân trọng mọi thứ mình đang có". Sau khi kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh, Bảo Thy dần rút lui khỏi showbiz, cô dành toàn bộ thời gian để tập trung kinh doanh, đi du lịch và chăm sóc gia đình.

Đề nghị dừng phát hành MV mới của Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP vừa phát hành MV There is no one at all tối 28/4, ngay lập từng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều khán giả lo ngại cảnh Sơn Tùng M-TP tự sát trong MV nêu trên có thể gây tác động tiêu cực tới tâm lý giới trẻ, đặc biệt trong bối cảnh một số học sinh vừa qua tìm tới cái chết. Chiều 29/4, ông Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn xác nhận với Tiền Phong, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn gửi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). (XEM CHI TIẾT)

MV của Sơn Tùng M-TP bị kêu gọi 'report', ca sĩ Thái Thùy Linh lên tiếng

Liên quan đến hình ảnh tiêu cực gây tranh cãi trong MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP, dư luận “dậy sóng” cho rằng MV đã để lại thông điệp quá u tối, ám ảnh, dễ gây ảnh hưởng tới giới trẻ hiện nay. Đề cập tới vấn đề này, ca sĩ Thái Thùy Linh có lời chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi tin là Sơn Tùng M-TP sẽ tự xử lý MV mới ra của mình (trước khi có 1 người trẻ nào đó có thể vì “lạc trôi” theo âm nhạc và thần tượng của mình mà dại dột lao xuống…), không cần chờ cơ quan chức năng phải ra tay”. (XEM CHI TIẾT)

Thất thế trước Johnny Depp, hơn 2 triệu người kiến nghị đuổi Amber Heard khỏi ‘Aquaman 2’

Năm 2020, một người tên Jeanne Larson đã tạo một bản kiến nghị trên trang web Change.org, với yêu cầu: “Hãy làm điều đúng đắn. Loại bỏ Amber Heard khỏi Aquaman 2”. Người hâm mộ này hy vọng, nữ diễn viên sinh năm 1986 sẽ không được đảm nhận vai Công chúa Mera trong phần tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng do James Wan đạo diễn, đã khởi quay vào đầu năm nay. (XEM CHI TIẾT)

Danh ca Lionel Richie 73 tuổi tay trong tay bạn gái kém 40 tuổi đi sự kiện

Danh ca 73 tuổi tay trong tay bạn gái 33 tuổi tại sự kiện với thần thái rạng ngời, trông rất hạnh phúc. Dù hơn kém nhau đến 40 tuổi nhưng cả hai trông rất đẹp đôi, dường như không có dấu hiệu về khoảng cách tuổi tác. Lionel Richie và bạn gái Lisa Parigi đã có gần một thập kỷ bên nhau. Cả hai lần đầu biết nhau từ năm 2010 và chính thức "về chung một nhà" từ năm 2014. Ngoài những tình cảm chúc phúc cho nam ca sĩ, tình yêu vượt tuổi tác của cặp đôi đã từng là đề tài bán tán trên mạng xã hội trong suốt thời gian đầu họ công khai hẹn hò. (XEM CHI TIẾT)

Tỷ phú Elon Musk từ chối làm chứng dù không ngại chi tiền cho Amber Heard

New York Post đưa tin độc quyền, tỷ phú Elon Musk và tài tử "127 Hours" James Franco sẽ không xuất hiện trong phòng xử án của Tòa án Quận Fairfax ở Virginia, Mỹ, để làm chứng cho Amber Heard tại phiên tòa với chồng cũ Johnny Depp. Trước khi phiên tòa bắt đầu, hai người đàn ông trên đều xuất hiện trong danh sách nhân chứng công khai. Tuy nhiên, hôm 27/4 vừa qua, Alex Spiro – luật sư của Elon Musk xác nhận, tỷ phú giàu nhất thế giới sẽ không ra làm chứng. Nguồn tin riêng của New York Post cũng khẳng định Franco không muốn liên quan đến vụ kiện giữa cặp vợ chồng cũ Depp và Amber. (XEM CHI TIẾT)

Người nhện Tobey Maguire đóng 'vua hề Sác-lô' Charlie Chaplin

Truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin Tobey Maguire sẽ đóng vai chính vua hề Sác-lô Charlie Chaplin trong bộ phim điện ảnh Charlie Chaplin in Babylon. Ngoại trừ vai khách mời đáng nhớ trong Spider-Man: No Way Home năm ngoái và lồng tiếng trong The Boss Baby, Maguire đã không đóng phim nào kể từ năm 2014. Charlie Chaplin in Babylon hứa hẹn sẽ là một “bom tấn” đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên. (XEM CHI TIẾT)