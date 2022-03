Showbiz 29/3: Bị tung tin qua đời, nghệ sĩ Thương Tín nói gì?

TPO - Tin đồn nghệ sĩ Thương Tín qua đời khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hoang mang và phẫn nộ.

Bị tung tin qua đời, nghệ sĩ Thương Tín nói gì?

Chiều 29/3, mạng xã hội xôn xao tin diễn viên Thương Tín qua đời. Sự việc bắt nguồn từ tài khoản N.A.T đăng thông tin "Diễn viên Thương Tín qua đời". Khi một người dùng mạng hỏi, tài khoản này trả lời: "Diễn viên Thương Tín mất hôm 28/3". Trả lời Vietnamnet, diễn viên Thương Tín cho biết, ông vừa thức dậy sau giấc ngủ chiều. Diễn viên ngơ ngác cho biết: "Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vừa ngủ dậy thấy điện thoại vài chục cuộc gọi nhỡ. Ai đồn bậy bạ, người ta còn sống mà kêu đã chết". (Theo Vietnamnet)

Pha Lê ly hôn chồng Mỹ gốc Hàn

Pha Lê xác nhận cô và ông xã người Hàn Quốc Emmanuel Shin quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 2 năm. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay trong hòa bình với mục tiêu duy nhất hiện tại là tập trung nuôi dưỡng tốt con gái. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ bài viết dài thông báo hôn nhân chấm dứt với khán giả. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Thị Hà mặc áo dài rau má, rạng rỡ về thăm quê sau khi lập thành tích top 13 Miss World

Ngày hôm qua, sau thời gian dài xa gia đình để chinh chiến Miss World, Đỗ Thị Hà mới có dịp để quay trở về quê nhà ở Thanh Hoá để hội ngộ người thân, bạn bè và đông đảo người hâm mộ. Ngay khi xuất hiện ở sân bay, Đỗ Thị Hà đã gây chú ý khi diện trên người tà áo dài màu xanh với hoạ tiết rau má đặc trưng của quê hương cô. Đây cũng chính là thiết kế mang đậm tính truyền thống mà Đỗ Thị Hà đã mặc trong vòng phỏng vấn kín tại Miss World 2021 và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. (XEM CHI TIẾT)

Ngọc Lan: 'Tôi lo xa nên đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn'

Hơn 2 năm ly hôn, làm mẹ đơn thân, Ngọc Lan thoải mái với cuộc sống hiện tại trên kênh YouTube Phiêu cùng cuộc sống. Nữ diễn viên tự tin nuôi dạy con trai rất tốt. Cô không cấm cản bé Louis được gặp gỡ, thân thiết với chồng cũ Thanh Bình. "Cho con gặp ba đã là lịch trình rồi. Tôi không có ba, bị thiệt thòi rất nhiều, mình thiếu đi sự bao bọc. Người ta nói cái gì cũng cần có gốc rễ, bé Louis cũng được sinh ra với nguồn cội đàng hoàng…” (XEM CHI TIẾT)

Will Smith xin lỗi Chris Rock sau cú tát ‘trời giáng’ trên sân khấu Oscar 2022

Chiều tối ngày 28/3 (giờ địa phương), Will Smith đăng lên Instagram “tâm thư” đề cập đến sự cố không hay trên sân khấu Lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Trong đó, tài tử sinh năm 1968 gửi lời xin lỗi đến Chris Rock vì cái tát bất ngờ. “Bạo lực dưới mọi hình thức đều độc hại và có tính huỷ diệt. Hành vi của tôi tại lễ trao giải Oscar tối qua là không thể chấp nhận và bào chữa. Những lời trêu chọc như vậy là một phần của công việc, nhưng lấy tình trạng sức khoẻ của Jada ra đùa giỡn quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã phản ứng theo cảm xúc. Tôi muốn công khai xin lỗi anh, Chris. Tôi đã vượt quá giới hạn và hành động sai lầm. Tôi xấu hổ. Hành động của tôi không thể hiện được hình tượng người đàn ông tôi muốn trở thành. Không có chỗ cho bạo lực trong thế giới tình yêu và sự tử tế…” (XEM CHI TIẾT)

Ngôi sao võ thuật Hoàng Hà qua đời

Sohu ngày 29/3 đưa tin, ngôi sao võ thuật Hoàng Hà qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được công bố. Hoàng Hà tên thật là Hoàng Cảnh Dương, là học trò của bậc thầy võ thuật Hong Kong – Lưu Trạm. Ông hoạt động sôi nổi trong ngành giải trí xứ Cảng Thơm từ những năm 1970 đến 1980, tham gia nhiều thể loại phim ảnh như cương thi, phim hài và hành động, chủ yếu là các vai phản diện. (XEM CHI TIẾT)

Viện Hàn lâm họp khẩn sau vụ cái tát, Will Smith suýt bị đuổi khỏi Oscar 2022

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau khi Will Smith tát Chris Rock ngay trên sân khấu Lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội vào hôm 28/3, AMPAS lên án hành động bạo lực của Will Smith tại Lễ trao giải Oscar 2022. Viện Hàn lâm cũng nhấn mạnh đã mở một cuộc điều tra chính thức xung quanh vụ việc. Theo The Hollywood Reporter, Will Smith có khả năng bị kỷ luật, bao gồm việc có thể bị đình chỉ tư cách thành viên của AMPAS. Tuy nhiên, tờ báo nhận định, khả năng tài tử sinh năm 1968 bị thu hồi giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc” khó xảy ra, dù thực tế có một số thành viên Viện Hàn lâm đã đề xuất hình phạt này. (XEM CHI TIẾT)