Showbiz 28/4: Phía Lý Bình lên tiếng khi vướng ồn ào sao nam đi khách sạn trước ngày cưới

Phía Lý Bình lên tiếng khi vướng ồn ào sao nam đi khách sạn trước ngày cưới

Sáng ngày 28/4, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn một sao nam Vbiz bị bắt gặp đi khách sạn với gái lạ ngay trước đám cưới của mình. Dù không rõ nhân vật chính trong câu chuyện này là ai, tuy nhiên nhiều cư dân mạng đã bán tín, bán nghi cho rằng người này có thể là Lý Bình, bởi anh chàng vừa mới tổ chức đám cưới với Jolie Phương Trinh. Lên tiếng về việc bị réo tên, phía Lý Bình phủ nhận không liên quan đến câu chuyện mà dân tình đang bàn tán, đồng thời khẳng định bản thân trong sạch trước những đồn đoán của dân mạng.

Diễn viên Hải Ly nói về cảnh đánh ghen tốn 5 bát bún riêu trong 'Thương ngày nắng về'

Cảnh hất bún riêu dằn mặt giữa hai nhân vật Thảo và Vân Vân trong "Thương ngày nắng về" phần 2 được nhiều khán giả nhận xét là một trong những màn đánh ghen tai quái nhất nhì của phim Việt. Diễn viên Hải Ly (Thảo) chia sẻ với Tiền Phong chuyện hậu trường thú vị về cảnh quay này. ""Để hoàn thành cảnh đánh ghen tại quán bún, Ly đã phải hất tổng cộng 5 bát bún riêu vào người Ngọc Huyền. Có một lần chẳng may nước từ bát bún bị bắn vào mắt Ngọc Huyền khiến mắt của bạn ấy bị cay. Tuy nhiên, lúc đó máy quay lại đang lấy cận Ly, Ngọc Huyền vẫn cố gắng thoại cho Ly diễn, sau đó mới lau mắt" Hải Ly chia sẻ.

Bảo Thanh xinh đẹp rạng rỡ tái xuất sân khấu

Sau thời gian nghỉ sinh con thứ 2, diễn viên Bảo Thanh chính thức tái xuất sàn diễn sân khấu nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà hát Công an Nhân dân. Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh chia sẻ loạt ảnh diện trang phục ngành kèm dòng trạng thái: "Trân trọng và biết ơn các thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ". Cũng nhân dịp này, Bảo Thanh chính thức tái xuất sàn diễn sân khấu sau thời gian nghỉ sinh con. "Mình đã trở lại với ánh đèn sân khấu tuyệt vời. Tối nay, "Bản Danh Sách Điệp Viên" sẽ được trình diễn tại Nhà hát Lớn - một vở kịch mà trước đây, khi được xem bản diễn của Đoàn kịch Công an - mình đã thầm ước ao được diễn 1 lần. Và ngày hôm nay, ước mơ đó đã trở thành hiện thực như một mối duyên lành"- Bảo Thanh tâm sự.

Thanh Sơn vào vai công an, nên đôi cùng Lương Thu Trang trong phim mới?

Sau 11 tháng 5 ngày, Thanh Sơn sắp sửa gặp lại khán giả truyền hình qua vai diễn mới do VFC sản xuất, lên sóng vào tháng 7/2022. Thông tin về bộ phim vẫn chưa tiết lộ, nhưng theo hình ảnh nam diễn viên chia sẻ, anh sẽ vào vai một chiến sĩ công an. Theo một số nguồn tin, Lương Thu Trang sẽ đóng cặp cùng Thanh Sơn trong dự án mới này. Trong phần bình luận, nữ diễn viên Hướng dương ngược nắng cũng đã bình luận tương tác với Thanh Sơn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Amber Heard làm Johnny Depp mất vai diễn, thừa nhận không có tình cảm với tỷ phú Elon Musk

Mới đây, nhà sản xuất của Law Crime Daily đã đăng tải video Christian Carino - người đại diện cũ của hai diễn viên chia sẻ những tổn hại của nam diễn viên "Cướp biển vùng Caribbean" sau lời cáo buộc của Amber Heard. Vào tháng 1/2021, trước khi video được đăng trên Twitter, Christian đã nhấn mạnh với luật sư của Amber Heard: những lời cáo buộc công khai dưới mọi hình thức sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của bất kì người nổi tiếng nào. Johnny Depp đã đòi bồi thường thiệt hại 50 triệu đô la Mỹ khi Amber nói cô là nạn nhân của bạo lực gia đình vào năm 2018 trong một buổi phỏng vấn với Washington Post.

Sau cơn đột quỵ, bà xã siêu mẫu của Justin Bieber phải nhập viện phẫu thuật tim

Mới đây, Hailey Bieber đăng video mới lên YouTube với dòng tiêu đề: "Kể câu chuyện của tôi". Trong đó, bà xã Justin Bieber tiết lộ vừa trải qua ca phẫu thuật để đóng lỗ thông bầu dục (PFO). Siêu mẫu sinh năm 1996 kể, sau khi được đưa đến bệnh viện khu vực Palm Springs (California) vào tháng trước với các triệu chứng giống như đột quỵ, bác sĩ phát hiện có một cục máu đông di chuyển đến não cô và gây ra một cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA). Tuy nhiên, các bác sĩ không thể tìm thấy cách thức cục máu đông xuất hiện trên não Hailey. "Khi tôi đến Bệnh viện Đại học California, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra chuyên sâu hơn và tìm thấy PFO", Hailey nói.

Brad Pitt than thở với bạn bè về vợ cũ Angelina Jolie

Một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Us Weekly, Brad Pitt đã "than thở với bạn bè" về cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con không hồi kết của anh và vợ cũ Angelina Jolie. Trong cuộc trò chuyện, tài tử "Once Upon A Time In Hollywood" cho rằng, Angelina sẽ không bao giờ đồng ý quyền nuôi con chung và sẽ tìm mọi cách để chống lại chồng cũ cho đến khi các con đủ 18 tuổi. Theo suy nghĩ của Brad, người đẹp sinh năm 1975 hy vọng các con không có mối liên hệ gì với anh cho đến thời điểm chúng bước sang tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định, tài tử U60 sẽ không từ bỏ "cuộc chiến" giành quyền nuôi con, hay nhượng bộ vợ cũ.