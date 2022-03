Showbiz 28/3: Danh hài Chiến Thắng có con thứ năm

TPO - Sau Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, dàn sao Hollywood “đổ bộ” về Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật ở Beverly Hills, California, để dự bữa tiệc thường niên do Vanity Fair chiêu đãi.

TPO - Một sự cố hy hữu đã xảy ra tại Oscar 2022 vừa diễn ra tại Mỹ khi tài tử Will Smith đã tát Chris Rock trên sân khấu vì nam diễn viên hài 57 tuổi đùa cợt vợ Will, Jada Pinkett Smith, về mái tóc trọc của cô khi nói: “Tôi chờ đợi ‘G.I. Jane’ phần 2”. Được biết, nữ chính “G.I. Jane” (1997) do Demi Moore cũng cạo đầu. Đối với Chris đây là một câu đùa, nhưng với Jada Pinkett là một sự xúc phạm, kỳ thị ngoại hình vì cô mắc chứng rụng tóc nhiều năm nay.