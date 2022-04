Showbiz 27/4: Hé lộ loạt ảnh cưới đẹp như mộng của Ngô Thanh Vân và Huy Trần

TPO - Sau khi công bố thông tin đám cưới vào ngày 8/5 tới, cặp đôi Ngô Thanh Vân và Huy Trần hé lộ bộ ảnh cưới đẹp như mộng tới công chúng.

Hé lộ loạt ảnh cưới đẹp như mộng của Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Thông tin Ngô Thanh Vân sẽ làm đám cưới với tình trẻ kém 11 tuổi Huy Trần khiến nhiều người hâm mộ không khỏi vui mừng và phấn khích. Trước thềm hôn lễ, cặp đôi tung loạt ảnh cưới đẹp như mộng. Cô dâu Ngô Thanh Vân xinh đẹp trong những thiết kế váy cưới đơn giản nhưng tinh tế, chú rể Huy Trần lịch lãm với suit đen. Cặp đôi trao nhau ánh nhìn âu yếm, cử chỉ ngọt ngào.

Vào vai lừa dối Vân Vân (Thương ngày nắng về), Quang Trọng nói gì khi nhận 'mưa gạch đá'?

Diễn viên Quang Trọng vai Bách (Thương ngày nắng về) không bất ngờ khi đón nhận nhiều phản ứng phẫn nộ của cư dân mạng dành cho vai diễn của mình. Anh chia sẻ với Tiền Phong: “Bản thân Trọng cũng đã dự đoán được phản ứng khán giả phần nào nhưng không nghĩ sau phân đoạn đấy lại ấn tượng mạnh đến mọi người như vậy. Trọng nhận được “cơn mưa” phẫn nộ với những bình luận không đồng tình với Bách. Đấy cũng là điều đáng mừng vì Trọng đã thể hiện được nhân vật và khiến mọi người ghét đến như vậy”. (XEM CHI TIẾT)

Ngô Thanh Vân chính thức lên xe hoa với tình trẻ kém 11 tuổi

“Đả nữ” Ngô Thanh Vân và Huy Trần công khai hẹn hò hồi tháng 2/2021. Sau nhiều đồn đoán, cả hai chính thức “về chung một nhà” vào ngày 8/5 tới đây. Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân vui mừng thông báo: “Happy Ending. Thân gửi các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp, đối tác, khán giả, và tất cả những người quan tâm yêu thương Vân và Huy. 8/5 này, Vân và Huy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của hai đứa. Lễ cưới nhỏ nhắn xinh xinh với sự hiện diện của hai gia đình, và một vài người bạn gắn bó của Vân-Huy”. (XEM CHI TIẾT)

Bà xã mừng rớt nước mắt khi NSND Công Lý dần bình phục, có thể tự dọn nhà cửa

Mới đây trên trang cá nhân, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý chia sẻ những dòng tâm trạng mới nhất về tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ, thu hút sự chú ý của công chúng. Ngọc Hà viết: "Trưa nay từ viện về, 2 vợ chồng ăn trưa xong mình buồn ngủ rũ cả mắt. Nên đi ngủ không dọn bàn ăn. Chiều tỉnh dậy thấy anh Lý đang dọn nhà, vứt rác…. Mình rơi nước mắt! Thực sự, thấy anh Lý đang dần trở lại, từ việc dậy sớm lên viện, ý thức tập cố gắng hơn! Thương anh". (XEM CHI TIẾT)

'Nữ hoàng nhạc Pop' Madonna chia tay tình trẻ 28 tuổi sau ba năm gắn bó

Ahlamalik Williams được biết đến với vai trò là một biên đạo múa, vũ công và đã từng làm việc với nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có Michael Jackson. Anh chàng gặp nữ hoàng nhạc Pop lần đầu tiên vào năm 2015 khi được chọn làm vũ công trong tour diễn “Rebel Heart”. Madonna đã để mắt đến chàng vũ công điển trai ngay từ những ngày đầu nhưng đến năm 2019, tình yêu giữa hai người mới chớm nở. Tuy không công khai rầm rộ nhưng cánh săn ảnh luôn bắt gặp cặp đôi đi cùng nhau và có những cử chỉ thân mật. Theo trang TMZ, vào thời điểm đó, hai người đã hẹn hò được một năm. (XEM CHI TIẾT)

Amber Heard mắc hai chứng rối loạn nhân cách sau khi ly hôn Johnny Depp

Trong ngày thứ 9 của vụ kiện phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard hôm 26/4, đội ngũ pháp lý của tài tử U60 đã mời nhân chứng chuyên môn, nhà tâm lý học Shannon Curry. Bác sĩ Curry cho biết, ban đầu cô được các luật sư của Depp thuê vào đầu năm ngoái để xem xét hồ sơ trong cuộc chiến pháp lý giữa anh và vợ cũ, phân tích các hành vi trong mối quan hệ của họ dưới góc nhìn khoa học. Tuy nhiên, theo nữ chuyên gia tâm lý, vai trò của bà được thay đổi vài tháng sau đó với yêu cầu đánh giá tâm lý của người đẹp “Aquaman”. (XEM CHI TIẾT)

Nữ DJ Hàn Quốc bị hãng hàng không ép cởi quần, yêu cầu rời máy bay

Ngày 26/4, Soda – một trong những DJ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, chia sẻ trên Twitter cá nhân về tình huống khó chịu với nhân viên của hãng hàng không American Airlines (Mỹ). Soda cho biết, trong chuyến bay từ New York đến Los Angeles (Mỹ), cô mặc một chiếc quần dài đen in kín một từ chửi thề trong tiếng Anh. Nữ DJ không thể ngờ vì chiếc quần này, cô bị nhân viên hàng không của American Airlines yêu cầu rời khỏi máy bay với lý do trang phục không phù hợp với quy định của hãng. (XEM CHI TIẾT)