Showbiz 26/9: Đoàn Văn Hậu khen bạn gái Doãn Hải My

Nghệ sĩ gạo cội Tuyết Liên nói về vai mẹ chồng của NSND Lan Hương

Nghệ sĩ gạo cội Tuyết Liên có sự trở lại màn ảnh ấn tượng trong vai bà nội xì tin ở Thông gia ngõ hẹp. Hài hước, phóng khoáng và trẻ trung nhưng bà Thập (nghệ sĩ Tuyết Liên) lại vô cùng khắt khe với con dâu, thậm chí không chấp nhận cho cô bước chân vào cửa.

Nghệ sĩ Tuyết Liên chia sẻ trước vai diễn này, bà từng đóng vai mẹ vợ khắt khe, cay nghiệt trong Lời thú nhận của Eva, tất nhiên không đặc sắc như cụ Thập - cả hình thức và nội dung. “Bà Thập “quái thai ngâm giấm”, mưu mô, đa tính cách: Khi nhí nhảnh, hồn nhiên, nhảy múa, hát hò, trẻ trung khi thì cay nghiệt... Nhưng chốt lại là thương chồng con, một mình nuôi 4 con trai từ thời bao cấp thì bà ấy phải "tay nem tay chạo", "tay năm tay mười" để sống, để tồn tại. Vì đơn thân, lại ở thành phố nữa nên phải bươn chải, mới tạo nên tính cách như thế”, nghệ sĩ Tuyết Liên nói.

Khi được hỏi thêm, nghệ sĩ Tuyết Liên cho rằng bà không thực sự ấn tượng với vai mẹ chồng nào trên màn ảnh. “Ngay cả Lan Hương đóng mẹ chồng nhiều khán giả thấy xuất sắc nhưng tôi chỉ thấy ổn, không hẳn là thích. Tôi cảm thấy diễn như thế hơi quá, yêu con cực đoan nhưng đôi khi vẫn nên giữ cái gì đó nhân hậu, thuần khiết và Việt Nam. Đấy là cảm nhận của riêng tôi”, nghệ sĩ Tuyết Liên lý giải.

Người đẹp Doãn Hải My qua chia sẻ của bạn trai Đoàn Văn Hậu

Chia sẻ trên kênh YouTube My Celeb, Đoàn Văn Hậu tiết lộ anh chính là người chủ động theo đuổi Hải My. Cầu thủ quê Thái Bình hết lời khen ngợi bạn gái và khẳng định cô chính là hình mẫu lý tưởng anh luôn tìm kiếm. “Hải My là người tử tế. Bạn ấy hiểu về cuộc sống, con người và cuộc sống bóng đá của tôi. Những khi tôi đi xa, bạn ấy cũng hiểu hay những lúc tôi gặp áp lực nhất, bạn ấy có thể chia sẻ với tôi", Đoàn Văn Hậu tâm sự.

Theo Văn Hậu, một trong những điều anh thích nhất ở bạn gái là sự gần gũi, đảm đang dù cô sinh ra và lớn lên ở thành phố. “Mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy trân trọng những điều như thế", Đoàn Văn Hậu thổ lộ.

Dù đã công khai chuyện tình cảm vào tháng 8, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều khẳng định chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Cả hai đều muốn ưu tiên tập trung vào sự nghiệp.

Hương Giang đáp trả khi bị chê sự nghiệp nhạt nhòa

Trên trang cá nhân, diễn viên Hương Giang đăng tải một đoạn video đáp trả bình luận chê bai cô chỉ đầu tư vào nhan sắc còn sự nghiệp không có gì nổi bật. Hương Giang cho biết cô là diễn viên tay ngang nhưng có niềm đam mê. Mỗi khi có cơ hội, cô đều làm nghề nghiêm túc.

Dẫn chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Hương Giang tự hào khoe chiếc cup nhận được tại lễ trao giải Cánh diều Vàng 2021. Hương Giang cho rằng chưa từng mơ chạm tay tới danh hiệu nhưng đó là thành quả và sự công nhận mà cô đạt được.

Chia sẻ với Tiền Phong, Hương Giang khẳng định: “Khi làm nghệ thuật, tôi xác định có người yêu, kẻ ghét. Việc khán giả khen chê là bình thường. Nếu được khen, tôi lấy đó làm động lực để cố gắng. Với những ý kiến trái chiều, tôi tiếp nhận, phân tích và chọn lọc để hoàn thiện”.