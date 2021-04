Showbiz 26/4: Bị chê diễn dở trong ‘Hương vị tình thân’, Phương Oanh đáp trả đầy ẩn ý

TPO - Vào vai Phương Nam trong phim ‘Hương vị tình thân’ mới lên sóng, Phương Oanh nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng.

Hiện tại, bộ phim “Hương vị tình thân” đang nhận nhiều sự quan tâm phía khán giả truyền hình. Bên cạnh những lời khen ngợi thì bộ phim cũng nhận về không ít những ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng, đặc biệt là vai diễn Phương Nam (Phương Oanh đảm nhận). Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh vừa đăng tải một bài viết đầy ẩn ý liên quan đến chuyện khen - chê. Cô viết: “Sự đặc biệt vốn dĩ là không bình thường. Mà đã là bất thường thì bận lòng gì khen chê. Cốt lõi là: Bạn được làm điều mình thích. Bạn là Bạn, không dị nhé, nhưng cũng chẳng giống ai”.

Số lượng người mắc bệnh và tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ đang ở mức báo động khiến Võ Hạ Trâm không khỏi lo lắng cho sự an toàn của gia đình nhà chồng. Mới đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm bày tỏ sự bất an, lo lắng cho gia đình nhà chồng khi dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại Ấn Độ.

Mới đây, dàn sao "Hướng dương ngược nắng" đồng loạt nói lời chia tay khán giả khi bộ phim chính thức đóng máy. Loạt ảnh 3 tiểu thư nhà họ Cao chụp cùng Việt Anh, Hồng Đăng và Đình Tú khiến gây "bão" cộng đồng mạng. Trên trang cá nhân, diễn viên Lương Thu Trang chia sẻ: "Cuối cùng thì cũng hái được Hướng Dương. Hơn 200 ngày ghét bỏ nhau thì hôm nay chúng mình yêu thương nhau đúng cách. Không nói thành lời nữa. Cảm ơn e-kip. Cảm ơn các anh, chị tôi. Cảm ơn khán giả".

Mới đây, danh hài Trấn Thành chia sẻ hình ảnh hiện tại của ca sĩ Như Quỳnh kèm dòng trạng thái cảm thán đầy thích thú. Anh viết: "Trời ơi. Chị tui đã trở lại lợi hại hơn xưa! Đẹp quá Như Quỳnh ơi. Tui xỉu lên xỉu xuống. Chị phải đẹp như thế chị ơi. Ra MV mới liền cho em!". Không chỉ Trấn Thành, nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy diện mạo mới của Như Quỳnh. Cô trở nên thon gọn và trẻ trung hơn. Số đông khán giả khẳng định, nhìn Như Quỳnh hiện tại thấy hình bóng của "Người tình mùa đông" năm xưa.

Bức ảnh Quang Dũng chụp ảnh cùng người yêu cũ là ca sĩ Thanh Thảo và vợ cũ là Hoa hậu Jennifer Phạm tại show ca nhạc của ca sĩ Dương Triệu Vũ ở Hội An tối 25/4 đang 'gây sốt' trên mạng xã hội. Ngay dưới bức ảnh thu hút lượng tương tác rất lớn này, các fans đã để lại nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ mối quan hệ thân thiết của ba người. Đặc biệt, một người bạn của Thanh Thảo bình luận: "bức ảnh xứng đáng đi vào lịch sử showbiz".

Khi lên sân khấu nhận giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93, Youn Yuh Jung nói đùa rằng, chiến thắng của cô có thể là kết quả của lòng hiếu khách mà người Mỹ dành cho nghệ sĩ Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết, thành công ngày hôm nay của bà Youn đã viết lại lịch sử 102 năm của điện ảnh Hàn Quốc. Ông ca ngợi sự nghiệp diễn xuất của bà là một trong những "sự đồng cảm với những người sống ở các nền văn hóa khác nhau".

Zendaya diện đầm cúp ngực cut-out màu vàng rực rỡ, xinh đẹp nổi bật trên thảm đỏ Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 diễn ra tại nhà ga Union và nhà hát Dolby ở Los Angeles (Mỹ) vào tối 25/4 (giờ địa phương, tức sáng 26/4 giờ Việt Nam) và các địa điểm quốc tế khác thông qua vệ tinh. Mỹ nhân sinh năm 1996 đeo bộ trang sức kim cương đắt giá của Bulgari có giá trị lên đến 6 triệu USD.