Showbiz 26/12: Trấn Thành tặng Hari Won quà 1 tỷ đồng nhân kỉ niệm 5 năm ngày cưới

TPO - Hari Won tiết lộ, cô hạnh phúc tới mức không ngủ được vì nhận được quà kỉ niệm 5 năm ngày cưới từ ông xã Trấn Thành.

Trấn Thành tặng Hari Won quà 1 tỷ đồng nhân kỉ niệm 5 năm ngày cưới

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 5 năm về chung nhà giữa MC Trấn Thành và Hari Won, nam nghệ sĩ đăng đàn nói lời ngọt ngào dành cho bà xã. Bên cạnh đó, Trấn Thành còn chi mạnh tặng giọng ca "Anh cứ đi đi" túi hiệu 1 tỷ đồng. "Tới hôm nay, tôi phải công khai bạn gái tôi đã quen hơn 5 năm cho quý vị biết thôi! Cô này người Hàn! Thích mèo, thích ăn, thích nói nhảm và thích hột xoàn. 5 năm rồi đó! Đang suy nghĩ có nên yêu cổ nữa hay không đây nè! Quý vị cho em ý kiến với", Trấn Thành viết. Hari Won không giấu nổi sự vui mừng khi nhận được món quà bất ngờ từ ông xã. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bày tỏ: "Tưởng mới 2-3 năm mà ai dè... Lấy nhau 5 năm rồi. Mình hỏi ổng ý có muốn gia hạn không? Và ổng chưa thấy trả lời cả nhà ơi. Mới được 2 giờ sáng hơn là ổng tặng quà kỷ niệm 5 năm nên không ngủ được tới sáng vì vui quá. Giờ 2 vợ chồng tình cảm đi ăn tối. Bắt ổng làm trái tim mà chưa ăn gì nên mặt không vui lắm nhưng thôi kệ! Tui vui là được. Thương anh lắm". (Theo Saostar)

Đan Trường khoe nhà mới ở Mỹ hậu ly hôn vợ doanh nhân

Sau khi ly hôn vợ đại gia, Đan Trường ổn định lại cuộc sống, mua nhà tại Dallas, Texas, Mỹ sống cùng em gái ruột. Nam ca sĩ chia sẻ lý do chọn khu vực này vì em gái đã sinh sống ở đây 10 năm và sẽ sớm đón bố sang, anh chọn ngôi nhà cạnh hồ để đúng với sở thích câu cá của phụ huynh. Dù không tiết lộ cụ thể mức giá căn nhà mới nhưng anh cho biết giá nhà đất tại Dallas đã tăng khoảng 30% so với đầu năm. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sỹ và người hâm mộ tiễn biệt NSƯT Thanh Kim Huệ

Sáng ngày 26/12, gia đình đã làm lễ đưa tiễn vong linh NSƯT Thanh Kim Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều nghệ sỹ và người hâm mộ đã tới tiễn biệt giọng ca “Cô Lan”. Vì dịch bệnh và đường vào nhà NSƯT Thanh Kim Huệ hơi nhỏ nên BTC chỉ cho một số người hâm mộ được phép vào viếng. Một số nghệ sĩ xuất hiện rất sớm như nghệ sĩ NSND Thanh Tuấn, NSƯT Thành Lộc, diễn viên Hồng Tơ, đạo diễn Gia Bảo... NSND Thanh Tuấn ngồi lặng một góc. Ông cho biết suốt mấy ngày nay, ngày nào ông cũng cùng các nghệ sỹ cùng thời như NSND Lệ Thuỷ, NSND Bạch Tuyết đều ghé thăm linh cữu NSƯT Thanh Kim Huệ. Chúng tôi ngồi lặng lẽ, trò chuyện với nhau về những kỷ niệm của một thời hoàng kim sân khấu của chúng tôi” - Thanh Tuấn cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Quang Dũng trải lòng về Thanh Thảo, tiết lộ yêu cầu đặc biệt từ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Vang bóng một thời tuần này có sự góp mặt đặc biệt của nam ca sĩ Quang Dũng, thêm vào đó ca sĩ Phương Thanh cũng quay trở lại để đồng hành cùng MC Đại Nghĩa trong vai trò người bình luận. Trong chương trình, Quang Dũng cũng trải lòng về ca sĩ Thanh Thảo - người bạn tri kỷ và từng có một tình yêu đẹp với anh. "Lúc đó làm album cùng Thanh Thảo là cả một ê-kíp, từ đó chúng tôi chia sẻ và tâm sự… Cho đến hôm nay khi Thanh Thảo chia sẻ về những kỷ niệm cũ, và có nhắc đến hai từ 'tri kỷ' thì điều đó thật đẹp và tuyệt vời. Và bản thân Quang Dũng cũng thấy hạnh phúc khi mình có một người bạn tri kỷ…", Quang Dũng nói. (XEM CHI TIẾT)

Thêm hai thành viên BTS mắc COVID-19

Tối ngày 25/12 (giờ Hàn Quốc), công ty Big Hit Music đăng thông báo trên mạng xã hội Weverse rằng, RM và Jin của BTS vừa nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Theo công ty giải trí Hàn Quốc, sau khi trở về Hàn Quốc từ Mỹ vào ngày 17/12, RM lập tức tiến hành xét nghiệm PCR COVID-19. Dù nhận kết quả âm tính, idol sinh năm 1994 vẫn tự cách ly tại nhà theo quy định phòng dịch của Hàn Quốc. “Tuy nhiên, khi xét nghiệm PCR vào ngày hôm nay (25/12) trước khi kết thúc thời hạn cách ly, anh được xác nhận mắc COVID-19. Anh ấy hiện không có triệu chứng cụ thể nào”, thông báo cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Triệu phú Duncan Bannatyne 72 tuổi phong độ bên vợ kém 31 tuổi ở biển

Cặp vợ chồng triệu phú có chuyến đi nghỉ ở Dubai dịp Giáng sinh và có những shoot hình tình tứ, ngọt ngào khiến dân mạng ngưỡng mộ. Nigora Whitehorn sinh năm 1980 ở Uzbekistan, từng là nhân viên lễ tân phòng khám nha khoa và có 1 con gái trước khi hẹn hò doanh nhân, diễn viên và tác giả người Scotland sinh năm 1949. Sau khi trở thành bạn gái của Duncan Bannatyne - người hiện sở hữu hơn 374 triệu USD, người đẹp 8x bước chân vào thế giới triệu phú và lọt tầm ngắm truyền thông. Cặp đôi đã có hai năm hẹn hò trước khi làm đám cưới vào năm 2017. Cô là vợ thứ 3 của Duncan Bannatyne. Trước đó, anh có 2 đời vợ và 6 đứa con. (XEM CHI TIẾT)

Jason Bateman được vinh danh là Người đàn ông của năm

Fox News đưa tin Jason Bateman được Nhà hát Hasty Pudding của Đại học Harvard vinh danh là Người đàn ông của năm 2022. Tài tử là người đầu tiên nhận giải thưởng này kể từ năm 2020, do dịch Covid-19 nên giải bị hoãn. "Chúng tôi rất muốn giới thiệu Jason Bateman với giải thưởng Hasty Pudding Man of the Year lần thứ 55. Khoảnh khắc này thật tuyệt khi được gọi tên Jason", Nick Amador - chủ tịch của tổ chức - phát biểu. "Từ đạo diễn trẻ nhất từ ​​trước đến nay của DGA khi chỉ đạo ba tập phim Valerie ở tuổi 18, đóng chính nhiều phim truyền hình và điện ảnh, thành lập công ty sản xuất riêng, ông Bateman đã tạo sức ảnh hưởng đáng kể lên ngành phim ảnh", thông cáo báo chí viết thêm. (Theo Zing)