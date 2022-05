Showbiz 25/5: Phản ứng của nghệ sĩ Chiến Thắng khi bị tố ‘nói phét’ ở đám cưới Mạc Văn Khoa

TPO - Theo một clip được lan truyền trên mạng xã hội, nghệ sĩ Chiến Thắng bị một khán giả lớn tuổi tố anh chuyên “nói phét” và yêu cầu xuống sân khấu tại đám cưới của Mạc Văn Khoa.

Phản ứng của nghệ sĩ Chiến Thắng khi bị tố ‘nói phét’ ở đám cưới Mạc Văn Khoa

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip trong đám cưới của Mạc Văn Khoa có màn tấu hài của nghệ sĩ Chiến Thắng. Theo đó, nam danh hài lên sân khấu chúc mừng đám cưới đàn em thì bị một khán giả lớn tuổi ở dưới hét lớn tố anh chuyên “nói phét” và bảo anh về đi. Đáp lại, nghệ sĩ Chiến Thắng khá bình tĩnh và chia sẻ: “Bác ơi, hôm nay là ngày vui của em Khoa. Cháu về đây là tình cảm bác ạ, chứ không vì điều gì. Cháu biết bác lớn tuổi mà tự nhiên bác ở đó nói một câu khiến cháu giật mình. Cái này không phải là nói phét bác ạ, cái này là nghệ thuật tấu hài”. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Chiến Thắng không quên gửi lời chúc phúc tới vợ chồng Mạc Văn Khoa cũng như lời chúc sức khỏe tới toàn thể hội hôn. Cách hành xử của nam danh hài nhận được nhiều lời khen ngợi và tán dương của người hâm mộ.

Cao Thái Hà xin lỗi về phát ngôn 'kiếp sau làm vợ của ba'

Một phát ngôn nhắc đến người cha quá cố trong talkshow năm 2021 của Cao Thái Hà bất ngờ bị cư dân mạng đào lại. Nhiều người chỉ trích dữ dội nữ diễn viên Bão Ngầm vì lời nói không khôn khéo. Cụ thể cô chia sẻ như sau: "Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên, tự tử xuống, nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn". (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Quốc tế 2022 giới hạn số lượng thí sinh, Á hậu Phương Anh vẫn được coi là ứng viên nặng ký

Mới đây, trang chủ của cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2022 đã chính thức công bố ngày và địa điểm tổ chức của cuộc thi năm nay. Theo đó, Miss International 2022 sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 13/12 tại Tokyo Dome City Hall, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đặc biệt, đại diện đơn vị tổ chức cho biết, do những yêu cầu khắt khe về giãn cách xã hội, cuộc thi sẽ chỉ đón tiếp tối đa 70 thí sinh (bao gồm cả thí sinh nước chủ nhà). (XEM CHI TIẾT)

Khán giả phản ứng việc Đức (Hồng Đăng) bị ung thư ở 'Thương ngày nắng về'

Bộ phim “Thương ngày nắng về” phần 2 đã lên sóng tập 23 vào tối 24/5. Diễn biến bộ phim đang tập trung vào những mâu thuẫn trong hôn nhân, bi kịch gia đình của Khánh- Đức do Lan Phương và Hồng Đăng thủ vai. Trước đó, nhiều khán giả “ném đá” Đức về thái độ thiếu tin tưởng Khánh, để vợ loay hoay trong mớ bòng bong mà Đức biết rõ cô bị chị chồng hãm hại. Đức nhu nhược, vô dụng và ngay cả trong việc bảo vệ vợ của mình anh cũng không thể làm được. Việc để Đức mắc bệnh hiểm nghèo trong tình cảnh này khiến người hâm mộ không khỏi chán nản và thất vọng. (XEM CHI TIẾT)

Ông chủ của Amber Heard bênh vực Johnny Depp trước tòa

Ngày thứ Ba (24/5), Walter Hamada, chủ tịch DC Films từ năm 2018, đã được mời ra tòa làm chứng trong phiên toà xét xử vụ kiện phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard ở bang Virginia, Mỹ. Ông Hamada không trực tiếp có mặt trong phòng xử án mà thông qua cuộc gọi video để đưa ra lời khai. Tại đây, ông Hamada bác bỏ cáo buộc từ Amber Heard rằng Johnny Depp khiến sự nghiệp của cô tiêu tan, cụ thể là bị cắt giảm đáng kể thời lượng xuất hiện trong “Aquaman 2”. (XEM CHI TIẾT)

Bạn gái của Romeo lộ diện giữa ồn ào mâu thuẫn với dâu trưởng nhà Beckham

Hôm thứ Ba (24/5), Mia Regan tham dự sự kiện của một thương hiệu trang sức Pháp nổi tiếng ở London (Anh). Tại đây, người mẫu sinh năm 2002 mặc trang phục đen sành điệu, cá tính khoe vóc dáng cao gầy cùng gương mặt xinh đẹp. Người đồng hành với Mia lần này không phải bạn trai nổi tiếng Romeo Beckham mà là mẹ ruột, bà Helen Regan. Đây là lần đầu tiên Mia lộ diện công khai sau khi showbiz thế giới rộ lên thông tin cô đang xảy ra căng thẳng với Nicola Peltz, vợ mới của cậu cả nhà Beckham – Brooklyn. (XEM CHI TIẾT)

‘Siêu anh hùng’ gốc Á Lưu Tư Mộ là nghệ sĩ ảnh hưởng nhất năm 2022

Lưu Tư Mộ là người dẫn đầu trong mục “Nghệ sĩ” của danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022 do tạp chí Time bình chọn, với đề cử của nữ diễn viên Canada gốc Hàn Sandra Oh. Anh cũng là một trong 5 nhân vật vinh dự xuất hiện trên trang bìa ấn bản Time 100. Năm 2021, với “Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân”, tài tử 33 tuổi bước lên hàng sao hạng A của Hollywood. Anh trở thành “siêu anh hùng” gốc Á đầu tiên của vũ trụ điện ảnh Marvel. Đây là thành tích mà chưa một người Canada gốc Hoa nào đạt được. Không chỉ tự mình nỗ lực trong sự nghiệp, anh còn trở thành nguồn cảm hứng cho những người gốc Á vượt qua sự thù ghét và phân biệt đối xử để sống với đam mê và thành công. “Anh ấy là siêu anh hùng của chúng tôi”, Sandra Oh nhận định. (XEM CHI TIẾT)