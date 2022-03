Showbiz 25/3: Con gái riêng của NSND Công Lý tiết lộ mối quan hệ với MC Thảo Vân

TPO - Ngoài con trai chung với MC Thảo Vân, NSND Công Lý còn có một con gái chung với người vợ đầu, tên Thục Anh. Cô bé hiện là sinh viên chuyên ngành Đạo diễn tại Đại học Sân khấu điện ảnh.

Con gái riêng của NSND Công Lý tiết lộ mối quan hệ với MC Thảo Vân

Mới đây, Thục Anh - con gái của NSND Công Lý hiếm hoi tiết lộ về mối quan hệ với em trai cùng cha khác mẹ và MC Thảo Vân. Thục Anh cho biết, MC Thảo Vân luôn đưa ra cho mình nhiều lời khuyên hữu ích. Cả hai tương tác thích thú nhau bằng những lượt like trên mạng xã hội. Còn với Tít, cậu em cùng cha khác mẹ, Thục Anh chia sẻ hồi nhỏ hai chị em không thân nhau do sự khác biệt trong tính cách nhưng càng lớn càng hiểu nhau hơn: "Khi hai chị em đi chơi cùng nhau, Tít bao giờ cũng hỏi chị về đâu, nếu mình nói về nhà bạn A, bạn B là Tít sẽ đưa mình đến trước cửa nhà bạn rồi mới phóng xe về. Nói chung, Tít sống rất tình cảm, biết quan tâm đến ông bà, bố mẹ, chị và những người xung quanh". (Theo Saostar)

Quý Bình bật khóc khi đón con đầu lòng với vợ đại gia hơn 7 tuổi

Đón con đầu lòng ở tuổi 38, Quý Bình nhận được nhiều lời chúc mừng của khán giả, bạn bè, đồng nghiệp. Trong buổi ra mắt phim ngày 24/3 vừa qua, nam diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc và chia sẻ với truyền thông. Trên kênh Bí Mật Vbiz, Quý Bình tâm sự: "May mắn là trong cuộc đời diễn xuất của mình tôi chưa từng đóng vai làm cha nào cả. Chứ không thì tôi nghĩ mình diễn sai hết rồi. Khi được nhận tin mình có con thật sự, mình được làm cha thật sự cảm xúc không có gì có thể diễn tả được. Ngày bà xã báo tin là có em bé, lúc đó nghe tin tôi xây xẩm mặt mày, quay vòng vòng, không biết mình làm gì”. (XEM CHI TIẾT)

Hồng Đăng chúc mừng sinh nhật Hồng Diễm, tranh thủ 'dìm hàng' không thương tiếc

"Cặp đôi vàng" của màn ảnh Việt Hồng Đăng – Hồng Diễm lâu nay luôn nhận được sự yêu thích và quan tâm của khán giả. Đúng ngày sinh nhật tuổi 39 của “tình màn ảnh”, Hồng Đăng gửi lời chúc mừng tới đồng nghiệp và không quên chia sẻ ảnh “dìm hàng” khiến cư dân mạng cười ngất. “Cách đây mười mấy năm khi còn trẻ thì mình cũng có ham hố làm anh… Nhưng giờ thấy tuổi già ập đến rồi thôi xưng hô về đúng tuổi nhé … Chúc mừng sinh nhật bà chị Nguyễn Hồng Diễm… Chúc bà chị luôn xinh đẹp, thành công hơn nữa trong mọi lĩnh vực nhé. Mỗi tháng mất thêm một khoản mua dung lượng để lưu đống ảnh thần thánh này đấy. Khổ lắm không phải đùa đâu…”, nam diễn viên hài hước chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Á hậu Thuỵ Vân sút cân, phải huỷ nhiều show diễn do bị mắc COVID-19

Á hậu Thuỵ Vân cho biết cô bị sút cân và phải huỷ bỏ nhiều show diễn dù đã nhận lời trước đó do bị mắc COVID-19. “Cách đây khoảng 1 tháng, tôi không may bị mắc COVID-19. Tôi còn nhớ ngày khi nhìn xét nghiệm 2 vạch, tôi ngồi thẫn thờ một lúc rồi mới về đến nhà dù thời điểm đó đã có rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè của tôi không may mắc phải. Ngay lập tức, tôi bắt đầu rà soát lại tất cả các cuộc gặp gỡ trong 2 - 3 ngày gần đó để tìm nguồn lây và tìm những ai đã tiếp xúc để thông báo cho mọi người cách ly" - Thuỵ Vân cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Huyền Lizzie hé lộ bối cảnh ăn chơi cùng dàn sao 'Thương ngày nắng về'

Những ngày qua, dàn diễn viên Thương ngày nắng về tiếp tục “nhá hàng” bằng những hình ảnh hậu trường khiến người hâm mộ háo hức đón đợi. Trên trang cá nhân, Huyền Lizzie (vai Vân Trang) tiết lộ tạo hình sành điệu, ăn chơi khác hẳn với hình tượng Giám đốc Marketing Hoàng Kim thành đạt, nhã nhặn thường thấy. Cô diện phong cách nữ sinh, để tóc xoăn dài, mặc váy ngắn. Một bức ảnh hậu trường khác cho thấy Vân Trang cùng Hoàng Duy (Đình Tú) tay trong tay tình tứ. Có vẻ như mối quan hệ tình cảm của cặp đôi sang phần 2 đã tiến triển rõ rệt hơn. (XEM CHI TIẾT)

Câu chuyện buồn đằng sau người đàn ông khoả thân trên sân khấu Oscar

Cho đến nay, người đàn ông khoả thân trên sân khấu vẫn được nhắc đến là một trong những khoảnh khắc điên rồ nhất lịch sử lễ trao giải điện ảnh Oscar. Năm 1974, khi người dẫn chương trình David Niven đang chuẩn bị mời minh tinh Elizabeth Taylor lên sân khấu Lễ trao giải Oscar lần thứ 46 để công bố chủ nhân giải thưởng quan trọng nhất “Phim hay nhất”, một người đàn ông khoả thân bước ra từ phía bên trái sân khấu, tay tạo dáng chữ “V”, lướt qua sau lưng ông Niven trước khi chạy vào trong cánh gà. (XEM CHI TIẾT)

Julia Fox mặc gợi cảm táo bạo, bất ngờ so sánh với ‘Người đàn bà đẹp’

Mới đây, Julia Fox bị bắt gặp đi dạo bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Hollywood (Los Angeles, Mỹ). Cô gây choáng váng với phong cách thời trang táo bạo và ấn tượng. Tình cũ Kanye West mặc set đồ hai mảnh màu trắng, với áo ba lỗ crop-top và chân váy siêu ngắn. Trong khi bộ đồ "thiếu vải", lộ cả chân ngực, phụ kiện lại rất kín. Cô đi boot cao su đen cao trên đầu gối và găng tay đồng bộ che gần hết cánh tay. Đính kèm là túi xách da trăn và mắt kính đen. (XEM CHI TIẾT)