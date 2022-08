Showbiz 23/8: Vừa thông báo chia tay bạn trai, Hương Giang tung ảnh áo tắm cực sexy

TPO - Loạt ảnh áo tắm gợi cảm và quyến rũ của Hương Giang ở trời Tây khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Vừa thông báo chia tay bạn trai, Hương Giang tung ảnh áo tắm cực sexy

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện áo tắm tại một bãi biển nổi tiếng của Bali. Người hâm mộ xuýt xoa khi Hương Giang khoe body mảnh mai, gợi cảm và thần thái sang chảnh. Cách đây không lâu, Hương Giang thông báo trên trang cá nhân về việc chia tay Matt Liu sau 2 năm gắn bó. "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em!. Always beside you my special man (Luôn luôn bên cạnh người đàn ông đặc biệt của em)”- Hương Giang viết.

Thương Tín tìm được kế sinh nhai mới: 'Chạy sô' hát đám cưới

Sau những điều tiếng và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, diễn viên Thương Tín đã có những lời mời biểu diễn. Đây cũng là công việc có thể giúp ông mưu sinh, chăm lo cuộc sống cá nhân. Nhạc sĩ Tô Hiếu, người giúp đỡ diễn viên Thương Tín về chỗ ở, cho biết ông đang chạy sô ở Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hiện tại, diễn viên phim "Biệt động Sài Gòn" này đã có 2 sô hát đám cưới và nhận được nhiều lời tán dương của người nghe. Ông mong muốn theo đuổi nghề hát để mưu sinh, tự chăm lo cuộc sống của mình. (XEM CHI TIẾT)

Người đẹp Truyền thông HHVN 2016 Ngọc Vân tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế với điểm cao nhất khóa

Mới đây, Người đẹp truyền thông tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 - Phùng Bảo Ngọc Vân đã tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế với số điểm cao nhất toàn khóa gây ngưỡng mộ. Phùng Bảo Ngọc Vân sinh năm 1997, từng được biết đến là thí sinh có học vấn ‘khủng’ nhất trong dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016 với hàng loạt giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế. (XEM CHI TIẾT)

Nổi da gà với bản phối 'Hoa nở không màu', một diva được gọi tên

The Masked Singer VietNam – Ca Sĩ Mặt Nạ mới đây đã đăng tải hoàn chỉnh tiết mục Hoa nở không màu mang một màu sắc hoàn toàn mới mẻ. Ca sĩ thể hiện ca khúc này trong trang phục hóa thân thành Phượng hoàng lửa và khiến các cố vấn phải xuýt xoa vì giọng hát nội lực cùng cách xử lý thanh nhạc điêu luyện. Đã có rất nhiều ý kiến tranh luận để đoán xem danh tính thật sự của giọng ca mặc trang phục Phượng hoàng lửa. Nhiều cái tên được đưa ra như Thu Minh, Hà Trần, Hồng Nhung, tuy nhiên sau khi đưa ra những đối chiếu so sánh về giọng hát, cư dân mạng hầu hết đều khẳng định đó là diva Hà Trần. (XEM CHI TIẾT)

Nam ca sĩ Trung Quốc lao ra cửa sổ nghi tự tử ngay trên sóng livestream

Hàn Bội Tuyền đang là cái tên gây chú ý nhất showbiz Hoa ngữ thời điểm hiện tại liên quan đến cáo buộc sử dụng ma túy và hành động nghi tự tử trên sóng livestream. Theo đó, sáng ngày 22/8, mạng xã hội Trung Quốc rộ lên thông tin Hàn Bội Tuyền bị phát hiện sử dụng ma túy. Tin đồn này càng được củng cố khi loạt show truyền hình có nam ca sĩ Gen Z tham gia đều bị gỡ bỏ hoặc cắt cảnh. Hơn thế, vào thời điểm đó, không thể tìm kiếm tài khoản cá nhân của Hàn Bội Tuyền trên Weibo. (XEM CHI TIẾT)

Gia đình Lâm Chí Dĩnh lên tiếng sau tin sức khỏe tài tử ngày càng tồi tệ hậu phẫu thuật

Mạng xã hội Trung Quốc tối 22/8 lan truyền thông tin Lâm Chí Dĩnh đang trở nên tồi tệ sau ca phẫu thuật tái tạo gương mặt. Nhiều thông tin cho hay, nam diễn viên khó khăn trong chuyện ăn uống vì không thể há miệng, vì vậy chỉ có thể đặt ống thông dạ dày qua mũi. Thông tin trên đã đứng vị trí đầu tiên Hot Search Weibo Trung Quốc khiến nhiều người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tài tử. (XEM CHI TIẾT)

Nữ diễn viên Zoe Kravitz lộ ngực trần ở biển

Zoe Kravitz đang đi nghỉ ở Ý với bạn trai Channing Tatum. Chuyến đi nghỉ của cặp đôi nổi tiếng nhanh chóng lọt ống kính cánh paparazzi. Không chỉ vậy, khoảnh khắc sao nữ phim "The Batman" để ngực trần cũng bị ghi lại. Cặp sao bị đồn hẹn hò từ tháng 8 năm ngoái khi xuất hiện cùng nhau trên phố và có những cử chỉ thân mật nhưng không lên tiếng xác nhận. Họ tiếp tục sánh đôi tại thảm đỏ Met Gala diễn ra ở New York (Mỹ) hôm 13/9/2021 (giờ địa phương) nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. (XEM CHI TIẾT)