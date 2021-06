Showbiz 22/6: Dân mạng thi nhau bắt trend 'Ngày hội ăn phở toàn dân'

TPO - Từ sáng sớm nay (22/6), cư dân mạng chia sẻ hàng loạt hình ảnh ăn phở, check in tại các hàng quán. Thêm đó, mọi người cùng đặt tên cho ngày 22/6 là ngày hội "Ăn phở toàn dân".

Dân mạng thi nhau bắt trend 'Ngày hội ăn phở toàn dân'

Sau khi quyết định được thông báo đêm ngày 22/6, cộng đồng mạng đã rần rần chia sẻ nhiều nguyện vọng được đi cắt tóc, gội đầu, ăn phở Hà Nội,... sau nhiều ngày các cửa hàng dịch vụ bị đóng cửa.

Ca sĩ Thanh Lam và bạn trai làm lễ dạm ngõ

Trao đổi với báo chí, diva Thanh Lam cho biết cô và bạn trai làm lễ dạm ngõ ngày 19/6, vào dịp sinh nhật lần thứ 52 của cô. Buổi lễ tổ chức đơn giản, với sự tham gia của đại diện hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết. Trong lễ dạm ngõ, nữ ca sĩ diện áo dài xanh, còn hôn phu mặc quần tây kết hợp áo sơ mi trắng. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chưa dự tính ngày tổ chức lễ cưới. "Tất cả tùy thuộc vào chữ duyên", cô nói. (XEM CHI TIẾT)

Hari Won ôm bó hoa ‘đồng tiền’ dịp sinh nhật, Trấn Thành gửi lời mật ngọt đến vợ

Trấn Thành – Hari Won là cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt. Hai vợ chồng thường xuyên thể hiện tình cảm thân mật và gửi đến nhau những lời yêu thương trên mạng xã hội khiến công chúng ghen tị. Nhân dịp sinh nhật đón tuổi 36 của bà xã, nam MC đình đám đã viết những lời ngọt ngào trên trang fanpage 18 triệu người theo dõi của anh: “Tôi hỏi em: Sinh nhật lần này muốn tặng gì"? Em muốn gì kệ em. Thật ra tôi có câu trả lời rồi. Tôi tặng tôi cho em đó. Muốn xài sao xài nha. Mừng sinh nhật bà xã tuyệt vời nhất hành tinh của anh. Luôn yêu anh như thế nhé, vì anh cũng sẽ làm vậy", Trấn Thành viết. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Văn hóa đề xuất hỗ trợ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch gặp khó

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đăng ký văn bản gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất một số chính sách hỗ trợ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch. Trong văn bản số 2085 ngày 18/6, lãnh đạo Bộ VHTTDL đề xuất một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đội ngũ nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chính phủ thời gian qua ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng từ đại dịch, tuy nhiên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch chịu tác động mạnh nhưng tới nay chưa có chính sách hỗ trợ. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ nhân ‘Thiên Long Bát Bộ’ gây tranh cãi khi được phong hàm giáo sư

Vài ngày trước, mạng xã hội Trung Quốc rộ lên thông tin Trần Hảo là giáo sư của Học viện Hí kịch Trung ương – “cái nôi” đào tạo ra nhiều minh tinh điện ảnh, truyền hình châu Á như Củng Lợi, Chương Tử Di, Đặng Siêu, Đồng Lệ Á, Lưu Hạo Nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ… Sau đó, một số dân mạng đã tìm kiếm trên trang web chính thức của ngôi trường danh tiếng ở Bắc Kinh và phát hiện tên của Trần Hảo xuất hiện ở cột “Khoa Diễn xuất – Giáo sư”. (XEM CHI TIẾT)

Ảnh Tổng thống Pháp Macron gặp Justin Bieber hút triệu 'Like'

Bức ảnh được Justin Bieber chia sẻ trên Instagram hôm 21/6 cho thấy nam ca sĩ gốc Canada cùng vợ Hailey đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte mời đến gặp gỡ tại Điện Elysee. Bieber mặc một bộ vest lịch thiệp, đi giày thể thao màu xanh. Trong khi siêu mẫu Hailey diện một bộ váy nâu cắt xẻ táo bạo. Nam ca sĩ không viết chú thích cho bức ảnh triệu “like”, mà để người hâm mộ và các phóng viên tự suy doán về mục đích cuộc gặp. (XEM CHI TIẾT)

Kylie Jenner chia sẻ kỷ niệm ‘đau thương’ về nụ hôn đầu

Mới đây, trong tập hội ngộ đặc biệt trước khi kết thúc show thực tế gia đình “Keeping Up With the Kardashians”, Kylie Jenner đã chia sẻ về nguồn cảm hứng cho “đế chế” mỹ phẩm Kylie Cosmetics, từng giúp cô được vinh danh là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi mới 21 tuổi (đã bị thu hồi). (XEM CHI TIẾT)