Showbiz 22/4: Hà Anh Tuấn góp 500 triệu đồng vào quỹ vắc xin COVID-19

Hà Anh Tuấn góp 500 triệu đồng vào quỹ vắc xin COVID-19

Sau gần 3 tuần khép lại 2 đêm concert 'Veston' tại Đà Lạt thành công, vừa qua Hà Anh Tuấn quyết định dành tặng 500 triệu để ủng hộ quỹ vắc xin COVID-19. Trước đó, Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp từ thiện giúp ngành y chống COVID-19. Nam ca sĩ cùng hai người đã tài trợ 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm nhập khẩu trọn gói từ Đức cho các địa phương là Hà Nội, TP HCM và Quảng Ninh. Ngoài ra Hà Anh Tuấn còn gây sốt khi ủng hộ "Như chưa hề có cuộc chia ly" 3 tỷ đồng khi nghe tin chương trình phải dừng hoạt động vì hết kinh phí.

Ca sĩ Kim Ngân văng tục, trở về sống lang thang khiến Thúy Nga bật khóc

Tưởng chừng như vào chùa bệnh tình của ca sĩ Kim Ngân có dấu hiệu khả quan hơn thì mới đây Thúy Nga tá hỏa khi chứng kiến đàn chị văng tục và bỏ về khu giặt ủi trước đây. Theo đó, khi Thúy Nga đang ăn với một người bạn của Kim Ngân trong chùa thì nữ ca sĩ lại bỏ đi. Thúy Nga sau khi phát hiện mới tá hỏa đi tìm và bắt gặp đàn chị đang ăn cơm ở sân trước khu giặt ủi gần nhà nhạc sĩ Lê Quang. (XEM CHI TIẾT)

Việt Anh kể về cảnh hôn Lương Thu Trang ở 'Hướng dương ngược nắng'

Trên chương trình VTV Kết Nối, Việt Anh chia sẻ cảnh cướng hôn của Hoàng và Minh trong “Hướng dương ngược nắng”. Nam diễn viên cho biết đây đều là những phân đoạn rất thú vị và anh đã có nhiều kinh nghiệm diễn cảnh hôn khá lâu năm nên không gặp phải nhiều khó khăn. “Trước đó, hai anh em diễn với nhau rất ăn ý, chẳng qua vì từ đầu phim đến lúc đó hai người chưa có cảnh hôn nào nên mọi người nghĩ là khó nhưng chúng tôi cũng đã bàn bạc với nhau và ơn giời là diễn một lần là xong", anh bộc bạch. (XEM CHI TIẾT)

Rộ tin đồn H'Hen Niê làm giám khảo tại Miss Universe 2020, cư dân mạng phản ứng bất ngờ

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền rầm rộ thông tin Hoa hậu H'Hen Niê sẽ là giám khảo của Miss Universe 2020. Theo đó, thông tin này được Jojo Bragais - nhà tài trợ giày cho Hoa hậu Hoàn Vũ 2020 hé lộ. Dù đây chưa phải là thông tin chính thức, nhưng đã có không ít cư dân mạng ở Philippines bày tỏ ý kiến trái chiều về việc H'Hen Niê làm giám khảo Miss Universe. Họ cho rằng cô chỉ mới lọt Top 5, chưa có đóng góp đặc biệt gì cho cuộc thi nên việc làm giám khảo là chưa xứng đáng. (XEM CHI TIẾT)

Khánh Vân kể câu chuyện ám ảnh quấy rối tình dục trong video giới thiệu tại Miss Universe

Mới đây, BTC Miss Universe đã đăng tải video clip của các đại diện tham dự cuộc thi năm nay trên trang chủ chính thức để khán giả trên khắp thế giới sẽ biết hơn về các thí sinh. Trong video clip giới thiệu về bản thân, Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ: “Tôi đã từng là nạn nhân của quấy rối tình dục, và tôi hiểu được những vấn đề đó xảy ra với mình, có sự ám ảnh, có sự lo sợ và thiếu sự tự tin trong cuộc sống. Tôi từng không kể câu chuyện với bất kỳ ai, để trong lòng mình và không có cách nào vượt qua được. Nhưng đến một ngày, tôi quyết định chia sẻ với người thân và nhận được sự ủng hộ. Từ đó tôi hiểu mình phải mạnh mẽ hơn”. (XEM CHI TIẾT)

Vũ nữ thoát y huyền thoại được trả lương cao nhất trong lịch sử qua đời

Deadline đưa tin, Tempest Storm qua đời sau một trận ốm ngắn trong căn hộ ở Las Vegas, tiểu bang Nevada, Mỹ, vào hôm 20/4, hưởng thọ 93 tuổi. Cái chết của bà được Harvey Robbins, bạn kiêm đối tác kinh doanh, tiết lộ cho Las Vegas Review-Journal. Robbins có mặt vào thời điểm Storm qua đời, cùng với một y tá và các vũ nữ ở Las Vegas Kalani Kokonuts và Miss Redd. Được biết, Storm bị chứng mất trí nhớ tuổi già và gần đây trải qua cuộc phẫu thuật ở hông. (XEM CHI TIẾT)

Quảng cáo đồ lót nhưng không chịu mặc sản phẩm, nữ ca sĩ Kpop gây tranh cãi

Thành viên Arin của nhóm nhạc Oh My Girl từng khiến người hâm mộ mê mẩn ngay sau khi debut bởi vẻ đẹp trong sáng, dễ thương. Tuy nhiên mới đây, cô nàng sinh năm 1999 lại vướng phải một lùm xùm không đáng có với màn quảng cáo nội y của mình. Trong bộ ảnh mới nhất quảng bá cho một hãng đồ lót, Arin khiến nhiều người tỏ ra khó hiểu khi không hề mặc sản phẩm đồ lót của nhãn hàng mà chỉ mặc đồ kín cổng cao tường rồi cầm đồ lót trên tay. Trong những bức ảnh khác, thành viên nhóm Oh My Girl thậm chí chỉ đứng cạnh ma nơ canh và tạo dáng khá hời hợt. (XEM CHI TIẾT)