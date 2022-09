Showbiz 21/9: Bộ Văn hóa xử lý mạnh tay MV dung tục

TPO - Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tất cả MV có nội dung phản cảm, dung tục sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Văn hóa quyết mạnh tay với các MV dung tục, phản cảm

Chiều 21/9, chia sẻ với Tiền Phong, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết lãnh đạo Bộ đã nắm được thông tin những MV gây tranh cãi, bị cho là "rác mạng", phản cảm, dung tục đang khiến dư luận quan tâm.

Theo ông Thái, Bộ VHTT&DL bước đầu đã nắm thông tin về các MV gây tranh cãi, trong đó có MV của Bình Gold, Chi Pu. Lãnh đạo Bộ cũng đã có sự trao đổi với Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly để tìm hiểu và sẽ xem xét cụ thể đối với từng trường hợp.

Ông Thái khẳng định: "Tất cả MV, nếu có sai phạm đều phải chịu xử lý theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể là Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo".

Trao đổi với Tiền Phong sáng 21/9, bà Trần Ly Ly - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin đang nghiên cứu, xem xét trước khi đưa ra quyết định xử lý những MV có sai phạm.

Như Tiền Phong đã thông tin, hiện nay nhiều MV ca nhạc có ngôn từ dung tục, phản cảm xuất hiện tràn lan khiến dư luận bức xúc.

MV Sashimi mới ra mắt của Chi Pu đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng cơ quan quản lý, Bộ Văn hóa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nên có biện pháp xử lý mạnh tay và triệt để tránh tái diễn trường hợp tương tự.

Bên cạnh đó, tẩy chay được xem là phương án trước mắt để thức tỉnh các nghệ sĩ muốn đi lên bằng chiêu trò, scandal. Năm 2021, rapper Chị Cả bị xử phạt 45 triệu đồng vì MV Censored có quan điểm lệch lạc, loạn luân. Cùng thời điểm, nhóm Rap Nhà Làm bị phạt 45 triệu đồng vì lưu hành sản phẩm có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

Vào tháng 5, ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị xử phạt 70 triệu đồng vì MV There's no one at all mang thông điệp tiêu cực và cảnh tự tử gây “sốc”. Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu Công ty TNHH M-TP Entertainment của Sơn Tùng có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình There's no one at all, nộp lại số lợi thu được từ MV, tháo gỡ bản ghi hình này dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Ngọc Sơn lên tiếng về tin đồn truy sát đồng nghiệp

Ngày 20/9, Ngọc Sơn đăng tải clip nói rõ về tin đồn vô căn cứ đang lan truyền trên mạng xã hội. Ngọc Sơn cho biết anh cần lên tiếng để bảo vệ tình anh em nghệ sĩ khi xuất hiện tin đồn anh thuê giang hồ truy sát đồng nghiệp.

“Không có đâu. Ngọc Sơn thương nghệ sĩ như gia đình ruột thịt. Ngọc Sơn nhường nhịn tất cả nghệ sĩ. Các anh chị em nghệ sĩ gặp bất trắc trong cuộc sống hay anh chị em trong ê-kíp, Ngọc Sơn đều thương như ruột thịt” - Ngọc Sơn nói.

Nam ca sĩ phủ nhận tất cả tin đồn trên mạng xã hội và khẳng định không muốn làm lớn chuyện bằng việc nhờ pháp luật can thiệp.

Nhã Phương chạy show cưới tháng 10

Xuất hiện trong họp báo chiều 21/9, diễn viên Nhã Phương bày tỏ sự bất ngờ khi Diệu Nhi lên xe hoa.

“Biết là sẽ có ngày Diệu Nhi lên xe bông nhưng không nghĩ là sớm thế. Nhi đã cướp một nam thần của đời mình rồi, dù gì cũng chúc mừng Anh Tú. Hy vọng Anh Tú trở thành một Trường Giang thứ hai".

Nhã Phương tiết lộ do lễ cưới của Diệu Nhi - Anh Tú trùng với lễ cưới MC Liêu Hà Trinh nên vợ chồng cô đã lên kế hoạch “chạy show”. "Hai vợ chồng tôi chia đôi vì hôm đó là một ngày quan trọng đối với người bạn thân của Phương - MC Liêu Hà Trinh. Tôi mong là ai cũng có cuộc sống hạnh phúc, có chồng nhưng vẫn xinh đẹp” - Nhã Phương nói.