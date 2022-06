Showbiz 21/6: Chồng bị chỉ trích vô tâm với vợ trong tiệc cưới, Hồ Bích Trâm lên tiếng

Chồng bị chỉ trích vô tâm với vợ trong tiệc cưới, Hồ Bích Trâm lên tiếng

Mới đây lễ cưới của Hồ Bích Trâm diễn ra tại TP HCM đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng lẫn giới truyền thông. Bên cạnh nhan sắc của cô dâu chú rể, những khoảnh khắc xoay quanh ngày trọng đại của cặp đôi cũng được chú ý không kém. Theo đó hậu lễ cưới, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip được cho là Hồ Bích Trâm bị ngã quỵ trong đám cưới với tốc độ chóng mặt. Thế nhưng một bộ phận netizen lại chỉ trích ông xã Hồ Bích Trâm, cho rằng chồng nữ diễn viên tỏ ra thờ ơ và không có lấy một cử chỉ thể hiện sự quan tâm với cô nàng. Trước làn sóng chỉ trích từ dân mạng, Hồ Bích Trâm sau đó đã lên tiếng đính chính, cho rằng nguyên nhân sự việc là do cô mỏi chân nên ngồi nghỉ ngơi. Nữ diễn viên phim bức xúc viết trên trang cá nhân: "Mỏi chân ngồi chút, ổng đỡ dậy chụp, không chịu, em sợ bị chửi là làm màu, có bầu mà làm như gì không đứng được. Giờ ổng bị chửi là chồng vô tâm, lấy thằng này khổ, giờ người ta làm mọi cách câu view, coi live đi ạ". Bên cạnh đính chính về hành động trong lễ cưới, Hồ Bích Trâm cũng hy vọng khán giả sẽ giữ được bình tĩnh và có cái nhìn khách quan hơn trước sự những việc chưa rõ thực hư như vừa qua.

Mạnh Trường báo tin vui bà xã mang bầu lần 3

Tối 20/6, nhân dịp sinh nhật bà xã, diễn viên Mạnh Trường hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân "Chúc mừng sinh nhật mẹ bầu nhé. Cảm ơn em lại vất vả vì anh thêm một lần nữa. Tỷ số lúc này là 3-2 nghiêng về đội Trường Bon Bi." "Shark" Long của Hương vị tình thân vừa chúc mừng sinh nhật bà xã, vừa khéo thông báo gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Lộ diện diễn viên miền Nam hợp tác cùng Hồng Diễm trong phim mới VFC

Bức hình diễn viên Quốc Huy chụp cùng Hồng Diễm tại Đài truyền hình Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim. Trong chuyến ra Bắc lần này, Quốc Huy sẽ lần đầu đóng phim cùng dàn diễn viên VFC. Dự án mà anh tham gia được dự đoán chính là bộ phim Người vợ tốt. Trước đó, Việt Anh và Thu Quỳnh đã xác nhận tham gia bộ phim mới này và đang trong quá trình quay. Người vợ tốt dự kiến ra mắt người hâm mộ vào tháng 9 năm nay.

Cô Mơ 'Thương ngày nắng về' khẳng định chưa dứt tình với cậu Vượng

Vào vai cô Mơ bạc tình trong "Thương ngày nắng về" là diễn viên Lưu Huyền Trang. Chị chia sẻ: "Trang nhận vai Mơ từ khi phần 1 "Thương ngày nắng về" còn đang ghi hình. Khi nghe bên tổ chức sản xuất nói về vai Mơ, mình rất thích vì đây là vai diễn khá nhiều màu sắc, pha sự hài hước. Từ trước giờ mình ít khi hóa thân vào dạng vai như Mơ, thật sự rất mê màu sắc này. Hơn nữa, ngoài đời mình cũng là người khá hài hước, vui vẻ nên khi làm nghề rất mong muốn mang đến sự giải trí, vui vẻ, sảng khoái cho khán giả". Khi được gặng hỏi về cái kết của chuyện tình Mơ – Vượng, Huyền Trang bật mí: "Mọi người hãy chú ý đến thái độ day dứt của Mộng Mơ vào cái đêm trước khi cô bỏ đi và cả những giọt nước mắt của Mơ ở thời điểm đó. Một mặt cô bất ngờ khi cậu Vượng mang ra số tiền kia, mặt khác, cô vẫn không quên nghĩ về những giây phút hạnh phúc mà hai người đã có cùng nhau. Xét cho cùng, một người phụ nữ còn mong muốn gì hơn là gặp được một người bao dung, nhẫn nại, tin tưởng và yêu thương mình như cậu Vượng. Có lẽ Mơ cũng bị chính sự chân tình này đánh động rồi".

Á hậu Phương Anh kể kỉ niệm run bần bật khi lần đầu dẫn bản tin VTV

Phương Anh vừa chính thức trở thành MC chương trình "Toàn Cảnh 24h" của VTV9. Á hậu Phương Anh chia sẻ: "Phương Anh cảm thấy rất may mắn khi được trở thành BTV truyền hình. Đây là công việc mà mình luôn ngưỡng mộ. Từ khi còn nhỏ xem ti vi Phương Anh thấy các anh chị đưa tin trên sóng truyền hình vô cùng chuyên nghiệp. Bản thân mình còn rất nhiều điều phải cải thiện, nhưng mỗi ngày được lên sóng cùng với chính các anh chị hồi xưa mình theo dõi, Phương Anh học được rất nhiều điều từ các tiền bối. Các anh chị ở Đài hết sức dễ thương và quan tâm Phương Anh, chỉ bảo cho mình rất nhiều điều. Nhân ngày Nhà báo Cách mạng Việt Nam, Phương Anh xin chúc các anh chị nhà báo phóng viên thật nhiều sức khỏe, may mắn trong công việc, và luôn sống hết mình với đam mê nghề nghiệp. Cám ơn các anh chị đã luôn đồng hành cùng Phương Anh".

Kim Kardashian quấn quýt Pete Davidson ở biển sau khi tình trẻ 'vượt qua nội dung kiểm tra bạn trai'

Kim Kardashian mới đây tung loạt ảnh diện bikini khoe body đồng hồ cát nóng bỏng trong kỳ nghỉ với tình trẻ ở Brando (đảo Tahiti, Pháp) gây "bão" mạng. Trong loạt ảnh, tỷ phú sáng lập SKIMs diện áo bơi màu bạc ánh kim, quần đen ôm sát phô tối đa lợi thế body như ngực đầy, eo thon và vòng 3 siêu khủng. Chuyện tình cảm giữa Kim Kardashian và tình trẻ ngày một tốt đẹp kể từ khi gắn bó với nhau vào cuối năm ngoái. Tỷ phú sinh năm 1980 còn khen Pete "đã vượt qua nội dung kiểm tra bạn trai" vì anh đã giúp cô chụp được những hình ảnh và video đạt tiêu chuẩn để đăng lên Instagram.

Amelia Hamlin đẹp nín thở trong bộ ảnh áo tắm

Amelia Hamlin vừa trở thành nàng thơ của thương hiệu đồ bơi Tropic Of C do siêu mẫu Candice Swanepoel đồng sáng lập và liên tục có những shoot hình đẹp như tạc tượng, nóng bỏng gây mê hoặc. Sở hữu thân hình gợi cảm với đường cong "bốc lửa", shoot hình nào của Amelia Hamlin cũng khiến người nhìn không thể rời mắt. Cô gái sinh năm 2001 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi có bố và mẹ đều là diễn viên nổi tiếng. Amelia Hamlin hiện là người mẫu thế hệ gen Z nổi đình đám làng thời trang, bên cạnh Kaia Gerber, Bella Hadid, Kendall Jenner...