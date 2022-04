Showbiz 21/4: Trọng Hiếu viết tâm thư xúc động gửi người bố đã khuất

Trọng Hiếu viết tâm thư xúc động gửi người bố đã khuất

Mới đây, ca sĩ Trọng Hiếu gây xúc động khi gửi tâm thư tới người bố đã khuất nhân dịp sinh nhật của ông. Trọng Hiếu viết: “Bây giờ bố đã được ở cạnh ông bà và gia đình rồi bố nhỉ. Tuy bố đã xa con nhưng con biết bố đi cùng, bảo vệ và ủng hộ con. Con vẫn luôn nhớ khi con 9 tuổi và đang chuẩn bị cho cuộc thi nhảy, bố đã nghiêm khắc bắt con chạy dưới trời tuyết 2 độ: "Bố con mình phải chạy, để con rèn luyện và có sức khỏe cho cuộc thi". Và vì có bố, con đã trở thành Quán quân Giải nhảy toàn Châu Âu năm đó. Bố vẫn luôn nói: "Muốn giỏi hơn người khác, con phải làm nhiều hơn họ". Con vẫn luôn coi đó là động lực, cảm hứng để kiên trì không ngừng luyện tập và đấu tranh cho ước mơ của mình. Tất cả năng lượng, tình yêu và sự kiên trì bố đã dạy, con muốn truyền lại cho mọi người và các bạn tuyển thủ Street Dance. Mãi mãi nhớ và yêu bố yêu thương của con". Được biết khi còn sống, bố của nam ca sĩ luôn ủng hộ và theo dõi bước đường phát hiện sự nghiệp ca hát của con trai.

Tung ảnh chung mâm bên vợ cũ và mới, vì sao Chi Bảo được cộng đồng mạng tung hô?

Nhiều sao Việt sau khi ly hôn thì vẫn giữ được mối quan hệ tốt với vợ (chồng) cũ. Nhưng hòa thuận đến mức vợ cũ, vợ mới cùng vui vẻ ngồi ăn với nhau thì hiếm. Vì sự kết nối khéo léo đặc biệt này, Chi Bảo được cộng đồng mạng gọi vui là “hoa hậu thân thiện”. Cụ thể, Chi Bảo khoe trên trang cá nhân hình ảnh vợ cũ và con trai Gia Cát đến thăm gia đình mới của anh, bốn người vui vẻ ngồi chung một bàn, giống như bạn bè thân thiết. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu người hâm mộ thấy hình ảnh “mối quan hệ tốt” giữa hai bà vợ của nam diễn viên “Cô gái xấu xí”. (XEM CHI TIẾT)

Huyền Lizzie và Đình Tú uống rượu để quay cảnh say

Để diễn tốt cảnh say, Huyền Lizzie và Đình Tú quyết định uống chút rượu nhẹ để đẩy cảm xúc được chân thật hơn. Cô nói, đóng cảnh say rất khó chứ không hề dễ như mọi người nghĩ. Nữ diễn viên nói vui, đây là cách “hi sinh về nghệ thuật”. “Khi có chút men, ánh mắt cũng sẽ có sự mơ màng khác với lúc bình thường, cách nhìn nhau cũng tình hơn, thể hiện tình cảm cũng nhiều xúc cảm hơn so với chỉ là diễn. Khán giả xem cũng sẽ cảm nhận được sự chân thật trong diễn xuất của diễn viên, đồng cảm với câu chuyện hơn”, Huyền Lizzie nói. (XEM CHI TIẾT)

Angelina Jolie nghi kiện FBI vì kết luận Brad Pitt không bạo hành gia đình

Năm 2016, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra đối với Brad Pitt sau khi tài tử sinh năm 1963 bị cáo buộc bạo hành con trai Maddox (thời điểm đó 15 tuổi) trong chuyến bay của gia đình Jolie-Pitt từ châu Âu về Los Angeles (Mỹ) vào cùng năm. Theo Page Six, cuộc điều tra kết thúc vào ngày 22/11/2016 với kết luận Brad Pitt không có hành vi bạo hành gia đình. Vài ngày sau đó, Angelina đệ đơn ly hôn. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sỹ Trương Thế Thanh chuyên lồng tiếng phim cổ trang Trung Quốc qua đời

Nghệ sĩ Trương Thế Thanh sinh năm 1959 tại xã Phước Hải (huyện Long Đất- tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Xuất thân là một nhạc công, nhưng trong một lần đoàn làm phim cần có người lồng tiếng cho một vai diễn, người bạn đã mời ông tham gia. Dù chưa bao giờ học diễn xuất nhưng chỉ nhìn cách diễn, Thế Thanh đã có thể lồng giọng một cách hoàn hảo. Từ đó ông được biết tới và được nhiều đạo diễn mời hợp tác tham gia lồng giọng trong các bộ phim. (XEM CHI TIẾT)

Bạn trai Rihanna bị bắt vì bắn người quen, mất hơn nửa triệu USD bảo lãnh

Page Six đưa tin, A$AP Rocky được nhìn thấy rời khỏi trụ sở Sở Cảnh sát Los Angeles (LAX) vào chiều 20/4 (giờ địa phương) sau khi bị bắt vì liên quan đến vụ nổ súng năm 2021. Trong những bức ảnh của paparazzi, nam rapper 33 tuổi bị các sĩ quan bao quanh trước khi lên một chiếc xe SUV màu đen. Theo TMZ, số tiền bảo lãnh cho bạn trai của Rihanna là 550.000 USD (12,6 tỷ đồng). (XEM CHI TIẾT)

Nhan sắc không đổi của ‘A Châu’ Lưu Đào sau 22 năm vào nghề

Ngày 19/4, Lưu Đào đăng lên trang cá nhân bức ảnh kỷ niệm vai diễn đầu tay: "22 năm kể từ khi tôi gặp bạn". Ở phần bình luận, người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên 44 tuổi: "Chúc mừng chị kỷ niệm ngày ra mắt", "Sẽ tiếp tục đồng hành cùng chị trên con đường tương lai", "Sẽ thêm 22 năm nữa"... Lưu Đào sinh năm 1978 là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Cô bước chân vào showbiz năm 2000 với vai trò người mẫu quảng cáo thương mại. Cùng năm, người đẹp 7x có vai diễn đầu tay là Hạnh Tử trong "Những cô con dâu nhà họ Khang". (XEM CHI TIẾT)