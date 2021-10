Showbiz 20/10: Nghệ sĩ Bình Tinh kể chuyện những ngày cuối đời của Phi Nhung

TPO - Nghệ sĩ Bình Tinh cho biết, khi Phi Nhung mới nhập viện, nữ ca sĩ vẫn thường nhắn tin qua lại để hỏi thăm sức khỏe mẹ của cô. “Nhưng đang nhắn tự nhiên sao im bặt không thấy chị trả lời, linh tính nên Tinh nhắn liên tục 3, 4 ngày trời không thấy trả lời, rồi mới hay tin chị trở nặng và đưa qua Chợ Rẫy”, nghệ sĩ Bình Tinh kể.

Nghệ sĩ Bình Tinh kể chuyện những ngày cuối đời của Phi Nhung

Con gái cố soạn giả Bạch Mai cho biết dù ở trên giường bệnh, nhưng ca sĩ Phi Nhung vẫn gắng tìm cách liên hệ với bác sĩ để gửi gắm mẹ nghệ sĩ Bình Tinh khi hay tin bà lâm trọng bệnh. "Dù đã vào bệnh viện nhưng chị Nhung vẫn còn điện thoại cho bác sĩ để gửi gắm mẹ, luôn động viên Bình Tinh. Thật sự mình không thể lường trước được, tin nhắn còn ở đây nhưng người đâu mất, mình đau đớn lắm. Tương lai chị còn ở phía trước với rất nhiều hoài bão mà không phải chị làm cho chị, mà chị làm cho các bạn trẻ sau này", Bình Tinh nhớ lại. (Theo Saostar)

3 người con nuôi được mời sang Mỹ biểu diễn để tưởng nhớ mẹ Phi Nhung

Sáng 19/10 (giờ Việt Nam), một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại tổ chức buổi livestream tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung với sự tham gia của Trizzie Phương Trinh và Wendy Phạm- con gái ruột Phi Nhung. Theo nội dung trong buổi nói chuyện trực tiếp, bà chủ trung tâm ca nhạc cho biết sắp tới sẽ mời 3 người con nuôi của Phi Nhung gồm Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang sang Mỹ để ghi hình ca khúc tưởng nhớ người mẹ quá cố. (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ xúc động về mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Hoa hậu Trần Tiểu Vy cho biết, ngay cả khi cô đã đăng quang, mẹ cô vẫn không ngừng lo lắng, thậm chí mất ăn, mất ngủ nhiều hơn. “Vy và mẹ ngày nào cũng gọi điện tâm sự trừ khi 1 trong 2 người quá bận mới không gọi thôi. Vy có chuyện gì cũng đều kể cho mẹ nghe. Cũng có đôi lúc Vy buồn chuyện này chuyện khác nhưng không dám nói cho mẹ biết vì không muốn mẹ lo lắng. Mẹ Vy mau nước mắt lắm nên Vy sợ mẹ khóc vì thương và lo cho mình”- Tiểu Vy nói. (XEM CHI TIẾT)

'Trà xanh' Han So Hee bùng nổ diễn xuất trong phim gắn mác 18+

Nếu Han So Hee được biết đến trong vai tiểu tam trơ tráo trong “Thế giới hôn nhân”, hay nữ sinh nhận nhiều tranh cãi trong “Nevertheless" (Dẫu Biết), lần này cô nàng nhận vai diễn đầy máu me, gai góc trong phim “My name”. My Name là bộ phim hành động xã hội đen của Hàn Quốc vừa được Netflix tung ra vào tháng 10, dán nhãn 18+. Phim xoay quanh về hành trình báo thù của nhân vật chính Ji Woo (Han So Hee đóng) cho cái chết thương tâm của cha mình. (XEM CHI TIẾT)

Tài tử Hàn Quốc thừa nhận ép bạn gái phá thai, sự nghiệp vừa vụt sáng lại lụi tắt

Sáng 20/10, Kim Seon Ho đã chính thức lên tiếng sau hai ngày vướng nghi vấn ép bạn gái phá thai. “Tôi là Kim Seon Ho. Tôi thành thật xin lỗi vì đưa ra tuyên bố chậm trễ. Cách đây một thời gian ngắn, sau khi bài báo đề cập đến tôi được phát hành, tôi trải qua nỗi sợ hãi lần đầu tiên có trong đời. Cuối cùng, tôi mới có thể viết một cái gì đó. Tôi đã gặp người đó với tình cảm chân thành và dự định tốt đẹp. Trong quá trình đó, tôi đã làm tổn thương người đó vì sự bất cẩn và hành vi thiếu cân nhắc của mình. Tôi muốn gặp trực tiếp và nói lời xin lỗi với người đó, nhưng tôi chưa thể thực hiện một cách đàng hoàng và tôi đang chờ đợi cơ hội để làm điều đó…” (XEM CHI TIẾT)

Top 10 mỹ nhân đại diện cho vẻ đẹp Hàn Quốc năm 2021

Cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Văn hóa KBS thực hiện để tìm ra top 10 mỹ nhân đại diện cho vẻ đẹp Hàn Quốc năm 2021 dựa trên độ tuổi, công việc,...Trong danh sách hầu hết là những nữ diễn viên nổi đình đám trong giới showbiz Hàn và được công nhận ở cả tài năng lẫn nhan sắc. Kim Hee Sun đứng đầu cuộc khảo sát. Cô là mỹ nhân đình đám thập niên 90 tại Hàn Quốc, từng là khuôn mẫu được các bác sĩ phẫu thuật đánh giá cao, người nổi tiếng đẹp nhất theo bình chọn của người trong ngành. Không chỉ thành danh tại quê nhà mà Kim Hee Sun còn là cái tên hot ở nhiều nước, nhất là Trung Quốc. Tại đây, cô được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất châu Á, trở thành ngôi sao quảng cáo đắt giá. (XEM CHI TIẾT)

Nhan sắc dàn người đẹp đại diện Hàn Quốc dự thi quốc tế

Tối 18/10 vừa qua, dàn người đẹp giành ngôi vị Hoa hậu - Á hậu Thế giới, Hoa hậu - Á hậu Hoàn vũ Hàn Quốc đã chính thức lộ diện. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cuộc thi người đẹp của Hàn Quốc không được tổ chức trực tiếp. Đại diện của xứ kim chi dự thi các đấu trường nhan sắc quốc tế sẽ được công bố trong cuộc họp báo của ban tổ chức. (XEM CHI TIẾT)