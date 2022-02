Showbiz 2/2: Sau ồn ào ‘trà xanh’, Hải Tú chia sẻ đầy ẩn ý ngày đầu năm

TPO - Hải Tú bất ngờ nhắn nhủ khán giả “hãy kiên nhẫn một chút nữa, vì năm 2022 sẽ là một năm tràn ngập những món quà ý nghĩa từ gia đình này dành đến cho mọi người đó nha".

Sau ồn ào ‘trà xanh’, Hải Tú chia sẻ đầy ẩn ý ngày đầu năm

Kể từ ồn ào “trà xanh” liên quan tới Sơn Tùng M-TP, Hải Tú dường như không xuất hiện trên mạng xã hội. Mới đây, Hải Tú chia sẻ loạt ảnh mới của bản thân kèm dòng trạng thái đầy phấn chấn: “Xin phép khép lại năm 2021 và xin chào năm 2022. Tú xin chúc tập thể M-TPE và mọi người một năm mới thật bình an, thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều may mắn, vạn sự như ý, và an khang thịnh vượng nha. Tú cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến những người đã và luôn ủng hộ, yêu thương và dõi theo Tú và tập thể M-TPE. Xin mọi người hãy kiên nhẫn một chút nữa thôi, vì năm 2022 sẽ là một năm tràn ngập những món quà ý nghĩa từ gia đình này dành đến cho mọi người đó nha”.

Minh Thu (Phố trong làng) không sợ bà xã của Đức Hiếu ghen khi đóng cảnh tình cảm

Năm 2021 vừa qua là một năm đáng nhớ với diễn viên trẻ Minh Thu. Cô đã có cho mình vai diễn khá tâm đắc. Vai diễn Thanh Hải của Minh Thu dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, song nữ diễn viên khẳng định niềm hạnh phúc lớn nhất của cô vẫn là sự chú ý của khán giả. Nói về những phân cảnh tình cảm với diễn viên Đức Hiếu, Minh Thu nói: “Trong những cảnh tình cảm, tôi và anh Đức Hiếu đặc biệt rất nghiêm túc vì không muốn phải quay đi quay lại nhiều lần. Lí do là bởi vì anh Hiếu đã có gia đình. Minh Thu không sợ bà xã của anh Hiếu ghen đâu. Nhưng tôi nghĩ nên có sự rạch ròi trong công việc để không ảnh hưởng tới người nhà. Bà xã của anh Đức Hiếu (MC Thùy Linh) là người chị mà tôi rất ngưỡng mộ. Chị Thùy Linh đáng yêu, dễ gần, biết lắng nghe và hiểu cho đặc thù nghề nghiệp của hai anh em” (XEM CHI TIẾT)

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung bật mí về biệt thự mới tậu và cái tết đầu tiên trên đất Mỹ

Giọng ca hải ngoại đang trong những ngày vui, vì chị vừa chuyển sang nơi ở mới ưng ý. Đó là thành quả lao động nghệ thuật và kinh doanh của Nguyễn Hồng Nhung. Có được ngày hôm nay, chị càng không thể quên những ngày tháng đầu tiên bơ vơ trên đất Mỹ. “Ở Mỹ, sau 2 năm dịch bệnh, các hoạt động của giới văn nghệ sỹ cũng ảnh hưởng rất lớn, không thua gì Việt Nam. Việc tổ chức ngày tết thường niên cũng vì thế bị gián đoạn. Năm nay không khí thật sự đã trở lại rộn ràng, anh chị em nghệ sỹ cũng bận rộn hơn và gia đình tôi lại tiếp tục trở thành điểm tụ hội dâng lễ, tổ chức tết theo đúng kiểu truyền thống Việt Nam! Năm nay còn có ý nghĩa rất quan trọng với tôi là cả nhà vừa dọn về nơi ở mới. Hai con lớn dần và rất đáng yêu. Tết năm nay tôi bắt đầu dạy cho các con về tết truyền thống Việt Nam, qua áo dài, mâm cúng Việt, thắp nhang tổ tiên” (XEM CHI TIẾT)

Dàn Táo bày tỏ cảm xúc hậu Táo Quân 2022

Táo Quân 2022 chính thức lên sóng tối 29 Tết với sự thay đổi ở dàn diễn viên khi các nghệ sĩ gạo cội Công Lý và Xuân Bắc không tham gia diễn xuất mà thay thế bởi 2 diễn viên trẻ Trung Ruồi và Duy Nam vào vai Bắc Đẩu - Nam Tào. Sự thay thế này được giải thích trong chương trình là Bắc Đẩu về nghỉ hưu để làm người tử tế, còn Nam Tào phải nghỉ dưỡng bệnh. Dù không thể góp mặt ở chương trình quen thuộc, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh ở nhà theo dõi qua truyền hình. Nam nghệ sĩ không bình luận gì nhiều ngoài việc theo dõi và ủng hộ các đồng nghiệp và đàn em thủ vai. Bên dưới chia sẻ của Xuân Bắc, rất đông khán giả đã bình luận về cảm giác trống vắng, buồn và nhớ khi thiếu sự xuất hiện của anh và NSND Công Lý. (XEM CHI TIẾT)

Dân mạng tưng bừng ăn mừng chiến thắng, tuyển Việt Nam tạo 'cơn lốc' trên MXH Trung Quốc

Mạng xã hội từ Việt Nam cho tới nước bạn Trung Quốc đều như “bùng nổ” trước trận quyết đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại 3 World Cup 2022. “Quá tuyệt vời, quá ngọt ngào, tầm này chúng tôi thật sự không biết nói gì thêm nữa”, “Mùng 1 hoan hỉ, tỉ số là 3 - 1 cho Việt Nam. Tài mở đầu và Đức kết thúc, Linh ở giữa; có Tài có Đức, có Linh, cả năm trọn vẹn như ý! Cảm ơn thầy Park, cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết mình, mang lại cái Tết trọn vẹn niềm vui cho nước nhà! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng đội tuyển Việt Nam!”, “Hùng Dũng hôm nay giống như một chất xúc tác cố kết các cầu thủ lại với nhau vậy đó. Cảm ơn Hùng Dũng, tất cả các cầu thủ, thầy Park và cả ban huấn luyện đã mang tới một hồng bao đỏ ơi là đỏ cho ngày mùng 1 Tết cổ truyền của dân tộc”,… Rất nhiều những lời chúc mừng vui, hạnh phúc từ người hâm mộ Việt Nam gửi tới các cầu thủ và ban huấn luyện. (XEM CHI TIẾT)

BTV Hữu Trí bật khóc nhớ gia đình khi dẫn bản tin Tết

Chia sẻ cùng Tiền Phong, BTV Hữu Trí tâm sự khoảng thời điểm phải xa gia đình bởi công việc, rưng rưng xúc động khi dẫn bản tin Tết. “Thật ra mình chỉ chuyển đổi việc dẫn, từ bản tin này sang bản tin khác. Ngoài việc dẫn thì mình còn rất nhiều việc khác ở Đài và các công việc này vẫn chạy từ trước đến giờ, nên xem như cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là các bản tin khác nhau sẽ có khung giờ lên sóng khác nhau, nên mình có thay đổi thói quen một chút. Chuyển động 24h không cần dậy sớm, về trễ, nhưng bù lại phải làm cả cuối tuần, lễ Tết. Còn bản tin Tài chính kinh doanh dù được nghỉ các ngày lễ, nhưng phải dậy sớm và về lúc muộn” (XEM CHI TIẾT)

Vanessa Hudgens cực nóng bỏng với bikini ở biển

Vanessa Hudgens đang đi nghỉ ở Cabo San Lucas, Mexico cùng hội bạn và lọt ống kính cánh paparazzi. Mỹ nhân Hollywood mặc bộ áo tắm 2 mảnh màu xanh lá cây, tôn làn da rám nắng và body cực nảy nở gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1988 đi nghỉ cùng bạn bè dịp đầu năm mới và nhanh chóng bị cánh săn ảnh bắt gặp. Vanessa Hudgens đi du lịch đầu năm nhưng không có bạn trai là cầu thủ bóng chày Cole Tucker bên cạnh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Cô từng có cuộc tình nhiều năm với nam diễn viên Austin Butler, hiện là bạn trai của người mẫu Kaia Gerber - con gái huyền thoại mẫu Cindy Crawford. (XEM CHI TIẾT)